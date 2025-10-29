Nothing présente le Phone (3a) Lite : un style unique et une innovation accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs

Nothing a dévoilé aujourd’hui le Phone (3a) Lite, un nouveau smartphone passionnant conçu pour offrir l’expérience unique de Nothing à un plus grand nombre de personnes. Le Phone (3a) Lite combine un style unique, des fonctionnalités performantes et une expérience logicielle fluide à un prix accessible, prouvant ainsi que l’innovation et la personnalité ne sont pas nécessairement synonymes de prix élevé.

Conçu pour se démarquer

Le Phone (3a) Lite réinvente le design transparent caractéristique de Nothing avec un style sobre mais affirmé. Recouvert de verre, il allie une touche de fantaisie classique à une fonctionnalité quotidienne, donnant l’impression d’avoir été fabriqué à la main. Disponible en blanc et noir intemporels, sa finition riche, son toucher équilibré et ses textures visuelles complexes élèvent son design au-delà de ses concurrents d’entrée de gamme.

Conçu pour durer, le Phone (3a) Lite bénéficie d’une résistance à la poussière et à l’eau IP54, ce qui le rend prêt pour la vie quotidienne. Un cadre interne en aluminium renforce encore son cœur, lui offrant une longévité exceptionnelle.

Capturez des moments avec clarté

Le système raffiné à triple caméra du Phone (3a) Lite s’articule autour d’un capteur principal de 50 MP, le meilleur de sa catégorie, qui permet de prendre des photos équilibrées, lumineuses et réalistes. Alimenté par le même pipeline TrueLens Engine 4.0 que le Nothing Phone (3), il combine une configuration exceptionnelle de l’appareil photo avec des outils d’édition IA avancés.

Le grand capteur Samsung de 1/1,57 pouce capture 64 % de lumière en plus que les capteurs classiques de sa catégorie, garantissant d’excellentes performances même dans les conditions difficiles. Grâce aux photos Ultra XDR, au mode Portrait, à la fonction Auto Tone, au mode Nuit, au mode Macro et à la capture de mouvement, chaque cliché est optimisé.

La caméra frontale de 16 MP permet de prendre des selfies et de passer des appels vidéo d’une grande netteté, tandis que la caméra arrière prend en charge l’enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde et le ralenti 1080p à 120 images par seconde.

Glyph Light : voyez les choses sous un nouveau jour

Le Phone (3a) Lite introduit Glyph Light, une évolution de l’interface Glyph unique de Nothing. Inspiré des voyants de notification classiques, Glyph Light permet d’utiliser des fonctionnalités très appréciées telles que Flip to Glyph pour les notifications silencieuses, Essential Notifications pour les contacts clés et Camera Countdown pour les photos de groupe.

Les séquences lumineuses personnalisables pour les appels et les contacts, associées aux sonneries emblématiques de Nothing, rendent Glyph Light à la fois minimaliste et immédiatement reconnaissable.

Nothing OS 3.5 : l’intelligence simplifiée

Le Phone (3a) Lite offre une expérience Nothing complète avec Nothing OS 3.5, optimisé par Android 15. Cette interface utilisateur épurée, expressive et intelligente est conçue autour de la personnalisation fonctionnelle, offrant une interface fluide et transparente.

Des fonctionnalités telles que Smart Drawer pour l’organisation automatique des applications, Private Space pour les fichiers personnels et App Locker pour la sécurité individuelle des applications vous garantissent une tranquillité d’esprit. Nothing s’engage à fournir 3 ans de mises à jour Android majeures et 6 ans de correctifs de sécurité, offrant ainsi une longévité exceptionnelle. Nothing OS 4.0 sera déployé sur le Phone (3a) Lite début 2026.

Essential Key et Essential Space proposent des outils basés sur l’IA pour capturer et organiser des notes, des idées et des médias, tandis qu’Essential Search permet d’accéder instantanément au contenu enregistré sans connexion Internet.

Un écran éblouissant

Découvrez un écran grand, lumineux et magnifique grâce à l’écran AMOLED flexible de 6,77 pouces du Phone (3a) Lite. Avec une luminosité HDR maximale de 3000 nits et une luminosité extérieure de 1300 nits, le contenu ressort avec des couleurs vives et des noirs profonds. La résolution FHD+ (1080 x 2392) offre des images nettes à 387 pixels par pouce, tandis qu’un taux de rafraîchissement adaptatif ultra-fluide de 120 Hz garantit un défilement fluide et des jeux réactifs. La profondeur de couleur de 10 bits affiche 1,07 milliard de couleurs, et la gradation PWM de 2160 Hz offre un affichage sans scintillement, réduisant ainsi la fatigue oculaire.

Puissance et performances pour le quotidien

Le Phone (3a) Lite est rapide et fluide, grâce au MediaTek Dimensity 7300 Pro, construit sur le processus 4 nm de TSMC. Son processeur à 8 cœurs avec des vitesses allant jusqu’à 2,5 GHz est optimisé pour les charges intenses et la stabilité des jeux, complété par un système de refroidissement liquide avancé.

Avec 8 Go de RAM physique et jusqu’à 8 Go de RAM virtuelle, le Phone (3a) Lite offre jusqu’à 16 Go de RAM combinée pour un multitâche fluide. Le stockage extensible jusqu’à 2 To via une carte microSD offre une flexibilité maximale. La double 5G, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3 garantissent des connexions stables et un son sans fil sans latence.

Batterie longue durée, conception responsable

Une batterie haute capacité de 5000 mAh, associée à la puce MediaTek ultra-efficace et aux optimisations Nothing OS 3.5, garantit au Phone (3a) Lite une autonomie confortable de près de 2 jours en utilisation mixte. Grâce à la recharge rapide de 33 W, il atteint 50 % en 20 minutes environ, et la recharge inversée filaire de 5 W offre une alimentation pratique pour les accessoires.

Prix et disponibilité

Le Nothing Phone (3a) Lite sera disponible en noir et en blanc au prix de 249 € (8+128 Go) et 279 € (8+256 Go).

Les ventes débuteront sur certains marchés le mercredi 29 octobre sur nothing.tech et les précommandes seront disponibles à partir du 30 octobre chez FNAC, Vanden Borre, Bol et Coolblue.