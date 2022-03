iRobot lance Genius 4.0 Home Intelligence

iRobot, leader dans le domaine des robots grand public, annonce aujourd’hui le début du déploiement de sa mise à jour logicielle iRobot Genius 4.0 Home Intelligence pour les aspirateurs robots Roomba® et les robots laveurs de sol Braava® Jet® connectés en Wi-Fi. L’entreprise s’est donné pour mission de concevoir des expériences de nettoyage optimisées qui vont au-delà de la simple intelligence. iRobot Genius 4.0 est la prochaine étape dans la transformation de la maison connectée en une maison intelligente.

iRobot Genius 4.0 comprend des mises à jour qui apportent de nouvelles fonctionnalités performantes ainsi que des fonctions de personnalisation pratiques comme les préférences de nettoyage spécifiques à une pièce, l’intégration des raccourcis Siri, le verrouillage des enfants et des animaux domestiques et la fonction « Ne pas déranger ». Cette mise à jour élargit également la liste des objets que le Roomba série j peut reconnaître et éviter, en ajoutant les vêtements et les serviettes.

« La beauté d’iRobot Genius est que nos robots deviennent plus intelligents au fil du temps et offrent continuellement aux utilisateurs de nouvelles façons de nettoyer où, quand et comment ils le souhaitent », déclare Keith Hartsfield, Chief Product Officer chez iRobot. « Les mises à jour iRobot sont envoyées gratuitement aux détenteurs de robots au fur et à mesure de leur développement. A partir du moment où un utilisateur accueille un aspirateur robot Roomba ou un robot laveur de sol Braava jet chez lui, il sait qu’il aura toujours accès aux nouvelles caractéristiques et fonctionnalités. Il bénéficie également d’un robot qui travaille plus et mieux, pour satisfaire encore plus ses besoins. Avec plus de 60 millions de recommandations personnalisées fournies aux utilisateurs à ce jour, il est prouvé que nos robots apprennent, respectent et travaillent en fonction des horaires et des besoins individuels. »

La mise à jour Genius 4.0 d’iRobot offre de fonctions intelligentes en matière de cartographie, de voix et d’applications pour toute la gamme de robots connectés en Wi-Fi d’iRobot :

Nettoyez chaque pièce comme vous le souhaitez : Chaque maison est unique, avec des pièces individuelles dont la taille, les revêtements de sol, le mobilier et l’encombrement varient. C’est pourquoi les utilisateurs qui possèdent des robots compatibles avec la cartographie intelligente Imprint Smart Mapping1 pourront personnaliser leur robot grâce aux préférences de nettoyage spécifiques à la pièce. Vous souhaitez par exemple que votre Roomba fasse un passage supplémentaire dans l’entrée où sont rangées les chaussures, mais qu’il nettoie rapidement les autres pièces ? Aucun problème. Vous souhaitez que votre Braava jet m6 projette plus de produit nettoyant dans la cuisine, mais pas dans le couloir ? Vous pourrez également le faire.

Utilisez Siri pour nettoyer… partout : Avec environ 600 commandes prises en charge par Alexa® et Google Assistant®, les Roomba et Braava Jet sont les seuls robots aspirateurs et laveurs à pouvoir être programmés pour nettoyer des pièces en particulier avec votre voix, et les seuls à pouvoir être commandés pour nettoyer des zones spécifiques, telles que le comptoir de la cuisine par exemple. iRobot étend aujourd’hui ses commandes vocales pour inclure Siri et permettre de communiquer verbalement avec votre robot ; avec l’intégration des raccourcis Siri Shortcut Integration. À l’instar des raccourcis Alexa® ou Google Assistant existants dans l’application iRobot Home, les propriétaires d’aspirateurs robots iRobot connectés en Wi-Fi qui utilisent un appareil iOS auront la possibilité de connecter leur robot à Siri dans l’application iRobot Home. Vous souhaitez passer l’aspirateur dans toute votre maison ? Configurez votre phrase personnalisée, et dites simplement “Hey Siri, demande au Roomba de nettoyer partout”.

Plus de démarrages accidentels : Médor a-t-il déjà accidentellement démarré votre robot ? Ou peut-être qu’un enfant curieux a trouvé par inadvertance le bouton « Clean » ? Problème résolu avec le verrouillage enfant et animal via l’application iRobot Home App, une option qui désactive temporairement le bouton « Clean » physique sur les robots Roomba et Braava Jet connectés en Wi-Fi2. Une fois activés, les robots ne peuvent être contrôlés que via l’application iRobot Home App, ce qui élimine le besoin de mettre rapidement fin à un démarrage accidentel.

Ne jamais être distrait ou réveillé : Présentation de l’engagement NAP (Never Awake People or Pets) d’iRobot. Avec la fonctionnalité « Ne pas déranger », les utilisateurs peuvent utiliser l’application iRobot Home App pour définir des créneaux pendant lesquels le robot ne doit pas fonctionner. La fonction « Ne pas déranger » permet au robot de respecter les moments calmes de la vie. Cette fonctionnalité est disponible partout.

Moins de rangement avant que vous ne nettoyiez : Avec déjà 3 millions d’objets évités chez les particuliers depuis leur lancement l’année dernière, les Roomba j7 et j7+ seront également capables de détecter et d’éviter les vêtements et les serviettes laissés sur le sol, ce qui permettra aux utilisateurs d’être sûrs que le travail sera fait sans avoir à les ramasser au préalable. Ces objets élargissent le vocabulaire visuel des Roomba j7 et j7+, qui reconnaissent et évitent déjà les chaussures, les chaussettes, les cordons, les écouteurs et les déjections animales. iRobot continuera à permettre aux Roomba série j7 d’identifier et d’éviter encore plus d’objets susceptibles d’empêcher le bon déroulement de la mission au fil du temps.

Disponibilité

iRobot déploiera toutes les mises à jour logicielles iRobot Genius 4.0 dans le monde entier jusqu’à la fin du mois de juin 2022 pour les clients possédant un Roomba et un Braava jet connectés au Wi-Fi, à l’exception de la fonction Ne pas déranger, déjà disponible dans le monde entier.

Pour plus d’informations ou pour toute question concernant les mises à jour du logiciel du robot, veuillez consulter notre site web : https://homesupport.irobot. com/s/article/550.