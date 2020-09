Logitech dévoile le MK295, une nouvelle version silencieuse de son combo clavier/souris le plus vendu

La marque Logitech dévoile aujourd’hui le combo sans-fil et silencieux MK295, comprenant une souris et un clavier résistants et confortables. En s’appuyant la nouvelle technologie propriétaire de Logitech, SilentTouch, ce combo réduit de 90% les bruits de frappe et de clic du combo MK270, tout en conservant les mêmes sensations qui en ont fait son succès.

Disponible dans les coloris graphite et off-white, il permet ainsi d’éviter les bruits pouvant gêner l’utilisateur et les personnes aux alentours.

« Que ce soit à la maison ou au bureau, nous savons que les principaux freins à la créativité, l’apprentissage, la productivité ou même le bien-être sont les bruits environnants. La technologie SilentTouch embarquée dans notre nouveau combo MK295 réduit le bruit afin de vous permettre de vous concentrer sur l’essentiel et de faire abstraction de l’environnement. » déclare Elze de Leeuw, Responsable Créativité et Productivité chez Logitech. « Avec ce nouveau combo, on retrouve le confort et les sensations de notre best-seller MK270, le bruit en moins ! ».

Le clavier à taille unique comprend un design anti-éclaboussures, des touches confortables et des pieds d’inclinaison robustes à la hauteur réglable afin d’être plus confortable et pratique à l’usage. Son autonomie d’une durée de 36 mois réduit les désagréments liés au changement de batterie, permettant ainsi de continuer de travailler sans-fil et en toute simplicité.

Confortable et compacte, la souris possède, quant à elle, une forme profilée pour un clic et pointage précis et fluides, le tout en silence. Elle possède une autonomie de 18 mois et d’un mode on/off, pour un fonctionnement à la demande (ou prêt à l’emploi). Enfin, et grâce à une connexion via son dongle, elle peut s’utiliser jusqu’à 10 mètres de distance.

Prix et disponibilité

Le combo sans-fil et silencieux MK295 sera disponible courant septembre sur le site logitech.com au prix de vente conseillé de 29,99 euros.