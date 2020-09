Huawei élargit sa gamme de produits portables et audio avec Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei Watch Fit & FreeBuds Pro

Huawei organisait aujourd’hui son événement Huawei Seamless AI Life New Products Global Launch sur son nouveau site de Dongguan. La société a annoncé deux nouvelles smartwatches et les Huawei FreeBuds Pro : La Huawei Watch Fit (129 €) sera disponible en Belgique dès ce mois-ci. Le Huawei Watch GT 2 Pro (299 €) et le Huawei FreeBuds Pro (179 €) suivront dans le courant du mois d’octobre.

Les produits qui sont sur le point d’arriver en Belgique sont, entre autres : les Huawei FreeBuds Pro avec un nouveau design, de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une amélioration de l’ANC (Active Noise Cancellation) ; la Huawei Watch GT 2 Pro et la Huawei Watch Fit. Les dernières sorties de la gamme de produits portables de Huawei ont une belle esthétique, de nouvelles fonctions de tracking des données sur la condition physique et encore plus de modes d’entraînement (par exemple, pour le golf et le ski).

Durant la keynote, Huawei a réaffirmé son engagement à construire et à étendre un écosystème autour des produits connectés. Les dispositifs proposés ont tous été conçus pour offrir aux consommateurs une expérience plus cohérente et plus connectée dans leur quotidien. Que ce soit lié au travail et à la santé en passant par le fitness et le divertissement audio. Cela s’inscrit parfaitement dans la mission de Huawei qui consiste à construire un monde mieux connecté.

Richard Yu, Executive Director et CEO de Huawei Consumer BG, déclare : “Les grandes expériences utilisateur sont toujours basées sur l’innovation, mais notre voyage à travers l’innovation commence et se termine toujours avec le consommateur. À l’avenir, nous continuerons à travailler avec nos précieux partenaires pour offrir des expériences intelligentes et de haute qualité aux consommateurs du monde entier“.

HUAWEI FreeBuds Pro : ANC et commutation transparente entre les appareils

Les FreeBuds Pro de HUAWEI sont les premiers véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) au monde qui permettent une réduction dynamique intelligente du bruit. Dotés d’une solution hardware et software intégrée, les nouveaux écouteurs TWS identifient de façon intelligente le type de bruit ambiant en fonction de l’environnement immédiat de l’utilisateur. Ils peuvent passer d’un mode à l’autre – General, Cosy et Ultimate – afin d’obtenir des performances optimales en matière de réduction du bruit, avec un taux de réduction du bruit de 40 dB, le meilleur du secteur.

Grâce à la Dual Connection avec les systèmes intelligents Android, iOS et Windows les utilisateurs peuvent passer d’un appareil à l’autre sans être forcément liés à une marque unique. La nouvelle commande gestuelle permet aux utilisateurs de prendre facilement le contrôle des écouteurs en faisant glisser ou en pressant la barre en forme de cube des écouteurs.

Huawei Watch GT 2 Pro & Huawei Watch Fit : des fonctions pratiques de qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne

Huawei continue d’élargir la famille des Huawei Watches avec de nouveaux produits imprégnés d’innovations avec un flair scientifique afin de maintenir facilement un mode de vie sain.

La nouvelle Huawei Watch GT 2 Pro comprend toutes les fonctionnalités que les consommateurs ont appris à apprécier sur la série Huawei Watch GT et s’appuie sur celles-ci. L’élégante smartwatch offre jusqu’à deux semaines d’autonomie, une recharge sans fil, plus de 100 modes d’entraînement et des fonctions innovantes de tracking des données sur la condition physique.

Le Huawei TruSeen™ 4.0+ amélioré permet des mesures plus précises du rythme cardiaque. Huawei introduit également de nouveaux modes d’entraînement, notamment le ski, le ski de fond, le snowboard et le golf. Ils complètent dès lors l’offre existante, en fournissant aux utilisateurs des mesures et des analyses de performances en temps réel pour le sport à un niveau professionnel.

Le nouveau fleuron des smartwatches se caractérise par une conception robuste de matériaux de haute qualité, notamment un verre de montre saphir, un boîtier en titane et un boîtier en céramique agréable à porter au dos de la montre, associés à un verre saphir pour améliorer la précision des mesures et le confort lorsque la montre est portée. De plus, Huawei Watch GT 2 Pro prend en charge de nouvelles applications pour offrir aux utilisateurs un moyen pratique d’obtenir encore plus de fonctionnalités. Huawei prévoit également d’améliorer encore l’expérience intelligente offerte à l’avenir.

La Huawei Watch Fit est également la première montre Huawei à cadran rectangulaire et arrondi à la fois. La smartwatch est dotée d’un écran AMOLED de 1,64 pouces qui offre plus de contenu et une meilleure expérience d’interaction.

Avec un poids de 39 grammes, la Huawei Watch Fit est aussi légère qu’une montre de sport. La montre est dotée d’une nouvelle technologie de fréquence cardiaque HUAWEI TruSeen™ 4.0 améliorée, qui utilise l’algorithme de réseau neuronal d’IA multicapteur exclusif à Huawei ainsi que des composants PPG avancés pour fournir un monitoring plus précis de la fréquence cardiaque sur 24 heures. Elle suit les changements de l’oxygène sanguin, du sommeil et des conditions de stress. Toutes les données sont également analysées pour générer des conseils de remise en forme qui aident les utilisateurs à mener une vie meilleure et plus saine.

Huawei Watch Fit est la première smartwatch Huawei avec des animations d’entraînement rapide. Combinant 44 programmes de remise en forme standard (dont la brûlure de graisses, le soulagement des muscles des épaules, le modelage du corps et d’autres programmes) avec 12 animations, cette fonction offre aux utilisateurs un moyen rapide et facile de s’entraîner en un clin d’œil. Le Huawei Watch Fit propose 13 cours de course à pied spécialement conçus pour les amateurs de jogging. Le rythme de course est analysé et les résultats sont fournis en temps réel pour aider les utilisateurs à optimiser leur entraînement. De plus, en tant que compagnon idéal pour l’extérieur, la smartwatch est équipée de 96 modes d’entraînement, d’un GPS intégré et d’une résistance à l’eau de 5 ATM.

Bien qu’elle soit compacte, la smartwatch offre jusqu’à 10 jours d’autonomie de batterie dans des scénarios typiques. Huawei Watch Fit soutient également la technologie de chargement rapide de Huawei. Cinq minutes de charge peuvent suffire pour alimenter la smartwatch pendant toute une journée d’utilisation normale.

Prix et disponibilité