Mercusys Halo H90X : Un système Mesh ultra-rapide

Pour disposer d’une connexion WiFi stable dans toute la maison, un système Mesh s’impose car c’est la solution la plus simple et la plus performante. Avec des débits qui peuvent atteindre 6 Gb/s, le système Mercusys Halo H90X couvre jusqu’à 800 m² et permet la connexion simultanée de plus de 150 appareils. Ainsi, il est possible de jouer en ligne, de regarder des vidéos en streaming et de surfer sur le Web en même temps sur plusieurs appareils, comme des téléviseurs, des ordinateurs et des smartphones.

Après le succès de son système Mesh Halo 80X, Mercusys présente une version encore plus performante mais toujours aussi abordable, le Halo 90X. Rappelons que pour disposer d’un WiFi rapide et stable partout dans la maison, le Mesh représente la meilleure solution. Il s’agit de deux ou trois modules à répartir dans le domicile et qui vont créer un réseau WiFi unique en remplacement de la box. L’installation se fait en quelques minutes et très simplement, sans nécessiter aucune connaissance technique.

Des performances extrêmes

Le Halo H90X est un système Mesh en WiFi 6 qui autorise un débit qui peut aller jusqu’à 6 000 Mbps, contre 3 000 Mbps pour le Halo H80X. Il a donc la capacité de distribuer au mieux le débit que permet la fibre, puisque cela équivaut à 6 Gb/s. Le Halo H90X est disponible en pack de deux modules pour couvrir jusqu’à 500 m² et en pack de trois modules pour couvrir jusqu’à 800 m². Le débit est obtenu en combinant les bandes 2,4 et 5 GHz à la norme AX 6000 avec des canaux élargis à 160 MHz ainsi que l’emploi des technologies MU-MIMO et OFDMA.

Pour tous les appareils dans toute la maison

Dans la pratique, il est possible de connecter plus de 150 appareils en même temps qui vont tous disposer d’un débit stable et d’une latence faible, peu importe où ils se trouvent dans la maison. Même en se déplaçant avec un appareil connecté, il n’y aura pas d’altération ou de perte du réseau. Les modules gèrent les appareils de manière transparente pour l’utilisateur qui ne voit qu’un réseau dans toute la maison. Automatiquement, c’est toujours la borne qui offre le meilleur signal qui prendra le relais alors qu’avec une box classique le réseau faiblit au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.

Par sa portée, son débit, sa faible latence et la possibilité de connecter de très nombreux appareils, le Halo H90X saura satisfaire tous les besoins en connexion d’un foyer, aussi équipé soit-il. Typiquement, c’est idéal pour jouer en ligne et regarder des vidéos en streaming, le tout simultanément. Pendant que l’adolescent joue en ligne dans sa chambre, sa sœur regarde des vidéos YouTube en 4K dans la sienne et les parents regardent leur série préférée en streaming sur la TV !

Simple et pratique

L’installation du Halo H90X est un jeu d’enfant. Il suffit d’installer l’application Mercusys sur un smartphone (Android ou iOS) et de suivre les quelques étapes qui se résument à connecter un module à la box avec le câble réseau fourni et à placer les autres en les répartissant au mieux dans la maison, chacune étant alimentée par une prise de courant. Ensuite, tout est automatique et le système Mesh attribue à chaque appareil ce dont il a besoin. De plus, il est possible de régler les priorités soi-même dans l’application, tout comme un contrôle parental est inclus aussi.

Chaque module dispose de trois ports Ethernet pour connecter des appareils par un câble, comme un ordinateur fixe ou une TV par exemple. Deux ports permettent un débit jusqu’à 1 Gb/s alors que le troisième va jusqu’à 2,5 Gb/s, de quoi transmettre sans perte le débit d’une connexion fibre ultra-rapide.

Prix public indicatif : 269,90 € TTC (pack de 2 bornes) et 399,90€ TTC (pack de 3 bornes) . Tous les produits Mercusys sont disponibles sur Amazon.