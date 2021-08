TEST : Notre avis sur le Système d’Alarme Vidéo Intelligent de Netatmo

Quand on m’a proposé de tester le système de surveillance Netatmo, j’ai hésité car mon hall d’entrée est sombre et j’avais des doutes sur l’efficacité de la reconnaissance faciale dans ces conditions de faible luminosité. Etant satisfait des autres produits Netatmo que je possède depuis des années et considérant mon appartement comme Fort Knox, j’ai finalement accepté de tester ce « Système d’Alarme Vidéo Intelligent ».

Ouverture de la boîte

Le kit, d’une valeur de 379,99€, contient la caméra (qui sert de base à l’installation), 3 détecteurs d’ouvertures / fermetures de portes ou fenêtres, une sirène et une carte MicroSD de 8Go.

La caméra est de couleur champagne rosé, « je ne peux pas dire que je n’aime pas » (comme dirait Thérèse dans « Le père Noël est une ordure ») mais c’est un choix esthétique intéressant. Le reste est blanc et de bonne construction, comme toujours chez Netatmo.

Installation et configuration

L’installation est rapide et facile, parfait pour les néophytes des produits « intelligents ». Il suffit de connecter, grâce à un smartphone, la caméra au Wifi de son domicile, ensuite connecter chaque accessoire à la caméra et le tour est joué. Tellement simple, efficace et rapide que j’ai l’impression d’être un génie !

L’application

Bien que je sois habitué aux applications Netatmo (météo et thermostat), j’ai eu énormément de mal à m’y retrouver dans l’application « Security ». Après plusieurs jours, et même plusieurs semaines, je ne la trouve pas intuitive. J’ai perdu trop de temps à comprendre comment la configurer correctement et j’ai fini par utiliser le strict minimum.

L’application en elle-même est rapide et fonctionne correctement. Lorsque la caméra détecte un mouvement, une alerte est envoyée sur le smartphone (parfois avec un délai de plusieurs minutes) permettant, en fonction de la configuration, de visionner une vidéo de ce qui a déclenché l’alerte.

Lorsque vous êtes à la maison, il est possible de « désarmer » la surveillance vidéo en un mouvement, cependant, il ne faut pas oublier de la réactiver quand vous sortez (ce qui m’arrivait souvent).

Test dans mon hall d’entrée sombre

J’ai d’abord essayé la caméra dans mon salon. Ça n’a aucun intérêt mais ça m’a permis de me rassurer sur le fonctionnement. J’ai également installé un détecteur d’ouverture / fermeture sur la porte d’entrée.

Après quelques jours de test peu concluant, pendant lesquels le moindre petit mouvement de rideau déclenchait une alerte, j’ai décidé de déplacer la caméra dans le hall d’entrée.

A l’installation, plusieurs problèmes se sont présentés. Pour que la caméra fonctionne de manière optimale, il faut trouver un endroit dans l’axe de la porte d’entrée, proche d’une prise, à une hauteur de 1m – 1m50, le tout avec un bon signal Wifi. Dans les vidéos commerciales, la caméra Netatmo fonctionne comme un charme et son utilisation fait rêver, dans la pratique c’est autre chose.

Certes, dans mon hall il fait sombre, mais même avec de la lumière, la caméra ne détectait pratiquement jamais mon visage (alors que franchement j’ai une tête normale, enfin il paraît) quand je rentrais chez moi.

Pour la détection de mouvement, la caméra ne fait pas mieux, ma porte d’entrée est à côté de la cuisine, je passe donc souvent devant la caméra mais elle ne détecte pas de passage, sauf quand je fais une pause de quelques secondes devant la caméra. En comparaison, ma caméra Arlo de première génération que j’ai installé juste à côté pour le test, détecte tous les mouvements !

Petite anecdote, un jour, je portais un t-shirt avec un visage dessiné dessus, la caméra a détecté le visage du t-shirt mais pas le mien !

Le détecteur d’ouverture de porte fonctionne assez bien, et encore, quand on laisse la porte trop longtemps ouverte, Netatmo perd les pédales et ne connait plus le statut (ouvert / fermé) de la porte. Même refermée, Netatmo signale qu’elle est ouverte et envoie un message d’alerte assez flippant « Porte laissée ouverte ».

Test chez ma chérie

Je n’ai jamais été déçu par mes autres produits Netatmo, c’est pourquoi j’ai insisté et continué le test chez ma compagne. Son hall est grand et très lumineux, aucune excuse pour que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas, en plus elle a un visage très charmant (Note de ma chérie : “Faux cul !”).

Et pourtant, là aussi la caméra ne détecte les visages que très rarement. J’ai essayé de la bouger dans toutes les directions mais rien n’y fait, la reconnaissance faciale ne fonctionne pas. Quand Audrey rentrait chez elle avec ses deux enfants, la caméra ne détectait qu’une personne et pas forcément la même. En revanche, comme le champ de vision de la caméra est large, on recevait une alerte au moindre mouvement de rideau.

Enregistrement vidéo

La qualité des vidéos est bonne (4MP en Full HD 1920 x 1080) et le champ de vision très large. Plusieurs paramètres sont configurables via l’application (la durée d’enregistrement, la qualité, la sensibilité de mouvement, …). Cependant, sur les vidéos, même dans une pièce sans bruit, on entend un petit vrombissement, comme un ventilateur.

L’enregistrement se fait sur une carte microSD ou dans le cloud sur Dropbox ou serveur FTP. Il existe un paramètre permettant de désactiver l’enregistrement lorsque ce sont des visages familiers, mais vu que la caméra ne nous reconnaissait jamais, je n’ai pas pu tester l’efficacité de cette option.

La caméra filme en permanence 24h/24 mais n’enregistre que lorsqu’elle détecte un mouvement, c’est la raison pour laquelle la caméra est vraiment très chaude. Ce n’est pas bien grave mais ça consomme pas mal d’électricité.

Conclusion

J’ai été très déçu par la technologie de reconnaissance faciale qui n’a fonctionné dans aucun des appartements et aucune des configurations. La détection de mouvement est capricieuse, elle s’activait plus souvent sur un rideau qui bouge plutôt que lorsqu’on passait devant. Les recommandations pour que cela fonctionne correctement sont restrictives et ne sont pas adaptées à tous les intérieurs.

La seule chose qui fonctionne bien, c’est le détecteur d’ouverture de porte. En raison du manque de fiabilité du système en général, je n’ai pas testé la sirène par peur qu’elle sonne à tout moment.

La technologie de reconnaissance faciale n’est pas encore au point, de ce fait, le kit ne vaut pas le prix de 379,99€ actuellement demandé (349€ en promo actuellement). Je suis persuadé que Netatmo mettra à jour la caméra et améliorera la reconnaissance faciale.

Netatmo Smart Alarm System 349 € (Promo) 6.3 Installation 9.0/10

















Design 7.5/10

















Application 7.0/10

















Efficacité de détection 3.0/10

















Efficacité caméra 5.0/10

















Pros Facilité d'installation

Qualité de construction

App complète

Détection ouverture de porte

Qualité vidéos Cons Reconnaissance faciale inefficace

App pas intuitive

Cons Reconnaissance faciale inefficace