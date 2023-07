Nouveau drone DJI Air 3 : Doublez vos compétences en imagerie aérienne !

DJI, leader mondial des drones civils et de la technologie de caméras créatives, présente aujourd’hui le DJI Air 3, un nouvel appareil puissant de la série Air doté de deux caméras principales. Doté d’une caméra grand angle et d’une télécaméra moyenne 3x, il permet à un plus grand nombre d’utilisateurs d’obtenir une sensation de compression dans leurs prises de vue et offre une longueur focale moyenne à un plus grand nombre d’amateurs de photographie aérienne.

Ce drone de pointe polyvalent offre des images extrêmement détaillées et des séquences époustouflantes sans effort grâce aux deux caméras produisant des photos de 48MP et des vidéos HDR 4K/60fps. L’autonomie de vol pouvant atteindre jusqu’à 46 minutes1, la détection omnidirectionnelle des obstacles2, le système de transmission vidéo HD O4 et bien d’autres caractéristiques phares aideront les utilisateurs à maîtriser davantage la photographie aérienne.

« Le DJI Air 3 est le premier drone de notre série Air qui offre des fonctionnalités professionnelles telles que les doubles caméras primaires et la détection d’obstacles omnidirectionnelle, tout en conservant ses capacités de légèreté avec un poids de seulement 720 g pour plus de liberté et de flexibilité », a déclaré Ferdinand Wolf, Directeur Artistique au DJI. « Le drone est l’appareil polyvalent parfait pour vos aventures en plein air et vous offre un langage plus varié en matière de caméras. »

Mettez votre sujet en valeur avec les deux caméras principales

Le DJI Air 3 est dotée du premier système de caméra primaire double de la série Air, qui intègre une caméra CMOS grand angle de 1/1,3 pouce et une télécaméra CMOS moyenne 3x de 1/1,3 pouce dans un espace compact. Les deux caméras ont la même taille de capteur mais ont des longueurs focales différentes, ce qui permet d’obtenir une qualité d’image plus constante3 et un langage plus varié en matière de caméras.

Grâce à l’appareil photo grand angle, les paysages grandioses peuvent être mieux capturés. Il offre une taille de pixel de 2,4μm, un équivalent au format 24 mm et une ouverture F1,7. La télécaméra moyenne 3x offre une taille de pixel de 2,4μm, un format équivalent à 70 mm et une ouverture F2,8.

La télécaméra moyenne 3x permet d’obtenir un zoom optique 3x et de créer une forte impression de compression spatiale, ce qui offre une perspective unique pour présenter l’utilisateur ou toute autre personne comme sujet de la photographie aérienne. Avec des personnes présentes dans la scène, la photographie aérienne offre désormais des possibilités plus variées.

Les pilotes peuvent utiliser le grand champ de vision de la caméra grand angle pour embrasser l’ensemble du paysage ou passer à la télécaméra moyenne 3x et capturer le sujet comme un point focal audacieux, avec le paysage devant et le sujet derrière semblant être à portée de main. Les deux caméras offrent des photos de 48MP, non seulement pour fournir des détails plus vrais que nature, mais aussi pour prendre en charge le post-cadrage afin de faciliter la composition secondaire.

Le DJI Air 3 dispose de deux capteurs CMOS de 1/1,3 pouce qui prennent en charge la double sensibilité ISO native pour une sortie directe de la vidéo HDR 4K/60fps à des fréquences d’images élevées et jusqu’à une spécification vidéo maximale de 4K/100fps. ​ Les spécifications vidéo sont désormais identiques à celles de son prédécesseur, le DJI Air 2S4, sans recadrage du FOV. Ces vidéos peuvent enregistrer des détails de couleur riches et des transitions d’éclairage naturelles pour restituer le paysage époustouflant qui s’offre à vos yeux. Les deux caméras prennent en charge les modes de couleur D-Log M 10 bits et HLG 10 bits. Le mode D-Log M 10 bits permet de conserver plus de détails dans les ombres et les lumières pour une post-production plus flexible.

Le DJI Air 3 est le premier drone de la série Air à prendre en charge la prise de vue vidéo verticale 2,7K (9:16), qui peut être partagée immédiatement sur les réseaux sociaux.

Temps de vol prolongé, accumulation d’énergie facile

Comparé à son prédécesseur dans la série Air, le DJI Air 3 possède 48 % de temps de vol max5 en plus, soit jusqu’à 46 minutes. Ainsi, les pilotes peuvent rechercher la meilleure position et ajuster la composition avec plus de tranquillité d’esprit au cours d’un seul vol.

La station de recharge de batterie prend en charge une fonction d’accumulation d’énergie. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le bouton de fonction et le maintenir enfoncé pour transférer l’énergie restante de plusieurs batteries vers la batterie dont l’énergie restante est la plus élevée6. Cette fonction donne aux pilotes la liberté et la flexibilité de profiter au maximum de leur vol, par exemple lors d’une randonnée en montagne ou d’un tour à vélo dans la forêt, où les possibilités de recharge sont limitées.

Décollage en toute confiance et atterrissage en toute sécurité grâce à la Détection d’Obstacles Omnidirectionnelle et la transmission vidéo O4

Le DJI Air 3 est le premier drone de la série Air à intégrer la détection d’obstacles omnidirectionnelle. Cette fonction permet une connaissance complète de l’environnement, en permettant au drone de détecter les obstacles dans toutes les directions. À l’avant et à l’arrière, le drone est équipé d’une paire d’objectifs fish-eye pour une détection vers l’avant, l’arrière, la gauche, la droite et le haut, tandis que le bas est équipé de lentilles binoculaires et d’un TOF 3D, permettant une puissante détection omnidirectionnelle des obstacles.

Lorsqu’un obstacle est détecté, le DJI Air 3 peut également utiliser l’APAS 5.0 pour l’éviter activement et le contourner en douceur, ce qui garantit une prise de vue ininterrompue pour une expérience de vol grandement améliorée7. Même en tant que débutant en photographie aérienne, les utilisateurs peuvent voler en toute confiance et débloquer plus d’idées créatives. La fonction ActiveTrack libère encore davantage les mains des pilotes et fonctionne avec l’Advanced RTH8 pour permettre un vol entièrement automatique et un retour à la maison sans souci.

Le système de transmission vidéo O4 de nouvelle génération confère au DJI Air 3 des performances exceptionnelles. Il offre non seulement une distance de transmission allant jusqu’à 20 km9, mais améliore également la stabilité de la transmission afin d’éviter les interruptions de l’affichage en direct pour un vol plus sûr. Il prend en charge les flux en direct jusqu’à 1080p/60fps, et une fréquence d’images plus élevée garantit une expérience de visionnage plus fluide. Pour la bande de fréquence en Europe, 5,1 GHz ont été ajoutés pour améliorer les performances de transmission, afin que les utilisateurs puissent voler avec plus de confiance et de sécurité.

Des fonctionnalités intelligentes, une inspiration infinie

FocusTrack pour les deux caméras : Composé de Spotlight 2.0, ActiveTrack 5.0 et Point of Interest 3.0. FocusTrack maintient le sujet au centre du cadre. Lors de l’utilisation du télécaméra moyenne 3x, une sensation unique de compression spatiale est générée pour mettre en évidence le pilote ou toute autre personne en tant que sujet dans un état formidable.

QuickShots : Permet à le DJI Air 3 d’effectuer des mouvements de caméra créatifs, tels que Rocket, Dronie, Circle, Helix, Boomerang et Astéroïde10.

2,7K Vertical Shooting: Le DJI Air 3 prend en charge la prise de vue vidéo verticale 2,7K à double caméra. La caméra grand angle peut inclure des informations d’image riches, tandis que la télécaméra moyenne 3x peut faire le portrait du pilote ou d’autres personnes en tant que sujet, facilitant ainsi une photographie aérienne verticale plus accrocheuse. Le résultat de la prise de vue verticale 2,7K peut être partagé immédiatement sur les réseaux sociaux sans recadrage.

MasterShots : Permet au DJI Air 3 d’effectuer automatiquement divers mouvements de caméra, de filmer plusieurs clips, de les éditer et d’ajouter de la musique pour générer des séquences cinématographiques rapides et sans effort.

Mode nuit : Grâce à l’algorithme de réduction du bruit, le DJI Air 3 peut capturer des séquences propres jusqu’à 4K/30fps dans des environnements à faible luminosité.

Hyperlapse : Sélectionnez l’un des quatre sous-modes suivants : Free, Circle, Course Lock et Waypoint pour réaliser des séquences en accéléré jusqu’à 4K à l’horizontale ou 2,7K à la verticale.

Ralenti : Sélectionnez 4K/100 images/seconde ou 1080p/100 images/seconde pour enregistrer directement une vidéo au ralenti 4x.

SmartPhoto 3.0 : En mode prise de vue unique, le DJI Air 3 utilise SmartPhoto 3.0 par défaut, qui peut sélectionner automatiquement le HDR, l’hyperlight, ou la reconnaissance de scène en fonction du scénario pour de meilleurs résultats d’imagerie. Au format HDR DNG11, l’appareil photo peut enregistrer une plage dynamique plus large grâce à l’amélioration du contraste intégrée. Le fichier image peut atteindre une qualité de niveau JPG dans les logiciels de post-édition, ce qui réduit la difficulté de la post-production.

QuickTransfer : Téléchargez rapidement des photos et des vidéos de l’appareil vers votre smartphone par le biais d’une connexion sans fil, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’énergie.

LightCut : Connectez le DJI Air 3 sans fil à l’application LightCut sur le téléphone pour une reconnaissance intelligente des moments forts et un montage en un seul clic. Il n’est pas nécessaire de télécharger les séquences pendant le processus, ce qui permet d’économiser de l’espace de stockage sur le téléphone.

One-Tap Edit: Identifie intelligemment la composition et la trajectoire de vol, sélectionne les clips à la composition délicate et aux mouvements de caméra stables, associe automatiquement le meilleur modèle et les meilleurs effets sonores, puis génère une vidéo cinématique sans effort.

Tilt-Shift Effects: Profitez d’effets incroyables qui donnent à la prise de vue un aspect miniature et un aspect de jouet, d’un simple effleurement. Appliquez cette fonction aux séquences filmées avec la télécaméra moyenne 3x pour des résultats encore meilleurs.

Waypoint Flight: Cette fonction est disponible pour la première fois sur la série Air. L’utilisateur peut planifier à l’avance des itinéraires de vol et des actions de prise de vue pour le DJI Air 3 afin de réaliser des mouvements de caméra difficiles comme des prises uniques. Les pilotes peuvent également enregistrer un itinéraire de vol pour répéter précisément la même mission plus tard, ce qui facilite la création de vidéos time lapse de longue durée qui capturent les transitions telles que le jour à la nuit ou les changements de saison.

Des accessoires exceptionnels pour des performances de vol accrues

Le set de filtres ND gamme DJI Air 3 : Cet ensemble fournit des filtres ND8/16/32/64, permettant à l’utilisateur de créer des séquences plus fluides à des vitesses d’obturation plus lentes.

Adaptateur secteur 100 W DJI USB-C : L’adaptateur d’alimentation peut charger rapidement la batterie et la télécommande simultanément, ou les appareils mobiles via les ports USB-C.

Chargeur pour voiture 65 W DJI : Le chargeur de voiture léger et portable utilise un port universel. Il peut charger une batterie, une télécommande, un smartphone, un ordinateur portable et d’autres appareils.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, le plan de protection complet pour les produits DJI, est désormais disponible pour le DJI Air 3. ​ Les dommages accidentels, y compris les envols, les collisions et les dommages causés par l’eau, sont couverts par le service de remplacement. Moyennant un petit supplément, vous pouvez faire remplacer votre produit endommagé en cas d’accident.

Le service DJI Care Refresh (plan d’un an) comprend jusqu’à deux remplacements par an. DJI Care Refresh (plan de 2 ans) comprend jusqu’à quatre remplacements en deux ans. Les autres services de DJI Care Refresh comprennent la garantie officielle et la livraison gratuite. Pour une liste complète des détails, veuillez visiter : https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh

Prix et disponibilité

Le DJI Air 3 est disponible à la commande sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés, avec une livraison dès aujourd’hui, dans les configurations suivantes :

DJI Air 3 (DJI RC-N2) au prix de détail de € 1099

DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2) au prix de vente de € 1349

DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) au prix de vente de € 1549

Le DJI Air 3 sera commercialisé avec une étiquette d’identification de classe C1 valable dans toute l’Union européenne ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et en Suisse.