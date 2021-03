Nouveau HT-S40R de Sony : Un Home Cinéma 5.1 pour 400€ avec enceintes surround sans fils

Sony vient d’annoncer l’arrivée du nouveau système audio HT-S40R dont la puissance permet de recréer un son cinéma adapté à chaque domicile. Le HT-S40R propose un son Surround 5.1, d’une puissance totale réelle de 600 W, avec des enceintes arrière sans fil capables de donner vie à chaque film, en immersion totale.

Un son enveloppant

Cet ensemble composé d’une barre de son, d’un caisson de basses et d’enceintes arrière sans fil produit un son dynamique remplissant toute pièce.

Doté d’une puissance totale de 600 W, d’un véritable son Surround 5.1 canaux et de la technologie Dolby Audio, le HT-S40R génère un son d’une puissance telle qu’il place parfaitement le spectateur au cœur de l’action. Addict aux séries ou cinéphile, chaque détail d’une scène sonore dynamique est restitué au plus près des images et de l’action.

Plus de fils, pour une écoute parfaite

Le nouveau HT-S40R permet d’installer ce système Home Cinema à sa guise avec un minimum de câbles. Grâce à l’amplificateur sans fil qui alimente les enceintes arrière, aucun câble ne vient s’interposer entre les éléments avant et arrière. Ce système donne accès à un son cinéma sans encombrement ni installation complexe.

Pour en finir définitivement avec les enchevêtrements de fils, il est possible d’envoyer le son à votre système Home Cinema via la connexion sans fil d’un téléviseur Sony BRAVIA compatible.

Si les films profitent de ce son incroyable, le HT-S40R propose également une utilisation purement audio de grande qualité. Ainsi, la connexion Bluetooth peut être utilisée pour diffuser, sans fil, la musique d’un Smartphone et le port USB servira à diffuser les contenus audio des périphériques USB.

Le compagnon de tous les salons

Grâce à sa barre de son compacte et ultraplate, un caisson de basse discret et des enceintes arrière sans fil, il est conçu pour s’adapter parfaitement aux téléviseurs BRAVIA et parfaire votre salon. De plus, la barre de son compacte et les enceintes arrière peuvent être fixées au mur pour s’intégrer élégamment dans chaque pièce. L’amplificateur sans fil peut ensuite être placé où on le souhaite, à plat sur une étagère ou fixé au mur.

Une configuration éclair

Le HT-S40R est opérationnel dès sa sortie de l’emballage. Il suffit de connecter la barre au caisson de basses et les enceintes arrière à l’amplificateur sans fil à l’aide des câbles fournis et de brancher le caisson de basses à un téléviseur. Il ne reste alors qu’à s’installer confortablement et à profiter d’un véritable son Surround 5.1. Le système possède également des entrées HDMI ARC, optique et analogique.

Multiples réglages audio

Le système d’enceintes propose 4 modes sonores : cinéma, musique, standard et automatique pour s’adapter aux images ou à la musique. Il est possible de passer à tout moment en mode Nocturne ou Vocal et régler le volume du caisson de basses pour parfaire l’expérience.

Le modèle HT-S40R sera disponible à partir de mai 2021 à un prix public conseillé de € 400.

Source : Sony