OPPO Enco Free 2 : les écouteurs de 4 grammes à la sauce danoise.. et peu cher

Les OPPO Enco Free 2 sont des écouteurs de 4 grammes qui misent sur un ingrédient inattendu pour relever leur saveur audio : une collaboration avec le fabricant danois Dynaudio. Oui, des Danois. Des vrais. Ceux qui savent fabriquer des enceintes capables de transformer un salon en cathédrale sonore sans que personne ne s’en rende compte avant qu’un vase ne vibre.

Une alliance sino-danoise qui ne doit rien au hasard

OPPO n’a pas choisi Dynaudio pour décorer la boîte. Le constructeur danois est connu pour son savoir-faire dans l’acoustique haut de gamme. Les ingénieurs danois ont apporté leur expertise dans l’optimisation du rendu audio, l’équilibre des fréquences et la calibration des haut-parleurs.

L’objectif : obtenir une restitution plus précise, plus naturelle et mieux maîtrisée que ce que de simples écouteurs de quelques grammes pourraient laisser imaginer.

Le rôle exact des Danois

Dynaudio a travaillé sur la mise au point du profil sonore des Enco Free 2. Cela comprend la signature acoustique, la façon dont les basses se posent, comment les médiums prennent leur place, et comment les aigus évitent les excès. Il s’agit de donner une cohérence audio que l’on retrouve habituellement sur des produits plus imposants.

Les ingénieurs d’OPPO maîtrisent le design, l’électronique, l’ANC et l’intégration logicielle. Dynaudio maîtrise l’acoustique pure. Le mélange donne un produit compact, léger, technologique, doté d’un rendu sonore plus équilibré et moins artificiel, fidèle à une philosophie audio européenne.

Les caractéristiques techniques en détail

Les Enco Free 2 sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 10 mm, offrant une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz et une sensibilité de 103 dB ± 3 dB.

Ils intègrent un triple micro destiné à améliorer la clarté en appel grâce à la réduction du bruit, tandis que la connexion Bluetooth 5.2 assure stabilité et compatibilité avec les codecs AAC et SBC.

Leur autonomie atteint environ 4 h d’écoute avec la réduction active du bruit activée (jusqu’à 20 h avec le boîtier), ou 6,5 h sans ANC (jusqu’à 30 h avec le boîtier), grâce aux batteries de 41 mAh par écouteur et 480 mAh pour l’étui.

L’ensemble se recharge en 1,5 h via USB-C. L’ANC peut réduire le bruit jusqu’à 42 dB et s’accompagne d’un mode Transparence. On retrouve aussi une transmission binaurale à faible latence, des commandes tactiles, la détection de port, un poids de 4,4 g par écouteur et une certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures.

Prix

Les Oppo Enco Free 2 sont disponibles pour la somme très intéressante de 34.99€ sur Amazon. D’autres modèles OPPO sont également disponibles, dans une vaste gamme de prix.