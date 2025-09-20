Plaud Note : le stylo qui murmure à l’oreille de votre smartphone

Il fut un temps où l’on griffonnait ses idées sur des Post-it, des serviettes de table, voire dans la marge d’un vieux roman. Ces instants d’inspiration, souvent fugaces, s’évanouissaient aussi vite qu’ils étaient venus, emportés par un coup de vent ou une mauvaise lessive. Mais voilà, un petit objet high-tech entend bien révolutionner la manière dont nous capturons nos pensées : Plaud Note.

Non, ce n’est pas un mot de passe oublié ou une nouvelle appli de bien-être. Il s’agit d’un accessoire discret, conçu pour faire de votre téléphone un véritable carnet de notes… à reconnaissance vocale.

Un dispositif vocal discret, mais ambitieux

Plaud Note n’est pas un dictaphone, ni un assistant vocal à proprement parler. Ce petit accessoire, qui ressemble à un simple clip magnétique, se fixe à l’arrière de votre smartphone. Une fois en place, il transforme votre téléphone en un enregistreur vocal intelligent, conçu pour capturer vos idées à la volée, que vous soyez en pleine réunion, en train de marcher ou même au volant.

Derrière ce concept se cache une volonté claire : faciliter la prise de notes vocales sans avoir à dégainer son smartphone ou à naviguer dans des menus complexes. Il suffit de tapoter deux fois sur l’accessoire pour démarrer l’enregistrement, et de refaire le geste pour l’arrêter. Le tout est synchronisé avec une application dédiée qui exploite les technologies de transcription automatique. Résultat : vos notes orales sont rapidement transformées en texte exploitable.

Un compagnon pour les cerveaux toujours en ébullition

Plaud Note cible tout particulièrement les utilisateurs dont les idées surgissent sans prévenir : journalistes, étudiants, entrepreneurs, créateurs de contenu… Tous ceux qui, à un moment donné, ont regretté de ne pas avoir capté cette phrase, cette idée, ce bon mot qui aurait pu faire mouche.

L’appareil ne se limite pas à l’enregistrement passif. Il propose également des fonctionnalités d’organisation, de catégorisation et d’archivage des notes vocales. À terme, l’idée est de construire une sorte de bibliothèque vocale intelligente, où chaque pensée aurait sa place, son contexte, et sa transcription fidèle.

Une interface qui mise sur la simplicité

L’application qui accompagne Plaud Note a été pensée pour rester intuitive. Elle propose un historique de toutes les prises de notes, avec des options pour ajouter des tags, corriger manuellement les transcriptions ou les exporter vers d’autres plateformes. L’interface est épurée, centrée sur la clarté et l’accessibilité, pour permettre à chacun d’exploiter au mieux ses données vocales sans perdre de temps.

Une technologie fondée sur la précision vocale

Le cœur de l’appareil repose sur un système de double micro à réduction de bruit, capable de capter clairement la voix même dans des environnements modérément bruyants. Le traitement vocal est ensuite confié à des algorithmes de reconnaissance vocale avancés, qui évoluent au fil du temps grâce à l’apprentissage automatique. De cette manière, plus vous utilisez Plaud Note, plus la transcription devient précise.

Spécifications

Dimensions : 85.6*54.1*2.99mm

Poids : 29.5 grammes

Microphone : 2 MEMS, 1 VCS

Temps de chargement : 2 heures

Batterie = 400 mAh

Connectivité = Bluetooth LE, WiFi, câble USB

Stockage : 64 Go

Portée d’enregistrement : 3 mètres

En somme, Plaud Note s’inscrit dans la tendance actuelle des objets connectés utiles, discrets et centrés sur l’efficacité. Ni gadget, ni assistant omniscient, il se positionne comme un prolongement naturel de votre mémoire – un outil au service de votre voix. Notez également qu’un modèle plus compact est disponible : Le Plaud Notepin.

Formules d’abonnement

Abonnement AI Membership : plusieurs formules existent avec des quotas de transcription différents , allant de 600 minutes par mois à 3 000 minutes par mois , selon le niveau choisi. Les tarifs en France varient à partir d’environ 7 à 15 € par mois .

Plan Pro annuel : il inclut 1 200 minutes de transcription par mois , l’accès à des modèles professionnels, à la fonction « Ask AI » ainsi qu’à des options comme des glossaires spécialisés pour améliorer l’exactitude des transcriptions. Le tarif en France est d’environ 110,99 € par an .

Plan Unlimited annuel : conçu pour les utilisateurs intensifs, il permet de profiter de transcriptions illimitées. Le tarif en France est d’environ 249,99 € par an.

Prix : 169.90 € sur le site de Plaud.