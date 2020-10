OPPO lance les Reno4, appareils faisant figure de précurseurs à l’ère de la 5G

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à dessiner le Reno Bag, Stéphane Ashpool déclare: « La collaboration est née de manière assez spontanée. Nous avons discuté de la direction artistique que nous voulions prendre ensemble et qui tournerait autour de leur nouveau smartphone Reno. En nous inspirant du téléphone que vous devez emmener partout avec vous, nous avons décidé de créer un sac exclusivement pour Reno, tout en préservant l’identité de la marque qui est à la fois originale, colorée, optimiste et fun. »

Le tout premier Reno Bag a vu le jour suite à plusieurs mois de collaboration entre OPPO et l’équipe de Pigalle. Il s’agit d’une édition spéciale créée par Stéphane Ashpool, un sac souligné d’une touche colorée et ludique, totalement caractéristique de la série OPPO Reno4.

Pour lancer sa campagne RenoLab, OPPO a collaboré avec l’artiste et designer français Stéphane Ashpool pour concevoir la nouvelle famille OPPO Reno — où quand la techno tendance rencontre les talents de la mode… Aux yeux d’OPPO, Stéphane Ashpool se démarquait de ses homologues par sa vision unique de la mode, l’audace de son expression artistique, sa créativité et son esprit libre. Au fond, tout ce que représente et personnifie la gamme Reno.

Les OPPO Reno4 et Reno4 Pro sont fournis avec les fonctions Ultra Night Video et Ultra Steady Video 3.0, permettant aux utilisateurs de filmer une grande variété de scènes avec une grande facilité. Le série OPPO Reno4 est par ailleurs équipée du SuperVOOC 2.0 65W. L’appareil peut effectuer une charge complète en environ 36 minutes. Créé pour opérer en bi-mode 5G, doté d’un écran Silky 12 Hz et de puissants composants tant matériels que logiciels, l’OPPO Reno4 Z 5G combine technologie évoluée et apparence artistique dans un scénario 5G.

Excellentes prises de vue en plein écran

Le principal atout technique d’OPPO a toujours été l’image. En tant que marque de téléphones 5G dédiée aux captures vidéo, OPPO a entièrement remis à niveau les fonctions vidéo des Reno4 et Reno4 Pro, permettant ainsi aux utilisateurs de tourner aisément différents types de scènes et de créer des vidéos extraordinaires.

Afin de résoudre les problèmes d’images floues et d’améliorer la clarté des prises de vue de nuit, l’OPPO Reno4Pro a été doté de la fonction “Ultra Night Video”. Au rayon matériel, l’OPPO Reno4Pro est équipé d’un objectif vidéo nocturne ultra grand angle qui offre un champ de vision extra-large de 120° et est en mesure de prendre des clichés grand angle en capturant nettement plus de détails. L’OPPO Reno4 Pro dispose en outre d’un capteur 1/2.43’’ d’une taille de pixel individuel allant jusqu’à 1,4 μm. Il supporte également un mode quatre pixels en un, opérant selon un taux d’exposition supérieur afin de garantir une meilleure sensibilité en situation de faible éclairage.

L’OPPO Reno4 Pro s’appuie en outre sur un algorithme développé en propre par la société. Baptisé “Moonlight Video Algorithm”, il permet, une fois la fonction activée, d’augmenter respectivement de 74,4% et de 33,7% la luminosité de l’écran pour des prises de vues nocturnes et la clarté des images. Il génère ainsi des images plus lumineuses, plus pures et plus éclatantes.

L’OPPO Reno4 Pro est par ailleurs équipé de la toute dernière version de l’Ultra Steady Video (version 3.0). Le potentiel anti-tremblement de la vidéo frontale est fortement amélioré grâce à une combinaison entre objectif ultra grand angle, stabilisation d’image hyper-performante et algorithme de conception OPPO, ce qui se traduit par un effet de super-stabilisation. De cette façon, vous pouvez désormais capturer vos scènes en toute stabilité, même dans des situations qui supposent une grande intensité de mouvements — par exemple en sport. Qui plus est, les fonctions Front Steady Video et Hyperlapse facilitent grandement la prise de selfies, de clichés grand angle ou des prises de vues à 360°.

Pour ce qui est du montage vidéo, Soloop, l’appli d’édition vidéo intelligente de la série OPPO Reno4, active dix filtres vidéo populaires, de telle sorte à simplifier le montage de vidéos de qualité cinéma. L’appareil dispose également d’un générateur vidéo intelligent, capable d’identifier les passages marquants dans la masse de vos séquences et de procéder automatiquement à leur montage sous forme de film.

L’appareil photo arrière de l’OPPO Reno4 Pro est un dispositif mixte incluant un appareil photo principal haute définition 48MP, un objectif ultra grand angle 12MP, un objectif Telephoto 13MP et un objectif auto-focus à détection laser. L’appareil photo principal est un capteur Sony IMX586, qui supporte une fonction anti-tremblement optique OIS. Une telle association 3+1 permet aux utilisateurs de prendre des photos et vidéos beaucoup plus facilement.

L’OPPO Reno4 est doté des fonctions Ultra Night Video et Ultra Steady Video 3.0 et est équipé d’appareils photo 48MP + 8MP + 2MP Triple LDAF. De plus, les appareils photo frontaux 32MP + 2MP supportant des prises de vue AI Portrait, garantissant aux utilisateurs de toujours se positionner au centre de l’image pour leurs selfies.

SuperVOOC 2.0 pour des prises de vues plus longues

Tant l’OPPO Reno4 que le Reno4 Pro sont équipés du 65W SuperVOOC 2.0. Ceux et celles qui utilisent leur appareil chaque jour ou qui procèdent à des prises de vues pendant de longues périodes ne doivent donc pas craindre de tomber en panne sèche. Le 65W SuperVOOC 2.0 détient, depuis longtemps, le record du secteur en termes de charge la plus rapide. Le temps de charge complète a été pratiquement divisé par deux en comparaison de la précédente technologie de charge 30W. Une recharge complète de la batterie 4.000 mAh de l’OPPO Reno4 Prone ne prend qu’environ 36 minutes.

Par ailleurs, l’OPPO Reno4 Pro optimise l’économie d’énergie grâce à son Smart Power Saver. L’algorithme OFusion contribue à optimiser la consommation d’énergie à hauteur de 40% lors d’enregistrements vidéo. En analysant les horaires de sommeil de l’utilisateur, le Reno4 Pro optimise la consommation d’énergie pendant la nuit, la réduisant jusqu’à 10%, en basculant en mode veille.

Un boîtier ultra mince pour un grand plaisir d’utilisation

Même doté du 65W SuperVOOC 2.0, l’OPPO Reno4 Pro réussit à ne pas dépasser 7,6 mm en épaisseur et un poids de 172 grammes. L’OPPO Reno4 Pro dispose d’un écran 3D AMOLED incurvé de 6,5” qui garantit un taux de rafraîchissent de 90 Hz et un taux d’échantillonnage de 180 Hz. Il garantit une prise en main confortable, la partie la plus fine du boîtier ne mesurant que 2,7 mm — ce qui en fait l’appareil offrant la meilleure expérience de prise en main.

Les OPPO Reno4 et Reno4 Pro marquent également les débuts du design Reno Glow. Plus d’un million de facettes cristallines en forme de diamant sont répartis en rangs serrés sur la face arrière de l’appareil, émettant un effet de type diamant. Le travail de finition Reno Glow a par ailleurs permis d’améliorer la finesse chromatique de la face arrière d’un facteur 16 par comparaison avec un panneau arrière classique en verre anti-reflet. Exposé à la lumière, elle est capable de réfléchir un dégradé de couleurs différent. Par comparaison avec du verre anti-reflet ordinaire, la fine répartition de la structure procure non seulement un toucher plus doux mais rend également la face arrière Reno Glow totalement imperméable à toute empreinte digitale et résistante à l’usure.

Parallèlement, OPPO propose une nuance de couleur estivale exclusive — le Green Glitter —, supportée par Pantone, continuant ainsi de donner le ton en matière de tendances couleurs.

Tant le OPPO Reno4 que le Reno4 Pro intègrent un processeur 5G Qualcomm Snapdragon 765G et supportent des connexions bi-mode SA/NSA. L’antenne 360° Surround Antenna 2.0 a pour effet d’accroître de 20% les débits de téléchargement 5G (émission et réception) dans un environnement caractérisé par une faiblesse de signal et de 30% dans un environnement avec Wi-Fi. L’accélération en double canal 5G+Wi-Fi est synonyme d’utilisation plus rapide. Qui plus est, le tout nouveau ColorOS 7.2 procure une expérience d’utilisation plus fluide.

Reno4 Z

A l’occasion du lancement de ces appareils, OPPO a également dévoilé le Reno4 Z. L’OPPO Reno4 Z 5G est le résultat de développements mariant technologie 5G et attentes des utilisateurs. Il est équipé d’un processeur MTK Dimensity 800, intégrant une bande de base 5G. Ce processeur intégré supporte des connexions réseau 5G bi-mode SA/NSA et réduit sensiblement la consommation d’énergie. Ses potentiels, en termes de gestion d’images, sont robustes grâce à son appareil photo frontal double objectif et une Quadcam ultra grand angle 48MP. Bénéficiant notamment de capacités confortables grâce à sa RAM 8 Go et à sa ROM 128 Go, l’OPPO Reno4 Z 5G fait non seulement office de tremplin vers l’ère de la 5G mais procure également une expérience agréable en termes de design attractif et de performances globales puissantes.

Prix et disponibilité

Prix de l’OPPO Reno4 Pro avec RAM 12 Go + ROM 256 Go, disponible en option Galactic Blue et Space Black : 799 EUROS.

Prix de l’OPPO Reno4 avec RAM 8 Go + ROM 128 Go, disponible en option Galactic Blue et Space Black : 599 EUROS.

Prix de l’OPPO Reno4 Z avec RAM 8 Go + ROM 128 Go, disponible en option Ink Black : 399 EUROS.

La série Reno4 d’OPPO sera disponible à partir du 8 octobre en magasin. En Belgique, l’offre de lancement inclut, jusqu’au 31 octobre, une OPPO Watch 41mm (d’une valeur de 249€) gratuite à l’achat d’un OPPO Reno4 Pro ou d’un OPPO Reno4, et des écouteurs sans fil OPPO Enco W51 (d’une valeur de 119€) gratuits à l’achat d’un OPPO Reno4 Z.