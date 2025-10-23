Suunto Vertical 2 : la montre qui connaît mieux la montagne que votre genou droit

Les randonneurs ont deux types d’amis : celui qui apporte les barres de céréales et celui qui connaît la déclinaison magnétique du Mont-Blanc. Avec la Suunto Vertical 2, c’est un peu comme si le deuxième vous accompagnait en silence, sauf qu’il ne se plaint jamais du dénivelé. La nouvelle montre connectée de Suunto ne se contente plus de dire l’heure, elle anticipe presque vos respirations.

Un GPS qui ferait pâlir les satellites

Cette montre finlandaise a été conçue pour les explorateurs, les sportifs d’endurance et les âmes perdues dans les bois. Elle embarque un GPS multi-bandes d’une précision telle qu’on pourrait presque suivre la trajectoire d’un moustique. En pratique, cela signifie que même dans les canyons urbains ou les forêts épaisses, la Suunto Vertical 2 reste connectée au monde des géolocalisés.

Et pour les allergiques aux fils et aux batteries portatives, bonne nouvelle : la montre se recharge grâce à l’énergie solaire. Sous un soleil raisonnablement coopératif, son autonomie peut dépasser 80 heures en mode GPS. Autant dire que, si vous vous perdez, ce ne sera pas à cause d’elle.

Une montre taillée pour le dépassement de soi (et des autres)

La Vertical 2 ne se contente pas d’indiquer les chemins : elle analyse vos performances avec la minutie d’un coach suédois. Cardio, VO2 max, altitude, puissance, récupération : rien n’échappe à son regard électronique. Elle offre également des profils sportifs pour la course, le vélo, la randonnée, la natation et, bien sûr, l’alpinisme.

Mais le petit bijou technologique de cette version se cache dans la précision barométrique. L’altimètre barométrique, couplé aux cartes topographiques hors ligne, permet de s’orienter même là où le réseau a décidé de prendre ses vacances. Téléchargez la carte avant de partir, et laissez la montre devenir votre guide muet.

Une interface digne d’une expédition scientifique

Suunto a misé sur un écran AMOLED lumineux et lisible, même en plein soleil. L’ergonomie est pensée pour des doigts parfois engourdis par le froid ou gantés de bravoure. L’interface, fluide et intuitive, permet de naviguer entre les statistiques sans avoir besoin d’un doctorat en informatique.

Sous le capot, la montre tourne sous un système interne optimisé pour la fiabilité : pas de surcharge d’animations, juste l’essentiel. Et cet essentiel, c’est beaucoup. On y trouve la gestion des itinéraires, le suivi du sommeil, la météo, les tempêtes imminentes, les alarmes d’altitude et même la phase de la lune — utile si vous aimez méditer entre deux glaciers.

Une conception à toute épreuve

Forgée en titane et en verre saphir, la Suunto Vertical 2 est pensée pour les aventures rudes et les coups de rocher involontaires. Étanche jusqu’à 100 mètres, elle résiste au froid, à la chaleur et probablement à votre dernier trail improvisé. Elle ne cherche pas à être un bijou urbain : elle assume pleinement son rôle d’outil de survie élégant.

L’esprit nordique sous capteur solaire

Derrière la Vertical 2, on retrouve la marque Suunto, une institution finlandaise née en 1936 sous l’impulsion de Tuomas Vohlonen, un ingénieur qui voulait fabriquer la boussole parfaite. Depuis, Suunto a fait de la précision et de la robustesse sa philosophie. Basée à Vantaa, près d’Helsinki, la marque conçoit encore une grande partie de ses produits en Finlande.

En 2022, elle a été rachetée par le groupe technologique chinois Liesheng, connu pour ses produits connectés et ses partenariats sportifs. Mais que les puristes se rassurent : Suunto a gardé son indépendance dans la conception, le design et l’ingénierie, conservant cette rigueur nordique faite de froid, de granite et de discipline.

En conclusion

La Suunto Vertical 2 est une montre qui ne promet pas de vous rendre plus rapide, mais de vous rendre plus conscient de chaque mètre parcouru. Elle ne triche pas, ne flatte pas, mais accompagne avec la rigueur d’un compagnon nordique.

C’est une machine à mesurer la réalité, au service de ceux qui aiment se confronter à la nature, au temps et parfois à eux-mêmes.

En résumé

Boîtier en titane et verre saphir

GPS multi-bandes à haute précision

Cartes topographiques hors ligne intégrées

Recharge solaire avec autonomie jusqu’à 85 heures en mode GPS

Suivi complet de la performance : fréquence cardiaque, altitude, puissance, VO2 max

Écran AMOLED lumineux de 1,4 pouce

Étanchéité : jusqu’à 100 mètres

Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi, synchronisation avec l’application Suunto

Fonctions météo, boussole, altimètre barométrique, suivi du sommeil et de la récupération

Prix

La Suunto Verticla 2 est disponible à 599€ (version en acier inox) et 699 (version en titane) sur le site du fabriquant finlandais ou surAmazon.