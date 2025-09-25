La Pixel Watch refait surface (v4) : Google veut vous mettre de la modernité au poignet

Visuellement, la « nouvelle » Pixel Watch conserve le design rond et à bords courbés des générations précédentes, mais avec quelques raffinements dignes d’attention. L’écran adopte une dalle Actua 360 plus « ouverte », avec des bords réduits d’environ 15 %, ce qui ajoute 10 % de zone active à l’affichage.

Le verre est un Gorilla Glass 5, et le boîtier est réalisé en aluminium recyclé (100 %), pour allier solidité et efforts en faveur de la durabilité. Les deux tailles restent proposées : 41 mm et 45 mm offrant une autonomie fort différente selon le diamètre.

À l’intérieur : davantage de puissance, plus d’autonomie

La Pixel Watch 4 embarque un processeur Snapdragon W5 Gen 2, épaulé d’un co-processeur Cortex M55 pour les tâches légères, afin d’optimiser la consommation d’énergie.

Côté mémoire, on trouve 2 Go de RAM, et 32 Go de stockage interne.

Pour l’autonomie, les chiffres annoncés sont les suivants :

Version 41 mm : environ 30 heures avec affichage « Always On », voire jusqu’à 48 heures en mode économie.

Version 45 mm : jusqu’à 40 heures avec affichage permanent, et 72 heures en mode « Battery Saver ».

Le système de recharge a lui aussi été revu : la montre peut atteindre 50 % de charge en 15 minutes.

Fonctions santé, sécurité et connectivité

Google amplifie les capacités de santé et de sécurité de la montre. La Pixel Watch 4 intègre les capteurs habituels : fréquence cardiaque, SpO₂, ECG, et ajoute un capteur de température cutanée capable de détecter des écarts face à la valeur de référence personnelle.

Un point marquant : la montre prend en charge Satellite SOS, pour contacter les services d’urgence même en l’absence de couverture cellulaire (modèles LTE concernés).

La connectivité est complète : Bluetooth 6.0, Wi-Fi double bande, NFC, UWB, GPS et compatibilité avec plusieurs systèmes GNSS.

Logiciel, intelligence et personnalisation

La montre est livrée avec Wear OS 6, qui introduit un nouveau style visuel via Material 3 Expressive, des animations plus fluides, des tuiles repensées et un affichage plus dynamique.

L’intelligence artificielle joue un rôle central : Gemini est intégré, avec des fonctions comme “Raise to Talk”, qui permet de parler à l’assistant en approchant simplement la montre de la bouche, sans mot-clé ni bouton.

Google promet un suivi logiciel jusqu’à 2028, avec des mises à jour majeures et des correctifs de sécurité réguliers.

Ce qu’elle offre réellement

La Pixel Watch 4 ne révolutionne pas l’idée de la montre connectée, mais elle renforce les fondations existantes. Elle combine à la fois un matériel amélioré, une autonomie repensée, des options de sécurité renforcées, et une intégration logicielle plus ambitieuse. Si vous recherchez un compagnon pour surveiller votre santé, répondre à vos besoins quotidiens et bénéficier de fonctions avancées — tout en restant dans l’écosystème Google — cette montre apparaît comme une option sérieuse.

Caractéristiques principales

Tailles disponibles 41 mm / 45 mm Écran Actua 360 AMOLED LTPO • luminosité ≈ 3 000 nits • taux variable 1–60 Hz Processeur Snapdragon W5 Gen 2 + co-processeur Cortex M55 Mémoire / stockage 2 Go RAM • 32 Go internes Autonomie 30 h (41 mm, AOD) • 40 h (45 mm, AOD) • jusqu’à 48 / 72 h en mode éco Recharge 50 % en 15 min Capteurs santé FC, SpO₂, ECG, température cutanée, accéléromètre, gyroscope, etc. Sécurité Satellite SOS (modèles LTE) Connectivité Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC, UWB, GPS, GNSS multiples Logiciel Wear OS 6 avec Gemini intégré, Material 3 Expressive Réparabilité Pièces remplaçables (écran / batterie) Date de sortie en France/Belgique 9 octobre 2025 Prix La Pixel Watch 4 peut être commandée sur Amazon pour 399 € (41 mm) et 449 € (45 mm). Plus d’info ? Rendez-vous sur la page Pixel Watch 4 sur le site de Google.