Le Boom de la VR et AR dans les Casinos en Ligne

Les jeux en ligne ont énormément gagné en popularité ces dernières années, et encore plus récemment, notamment lors des périodes confinement qui ont vu le nombre d’utilisateurs se multiplier. De l’apparition des premières cartes à jouer en Chine entre le VIIe et le Xe siècle, à l’ouverture des premiers casinos virtuels, force est de constater que nous avons franchit de nombreuses étapes dans le développement de cette industrie.

L’une des dernières innovations en matière de jeux en ligne est certainement l’apparition de la réalité augmentée (RA) ou réalité virtuelle (VR). Permettant d’offrir une expérience encore plus immersive aux joueurs du monde entier, et rapprochant ceux qui ne peuvent malheureusement pas se rendre dans un casino ou à un tournoi d’échecs, la RA (ou VR) est faite pour rester.

Un secteur en plein boom

La réalité virtuelle est donc l’une des nombreuses nouvelles technologies adoptées par les studios de logiciels de jeux en ligne. En tant qu’industrie toujours à la pointe des innovations techniques, les opérateurs de jeux virtuels continuent d’expérimenter des moyens d’offrir plus de diversité, d’immersion et de commodité à leurs clients.

Les jeux de réalité virtuelle ont lentement fait leur chemin sur le marché au cours des deux dernières années. Ceux-ci nécessitent un casque qui se connecte généralement à un ordinateur. Lorsqu’il porte le casque, le joueur voit une surface de jeu à 360 degrés qu’il peut regarder simplement en tournant la tête comme il le ferait dans la vraie vie. Devant lui se trouvera une table avec un jeu comme la roulette ou le blackjack auquel il pourra jouer comme dans un casino terrestre.

La réalité augmentée, en revanche, n’en est qu’à ses balbutiements. Alors que la réalité virtuelle transporte l’utilisateur dans un monde entièrement virtuel, la réalité augmentée augmente le monde réel avec des projections d’objets générés par ordinateur qui ne peuvent être vus qu’en portant un casque ou en utilisant un autre appareil.

La perspective que la réalité augmentée pourrait offrir serait un développement passionnant pour les casinos en ligne car elle pourrait permettre aux joueurs de transformer leur maison en salles de jeu virtuelles. L’utilisateur pourra jouer au blackjack assis à sa table de cuisine, ou utiliser n’importe quel objet de son environnement comme un sabot de cartes, par exemple.

Les développements récents incluent aussi l’utilisation de 4K dans les flux de live casino (casino en direct), l’acceptation des crypto-monnaies comme moyen de déposer de l’argent sur un compte de casino et des jeux uniques comme la roulette instantanée, qui utilise une configuration à 12 roues spécialement conçue pour que les joueurs n’aient pas besoin d’attendre pour placer un pari.

Une expérience de jeu et de paris en ligne plus immersive et divertissante

Les jeux de casino en direct sont de plus en plus mis en avant sur les plateformes de casino, et permettent aux opérateurs de maintenir leurs utilisateurs engagés et divertis. Offrant une expérience plus proche de la réalité, cela est d’autant plus le cas avec l’introduction de la réalité augmentée et virtuelle. Les parieurs peuvent désormais profiter d’une immersion en 3D, et avoir la sensation de se trouver face à un croupier en chair et en os.

Plus d’options de jeu pour les parieurs

La réalité augmentée et virtuelle ont considérablement diversifié les options de jeu disponibles pour les parieurs en ligne. Ils peuvent désormais choisir de jouer aux machines à sous ou aux jeux de table sur ces technologies au lieu de parier sur les logiciels classiques. La plupart des casinos en ligne proposent désormais à leurs clients de meilleures sélections de jeux, allant des sports virtuels aux machines à sous et aux jeux de table.

Les jeux de casino tels que les machines à sous et les jeux de table se sont améliorés grâce à la réalité virtuelle. Notamment en proposant différents thèmes qui les rendent à la fois plus amusants et interactifs.

Prenons un autre exemple. En 2020, la plupart des ligues de football internationales et locales et d’autres événements sportifs ont été suspendus en raison de la pandémie. Les parieurs ont eu la possibilité de continuer à jouer et de profiter de matchs simulés via VR et AR. D’autres disciplines comme le basket-ball, les courses de chevaux, le cricket, le golf et le hockey sont disponibles via la réalité virtuelle.

La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont-elles l’avenir des jeux en ligne ?

La technologie de réalité virtuelle est certainement l’une des innovations les plus prometteuses du secteur des jeux en ligne en général, et des casinos en particulier. Néanmoins, on est encore loin de l’adoption massive prévue par certains experts. En raison notamment de son coût et de sa complexité, il faudra certainement attendre quelques années avant qu’elle ne fasse son entrée dans tous les foyers de férus du casino !