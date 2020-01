Quels sont les avantages à utiliser une brosse nettoyante pour le visage ?

Bien qu’elles aient trouvé leur place sur le marché depuis plusieurs années, les brosses nettoyantes visage sont toujours à la mode dans le monde des soins de la peau. Notre visage fait face à de nombreuses agressions extérieurs et cette brosse nous aider à le nettoyer en profondeur pour la protéger.

Les caractéristiques de la brosse nettoyante

La pollution et les poussières sont des éléments agresseurs souvent invisibles. Si on ne les combat pas, par un nettoyage en profondeur, ils peuvent rendre notre visage terne. L’utilisation de la brosse nettoyante, manuelle ou électrique, regorge de bienfaits et redonne vie au visage.

Il y a de nombreuses marques sur le marché qui offrent des caractéristiques différentes. La gamme Foreo Luna propose un éventail large qui permet de choisir selon nos besoins et notre budget.

La brosse nettoyante effectue un nettoyage plus approfondi qu’en utilisant simplement nos doigts ou un gant de toilette. Elle pénètre plus profondément dans la surface de la peau, éliminant ainsi plus de saleté, d’impuretés et d’huile ainsi que tout reste de maquillage. En seulement une minute, on procède à un nettoyage complet du visage qui le purifie.

Son action permet de retirer les cellules mortes et de désincruster les pores de la peau. Celle-ci se renouvelle tous les 28 jours et l’exfoliation d’une brosse nettoyante accélère ce processus. Cette action resserre la peau et réduit l’apparence des pores au fil du temps.

Son massage en douceur, favorise la micro circulation de la peau. La stimulation que procure la brosse active le système lymphatique qui recueille les déchets cellulaires afin de les éliminer. Ce processus aide à éclaircir notre peau et la rendre plus lisse.

L’utilisation de la brosse procure un léger massage qui détend les muscles de notre visage. Elle permet également de stimuler la circulation sanguine et le développement de collagène qui ralentit l’apparition des premiers signes de l’âge et réduit les rides dans les zones vulnérables.

Elle aide aussi à préparer le reste de notre routine de soin en contribuant à une meilleure absorption des produits tels qu’un sérum et crème hydratante. Lorsqu’il s’agit d’exfolier, de polir et d’améliorer notre teint, il n’y a tout simplement pas de meilleur outil.

Les critères pour choisir la brosse nettoyante qui nous convient

Afin de bien choisir sa brosse nettoyante, deux critères doivent être pris en compte : les mouvements et la vitesse. Selon les modèles, on trouve aussi différentes options que l’on peut comparer avant d’effectuer notre achat.

Les mouvements

Les brosses nettoyantes pour le visage existent en version manuelle et électrique. La brosse manuelle nous permet de contrôler le mouvement librement. La brosse électrique possède, en général, un mouvement de rotation qui lui permet une action en profondeur et retire les impuretés tout en stimulant l’épiderme. Il y a également des appareils qui effectuent une micro-oscillation en réalisant le nettoyage et qui sert à optimiser l’oxygénation des tissus cutanés.

La vitesse

La vitesse est un des éléments qui nous permet de déterminer le rapport qualité-prix. Un grand nombre de ces brosses possède un minimum de deux vitesses afin de pouvoir adapter le rythme des mouvements effectués à nos besoins. Il faut savoir que les peaux sensibles doivent être traitées plus délicatement sinon il y a risque de les agresser ou de les abîmer pat un nettoyage trop puissant.