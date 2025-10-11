Netgear Nighthawk M3 : Le routeur 5G de poche qui transforme le monde en zone Wi-Fi

Le Wi-Fi, c’est un peu comme le café : on s’y habitue, puis on ne peut plus s’en passer. Et quand il n’y en a pas, c’est la panique. Netgear, connu pour ses routeurs aux allures de vaisseaux spatiaux, revient avec un modèle portable à la fois sobre et diablement puissant : le Nighthawk M3. Un routeur 5G qui promet de transformer n’importe quel coin du globe en zone de couverture haut débit.

Un puissant boitier de 10 centimètres de côté

Ce petit boîtier noir mat au design compact cache une véritable bête de course. Le Netgear Nighthawk M3 succède au M2 et pousse encore plus loin le concept du routeur mobile. Sous le capot, on trouve une compatibilité 5G Sub-6GHz, capable d’atteindre des débits théoriques de 3,6 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mbit/s en envoi. Autant dire que pour regarder une série en 4K tout en téléchargeant un jeu et en lançant une visioconférence, il ne bronche pas.

À l’avant, un écran tactile de 2,8 pouces affiche les informations essentielles : niveau de batterie, nombre d’appareils connectés, consommation de données ou encore qualité du signal. L’interface est claire et intuitive, un vrai petit tableau de bord de poche.

Une connectivité multiple

Ce routeur ne se contente pas de diffuser du Wi-Fi. En effet, il propose deux ports Ethernet Gigabit, un port USB-C pour la recharge et le partage de fichiers, ainsi qu’un port USB-A pour connecter un disque dur externe. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6, permettant de connecter jusqu’à 32 appareils simultanément. Autrement dit, c’est le compagnon idéal pour les petites entreprises, les tournages, les événements ou simplement les nomades numériques qui veulent garder un Internet stable sans dépendre du Wi-Fi public.

Sous la batterie amovible de 5040 mAh, on retrouve un logement pour carte nano-SIM et un slot microSD. L’autonomie annoncée tourne autour de 10 à 13 heures en usage continu, ce qui est plutôt confortable pour une journée complète de travail ou de voyage. Et si cela ne suffit pas, il peut aussi servir de powerbank pour recharger un smartphone.

Le M3 est compatible avec la majorité des opérateurs européens et supporte bien entendu les réseaux 4G LTE en cas d’absence de 5G. Le tout tient dans un format qui se glisse sans difficulté dans une poche de sacoche ou une veste.

Enfin, la gestion du routeur peut se faire via l’application Netgear Mobile App, disponible sur Android et iOS. Elle permet de suivre en temps réel la consommation de données, de configurer un VPN, ou de limiter la bande passante pour certains appareils — pratique pour éviter qu’un collègue ne monopolise le réseau avec ses téléchargements de mise à jour.

En résumé

Le Netgear Nighthawk M3 n’est pas qu’un simple routeur nomade, c’est une station Wi-Fi miniature taillée pour les gros besoins. Il s’adresse à ceux qui refusent de subir les zones blanches et veulent une connexion stable, rapide et transportable. En clair, le M3, c’est le Wi-Fi de compétition dans un boîtier de la taille d’un sandwich — sans les miettes, mais avec les mégabits.

Avec un tarif qui frôle les 500 €, ce routeur se destine avant tout aux professionnels en déplacement, aux équipes techniques sur le terrain ou aux petites structures qui ont besoin d’un réseau mobile fiable et performant. Les particuliers exigeants, comme les créateurs de contenu ou les voyageurs fréquents, y trouveront également leur compte, mais son prix le place clairement dans la catégorie des outils de travail plutôt que celle des gadgets grand public.

Caractéristiques :

Connectivité 5G Sub-6GHz / 4G LTE Wi-Fi Wi-Fi 6 (jusqu’à 32 appareils) Débits max 3,6 Gbit/s (download), 700 Mbit/s (upload) Écran Tactile 2,8 pouces Ports 2x Ethernet Gigabit, 1x USB-C, 1x USB-A (disque externe) Batterie 5040 mAh, amovible Autonomie Entre 10 et 13 heures Fonctions additionnelles Powerbank, gestion via app mobile Compatibilité Nano-SIM, microSD, opérateurs européens Poids Environ 250 g

Prix

Le routeur Netgear Nighthawk M3 est disponible sur Amazon au prix de 496 € mais aussi chez Coolblue pour 477 €.