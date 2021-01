Sony : Quelles innovations au CES 2021 ?

Sony met ses « technologies des 3R » (Reality, Real-time & Remote – Réalisme, Réactivité en temps réel et Reproduction à distance) au service du Kando pour transmettre l’émotion grâce au pouvoir du divertissement nécessaire à ces expériences. La présence de Sony au CES 2021 s’articule autour de 12 piliers montrant comment les technologies 3R contribuent aux derniers développements dans des domaines tels que les outils et les solutions conçus pour favoriser la création de contenu, les expériences de divertissement immersives et la technologie pour un avenir meilleur.

Lors de sa conférence de presse au CES 2021, Kenichiro Yoshida, président du conseil d’administration et PDG de Sony Corporation, a présenté les grandes innovations dévoilées par Sony comme la PlayStation®5, VISION-S et Airpeak, en soulignant que « Grâce aux technologies Sony, la créativité n’a pas de limites ». Il a ensuite laissé la parole à Bill Baggelaar, vice-président et directeur technique et développement de Sony Pictures Entertainment (SPE), qui a levé le voile sur les dernières avancées en matière de production virtuelle et d’acquisition d’images volumétriques, ainsi que les initiatives de collaboration avec la nouvelle gamme de téléviseurs BRAVIA XR de Sony.

Ensuite, Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE) a souligné l’évolution de la communauté PlayStation® en déclarant : « Notre communauté est connectée comme jamais auparavant et est plus diversifiée qu’elle ne l’a jamais été. Nous sommes ravis de cette diversité de goûts et de points de vue qui fait la richesse de notre communauté ».

Enfin, Dennis Kooker, président, Global Digital Business and U.S. Sales, Sony Music Entertainment («SMEI») a présenté les nombreuses formes de collaborations uniques en cours entre les artistes et les nouvelles technologies. L’ensemble du contenu Sony lié au CES 2021 est accessible sur le site « Sony Square». Inauguré à l’occasion du CES 2021, le site Sony Square continuera après l’événement à fournir des informations sur les produits et du contenu sur les technologies de l’ensemble du groupe Sony.

Production virtuelle avec capture volumétrique dans le monde réel

Les décors et emplacements de tournage de film et de production TV sont capturés sous forme de données dans le cloud volumétrique 3D, puis traités à l’aide du logiciel Atom View des studios Sony Innovation et affichés comme image d’arrière-plan sur un écran à LED Crystal pour une production virtuelle en temps réel.