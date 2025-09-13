Gmail : l’onglet « Achats » débarque pour sauver vos colis (et vos nerfs)

Quand Gmail se transforme en centre commercial

Vous connaissez ce moment où vous vous demandez : « Mon colis est-il coincé dans un entrepôt ou déjà en route vers ma porte ? » Et bien, Google a décidé de répondre à cette question existentielle en introduisant un nouvel onglet dans Gmail : « Achats ».

Cet onglet centralise toutes vos commandes en ligne : confirmations, suivis de colis, et même les promotions qui vous font de l’œil. Fini le temps où vous deviez fouiller dans votre boîte de réception pour retrouver un numéro de suivi. Désormais, tout est à portée de main.

Il propose dès lors une vue d’ensemble de toutes vos commandes, avec une section « Arrivées bientôt » pour les colis attendus dans les 24 heures. De plus, des encarts avec des boutons de suivi de livraison pour les colis imminents.

Vous l’aurez compris, les avantages sont nombreux :

Gain de temps : Plus besoin de chercher dans vos e-mails pour retrouver un numéro de suivi.

Organisation : Toutes vos commandes regroupées au même endroit.

Tranquillité d’esprit : Suivez l’état de vos colis en temps réel.

On va être honnêtes : qui n’a jamais tapé frénétiquement « suivi colis » dans la barre de recherche Gmail, avant de tomber sur une dizaine de newsletters Zara et deux pubs pour des aspirateurs Dyson ? Google a donc perçu notre détresse collective et a sorti son arme secrète !