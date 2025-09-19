TEST – La HUAWEI WATCH GT 6 tient-elle ses promesses ?

Huawei a récemment réaffirmé sa place de leader sur le marché des wearables en Europe. Ce 19 septembre à Paris, la marque a d’ailleurs dévoilé ses dernières innovations en matière de montres connectées et d’écouteurs sans-fil.

J’ai eu la chance de découvrir toutes ces nouveautés il y a quelques semaines, en avant-première. J’ai eu l’opportunité de repartir avec les montres de la gamme GT et les écouteurs, pour vous offrir un test approfondi de ces produits.

Dans cet article, je vous donne mon avis sur la WATCH GT 6 uniquement, qui promet une expérience sportive améliorée, pensée autant pour les passionnés que pour les amateurs, avec de nombreuses améliorations au niveau du design et du suivi de la santé. Nicolas a de son côté testé la Huawei Watch GT6 Pro et vous en parlera très bientôt dans un article dédié. Les Freebuds 7i, les nouveaux écouteurs de la marque, feront également l’objet d’un prochain test.

Découverte du produit

Lors de la conférence de presse à Bruxelles, j’ai eu un coup de foudre pour la version 41mm avec son bracelet en fluoroélastomère violet. C’est assez inhabituel, car d’ordinaire, je suis plutôt attirée par les modèles plus imposants, presque masculins, ou du moins par des coloris neutres. Mais la douceur de ce violet et la finesse de sa ligne ont eu raison de mes habitudes. C’est avec ce modèle que je suis repartie, et je l’ai connectée à peine cinq minutes après être sortie de la salle tellement j’étais impatiente de la porter.

Un coloris qui, je l’avoue, ne s’accorde pas toujours avec toutes les tenues, mais sa teinte reste douce, sans jamais tomber dans l’extravagance. Et pour éviter les fashion faux pas, Huawei a tout prévu avec une collection de bracelets qui permet de varier les plaisirs. Mes autres coups de cœur ? La version en cuir végane blanc, passe-partout, et la version dorée métallique “Milanese Strap”, qui la rend carrément sublime pour une soirée un peu plus habillée.

Appairage et notifications

La connexion avec la WATCH GT6 se fait via l’application Huawei Health, que vous pouvez installer en scannant le QR code sur la boîte. L’appairage, même avec mon iPhone, est d’une simplicité enfantine et se fait en à peine une minute, montre en main (non ok la blague est nulle, mais je ne pouvais pas m’en empêcher !).

Côté notifications, rappels, calendrier, WhatsApp, Instagram et autres, tout est connecté et s’affiche clairement sur la montre. C’est terriblement pratique, surtout quand je fais semblant d’écouter une conversation et que je veux jeter un coup d’œil discret à un message.

Il y a toujours le même bémol : l’impossibilité de répondre aux messages depuis son poignet lorsque la montre est appairée à un iPhone. Pas de réponses rapides, ni de dictée vocale. Les interactions sont limitées à la lecture seule. C’est une limitation qui touche la quasi-totalité des montres non-Apple, mais on se console vite en profitant du reste, qui fonctionne parfaitement.

La WATCH GT6 permet également de gérer ses appels depuis son poignet, avec un son de très bonne qualité. Mes interlocuteurs ne remarquent même pas que je leur parle à travers ma montre. Je n’utilise cette fonctionnalité que dans des circonstances bien précises, quand j’ai les mains occupées ou plutôt le temps que je retrouve où j’ai posé mon téléphone. Le seul petit inconvénient est qu’il faut garder la main à proximité de sa bouche pour que le son soit optimal. Ne vous avisez donc pas de discuter tout en rangeant votre vaisselle, ça s’entendrait de l’autre côté ! C’est une fonction de dépannage qui peut s’avérer très utile, même si ce n’est pas le but ultime de la montre.

Robuste, mais incroyablement légère

Huawei a gardé ses matériaux de qualité pour ce nouveau modèle : acier inoxydable pour le boîtier, verre renforcé lithium-aluminium-silicium, revêtement ultra-dur… Bref, de quoi résister à mes maladresses légendaires.

Malgré sa robustesse, la montre surprend par sa légèreté. Avec seulement 37,5 g, elle se fait très discrète au poignet. Le bracelet, légèrement redessiné par rapport à la GT5, est doté de boucles pivotantes pensées pour les poignets très fins. Bien que je n’aie jamais ressenti de gêne avec le modèle précédent, j’ai trouvé que celui-ci “collait” encore mieux à la peau, assurant une tenue parfaite.

C’est un excellent compromis entre résistance, confort et légèreté, qui se fait vite oublier au quotidien.

L’écran AMOLED de 1,32 pouces est un vrai petit bijou : luminosité à 3 000 nits (contre 1 200 sur la GT 5 et 5 Pro). Même en plein soleil, plus besoin de plisser les yeux pour lire une notification. Les couleurs claquent, les détails sont nets… un vrai régal.

Et comme toujours chez Huawei, une ribambelle de cadrans personnalisables. Je m’amuse à en changer selon mes humeurs, et j’ai même un petit favori dont je vous reparle plus bas.

Santé et bien-être : Une approche globale et personnalisée

La WATCH GT 6 est bien plus qu’une simple montre connectée : elle se positionne comme un véritable partenaire de santé, grâce à son système TruSense. Cette dernière collecte des informations approfondies en analysant six aspects clés de votre bien-être :

vos entraînements (TruSport),

votre pression artérielle (TruBP),

votre niveau de stress (TruRelax),

la composition de votre corps (TruFit),

vos signes vitaux (TruSeen),

la qualité de votre sommeil (TruSleep).

Je passe toutes les mesures à présent « classiques » telles que spO2, pouls, analyse du sommeil, et je me concentre sur les deux améliorations apportées par rapport à son prédécesseur, le modèle GT5. La WATCH GT 6 se distingue en ajoutant l’analyse des ondes de pouls (qui permet de détecter l’arythmie) et la variabilité de la fréquence cardiaque. Notez qu’une 3ème donnée supplémentaire, la fonctionnalité ECG, est disponible exclusivement sur la version Pro. Nicolas vous en dira plus dans son article.

L’analyse de l’arythmie est une amélioration importante de la part de Huawei. Pas besoin de lancer un test manuellement : la montre est capable de vérifier automatiquement et en continu votre rythme cardiaque.

En utilisant son système PPG (pour Photopléthysmographie), elle scrute les moindres variations de votre pouls en arrière-plan et vous alerte si elle détecte une anomalie, comme la fibrillation auriculaire (A-fib). En clair, la montre agit comme un gardien discret qui veille sur votre cœur, vous alertant si quelque chose semble anormal, sans que vous ayez à vous en soucier constamment.

L’autre grande nouveauté est la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (ou VRC dans l’app – VFC pour d’autres), que la montre analyse tout au long de la journée. La VRC, ce ne sont pas les battements par minute, mais les micro-écarts de temps entre deux battements. Un indicateur clé pour savoir si votre corps est reposé ou fatigué.

Chez moi, la montre a relevé un jour entre 35 et 126 ms dans la journée. Apparemment, tout est normal (me voilà rassurée). Par contre, Huawei n’offre pas encore d’analyse claire derrière ces chiffres (il faut bien leur laisser de quoi s’améliorer encore un peu).

L’aperçu santé : un tableau de bord de votre bien-être

Au-delà de la collecte de données individuelles, la WATCH GT 6 combine les facteurs suivants pour vous offrir un bilan de santé global et facile à comprendre : vos émotions, la qualité de votre sommeil, vos activités physiques et la santé de votre cœur.

La montre ne se contente plus de vous dire si vous avez bien dormi ou si votre rythme cardiaque est régulier. Elle croise ces informations pour vous donner des conclusions plus poussées et note les changements sur des périodes données (hebdomadaires, mensuel, …). Elle peut ainsi émettre des hypothèses quant aux causes de ces changements.

Dans la réalité, je trouve les tentatives d’explications un peu légères mais la quantité de données est incroyable, et en cas de données « anormales », vous pouvez toujours en parler à votre médecin.

Bien être émotionnel

Je m’attarde un peu sur l’aspect “gestion du stress et des émotions” pour vous parler de mon écran coup de cœur. Je vous présente le cadran “Animaux mignons” (oui oui, c’est le nom attribué par Huawei). La couleur de mon écran change lorsque mon état évolue, m’indiquant de manière claire si je suis dans un état positif ou un peu moins. Je suis toujours stupéfaite de la rapidité avec laquelle la montre le ressent et s’adapte. Un jour, au téléphone avec une personne qui se répétait sans cesse, ma montre est passée de l’orange (plaisant) au violet (désagréable) en un instant. Coïncidence ? Je ne pense pas!

Cette détection des émotions est un excellent outil pour mieux comprendre l’impact de son environnement sur son bien-être. C’est la preuve que Huawei prend à cœur la santé dans son aspect le plus global, et pour moi, c’est un de leurs atouts majeurs.

Des fonctions de respiration apaisante ou des mini-guides de méditation via l’appli complètent bien ce tableau. C’est un peu comme avoir un coach mental de poche, qui vous rappelle de souffler quand ça va trop vite.

Les activités sportives

Elles aussi, droit à un vrai coup de frais. Ce que j’aime avec Huawei, c’est cette impression qu’ils écoutent réellement leur communauté. Lors de la présentation, la marque chinoise a partagé une étude menée en Europe : le cyclisme ressort comme l’une des disciplines les plus pratiquées par les utilisateurs de la série GT.

Pas étonnant, donc, que la WATCH GT 6 mette le paquet sur ce sport. Et pas juste en ajoutant deux ou trois métriques “gadget” pour la forme : Huawei a conçu de nouvelles fonctionnalités vraiment pensées pour les cyclistes.

La plus marquante ? Le calcul de la puissance virtuelle. Habituellement, cette donnée est réservée aux capteurs pros qu’on fixe directement sur le vélo. Pour la proposer sans accessoire, il fallait un calcul ultra-précis du coefficient de traînée aérodynamique (autrement dit : la résistance de l’air quand on pédale). Pour y parvenir, Huawei a donc… construit un laboratoire de soufflerie en Chine (en moins de temps qu’il faut pour qu’on répare un trottoir en Belgique). Normal !

Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de me remettre en selle pour ce premier article, mais je compte bien vous livrer un avis plus détaillé dans un prochain test, une fois que j’aurai eu le temps d’explorer ces fonctionnalités très prometteuses.

Mais pour vous donner déjà quelques infos, voici ce qui est nouveaux pour le cyclisme :

Le compteur de puissance virtuel : C’est une fonction que j’ai hâte de tester. Elle permet d’estimer la puissance de votre pédalage sans nécessiter de capteur externe, une donnée qui était jusqu’ici réservée aux cyclistes très équipés. La montre utilise des informations comme votre vitesse, l’altitude, la pente, votre poids, votre âge et le modèle de votre vélo pour calculer une estimation précise de votre puissance.

: C’est une fonction que j’ai hâte de tester. Elle permet d’estimer la puissance de votre pédalage sans nécessiter de capteur externe, une donnée qui était jusqu’ici réservée aux cyclistes très équipés. La montre utilise des informations comme votre vitesse, l’altitude, la pente, votre poids, votre âge et le modèle de votre vélo pour calculer une estimation précise de votre puissance. La détection automatique : La montre lance l’enregistrement dès que vous commencez à pédaler et met la session en pause quand vous vous arrêtez, ce qui promet des données plus précises.

: La montre lance l’enregistrement dès que vous commencez à pédaler et met la session en pause quand vous vous arrêtez, ce qui promet des données plus précises. Les nouvelles mesures de dénivelé : La montre présente désormais des données sur le dénivelé en temps réel, le dénivelé moyen et la plage de dénivelé.

La montre offre également la possibilité de se connecter à des accessoires tiers via Bluetooth (ceintures cardiaques, capteurs de cadence, etc.) pour obtenir encore plus de données.

Le ski alpin

Même si la neige n’est pas encore au rendez-vous, la WATCH GT 6 promet également de nombreuses analyses pour les adeptes des pistes. Elle propose notamment un suivi amélioré de votre descente, incluant le nombre de pistes effectuées, la vitesse maximale, la distance parcourue et la détection des remontées mécaniques. Toutes ces données, et bien d’autres encore, sont disponibles dans une vue panoramique sur votre téléphone pour une analyse détaillée de vos journées de ski. J’ai déjà hâte de pouvoir tester tout cela en conditions réelles.

GPS “Sunflower Positioning”

Huawei promet une meilleure précision (amélioration de ~20 %) grâce à une antenne retravaillée.

Je n’ai pas encore testé en conditions extrêmes (forêt très dense ou dénivelé), mais pour un usage urbain et mixte, le tracé est assez fidèle et largement suffisant pour mon usage quotidien.

La montre offre aussi la possibilité d’importer des parcours depuis des applications comme Komoot, mais ça, je vous en parlerai également plus amplement quand j’aurai enfourché mon vélo.

L’autonomie

Pour moi, l’autonomie est un critère essentiel pour une montre connectée, c’est même le facteur qui peut faire toute la différence. Huawei annonce jusqu’à 14 jours en utilisation légère et 7 jours en utilisation typique pour le modèle 41 mm que je teste, et jusqu’à 21 jours pour la version 46 mm.

En pratique, ma montre a tenu environ 9 jours, avec tous les capteurs activés jour et nuit, ainsi que quelques activités sportives (courtes) avec GPS. C’est bien plus que les 7 jours annoncés, et c’est une excellente nouvelle. Pour ce qui est de la charge, comptez environ une heure pour recharger la montre complètement. Si vous n’avez pas une heure devant vous, une charge rapide permet de gagner plusieurs jours d’autonomie en un rien de temps.

Les petits plus qui font la différence

Au-delà des fonctionnalités principales, la WATCH GT 6 se distingue par des détails qui améliorent le quotidien.

Le paiement NFC, activable en “double tap”, est un atout pratique pour vos courses rapides.

J’apprécie aussi l’intégration du mode “fauteuil roulant”, qui montre une vraie attention de la part de la marque pour rendre sa technologie accessible au plus grand nombre. Ce sont ces petits ajouts, à la fois utiles et inclusifs, qui font de la montre un compagnon encore plus pertinent au quotidien.

Prix

La Watch GT 6 démarre à 249 €. Vu son design, ses fonctions santé/sport et son autonomie, le prix est plus que raisonnable. Huawei propose également offre de lancement à durée limitée. Jusqu’au 2 novembre bénéficiez d’une réduction de 30 € sur la nouvelle série WATCH GT 6 via la boutique HUAWEI, Belsimpel et Bol. Chez Coolblue et MediaMarkt, vous recevrez gratuitement une paire d’écouteurs FreeBuds SE 3 (d’une valeur de 49,99 €).

Conclusion

On me demande souvent ce que je pense de la course incessante à la nouveauté dans le monde de la tech, et la sortie de la WATCH GT 6 m’a offert une occasion de me poser la question. J’ai eu la chance de la prendre en main pendant quelques semaines, et je confirme ce que je dis à tout le monde : Huawei est une excellente marque, qui prend à cœur d’évoluer constamment et de proposer un rapport qualité-prix incroyable.

La Huawei WATCH GT 6 est une belle réussite. Son design élégant, sa robustesse et ses fonctionnalités bien pensées en font un objet du quotidien qui se fait vite indispensable. Loin d’être un simple gadget, elle est un véritable coach de vie, discret et efficace. Elle sait être un compagnon de route, un ange gardien pour votre santé et un analyste précis de vos activités sportives. Pour moi, l’équilibre est réussi et elle mérite sa place parmi les incontournables du marché.

