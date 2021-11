devolo combine pour la première fois le Wi-Fi 6 et le CPL

Avec le Magic 2 WiFi 6, devolo présente le tout premier adaptateur CPL avec Wi-Fi 6 au monde. Dans cet appareil, leur tout dernier produit phare, les experts allemands en réseaux domestiques combinent la technologie CPL la plus moderne avec la norme Wi-Fi la plus puissante à ce jour. Avec une vitesse CPL maximale de 2 400 Mbps et des performances Wi-Fi allant jusqu’à 1 800 Mbps, Magic 2 WiFi 6 fait passer les réseaux domestiques au niveau supérieur.

La technologie CPL transmet le signal Internet à travers les murs et les plafonds sans aucune entrave et fournit à l’ensemble de la maison un Wi-Fi extrêmement stable, à longue portée et rapide en utilisant de nouvelles fonctionnalités Wi-Fi telles que OFDMA, TWT et la technologie moderne Mesh, entre autres.

Réseaux domestiques de nouvelle génération

“Les réseaux domestiques doivent continuellement devenir plus puissants et, en même temps, plus faciles à mettre en place“, déclare Heiko Harbers, CEO de devolo AG. “Dans cette optique, notre nouveau devolo Magic 2 WiFi 6 combine le meilleur de deux mondes technologiques et montre à quel point il est facile de mettre en place un réseau domestique moderne et tourné vers l’avenir.” Avec cette première, l’entreprise d’Aix-la-Chapelle souligne son leadership technologique dans le domaine des solutions réseau intelligentes pour les consommateurs.

Les nouvelles applications multimédias posent des exigences de plus en plus élevées aux réseaux domestiques : la vidéoconférence pour les bureaux à domicile et l’apprentissage virtuel, par exemple, doit fonctionner sans problème même si une vidéo en streaming de qualité 4K est regardée dans le salon. Les puissants adaptateurs Magic 2 WiFi 6 de devolo relèvent ces défis de bande passante avec facilité. Grâce au Wi-Fi Mesh haute performance, il est possible d’établir des connexions sans fil jusqu’à 1 800 Mbps, ce qui offre des vitesses de réseau local sans fil 50 % supérieures à celles du modèle précédent.

Cela est rendu possible principalement grâce à la nouvelle norme Wi-Fi 6 (également connue sous le nom de Wi-Fi ax). L’une de ses principales caractéristiques est l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access). Cette technologie de modulation ultramoderne utilise les fréquences disponibles de manière plus efficace. Les canaux sans fil sont divisés en bandes de fréquences plus petites, de sorte que davantage d’applications ou de clients peuvent communiquer simultanément sur un canal, ce qui permet une transmission plus rapide des petits paquets de données. Métaphoriquement parlant, l’autoroute de l’information Wi-Fi résidentielle est configurée avec des voies supplémentaires afin que le trafic puisse se déplacer plus librement que sur le Wi-Fi traditionnel.

L’ultime mise à niveau

Lors du développement de Wi-Fi 6, l’attention s’est portée non seulement sur les améliorations de la bande 5 GHz, mais aussi sur les nouveaux développements techniques de la bande de fréquence 2,4 GHz, que beaucoup de nos appareils clients domestiques utilisent encore. Ces derniers bénéficient d’une limitation de vitesse levée sur l’autoroute de l’information. En somme, la dernière norme est parfaitement adaptée aux foyers modernes où, de la tablette au robot aspirateur, de plus en plus d’appareils communiquent par Wi-Fi.

Les adaptateurs de la série de produits devolo Magic 2 WiFi 6 permettent de faire en sorte que tout fonctionne mieux au quotidien. Les appels vidéo importants restent aussi stables que la connexion rapide au serveur pour les jeux en ligne, et les films 4K ou même 8K lors des soirées cinéma. Mais le mieux, c’est que l’utilisation des nouvelles fonctionnalités technologiques ne nécessite aucune connaissance particulière – elles sont entièrement automatisées et permettent de réaliser de meilleures économies d’énergie. Grâce à une durée de veille (TWT) spécialement optimisée, Wi-Fi 6 contrôle également le trafic radio de manière très efficace et “met en veille” pour une plus longue durée les appareils qui n’ont pas actuellement besoin d’une connexion constante. Cette capacité à couper les connexions Wi-Fi plus régulièrement et plus longtemps permet d’économiser l’énergie et la capacité de la batterie.

Une solide dorsale CPL pour un réseau stable

Ces améliorations en termes de commodité et de performances sont contenues dans le design discret des adaptateurs Magic 2 WiFi 6. Ces adaptateurs ultramodernes se branchent simplement sur les prises de courant et utilisent le réseau électrique existant pour distribuer le signal Internet, à une vitesse maximale de 2 400 Mbps, dans toute la maison et là où il est nécessaire. Le grand avantage de la technologie CPL est qu’elle permet de surmonter les obstacles qui, autrement, auraient tendance à bloquer le Wi-Fi. Des obstacles évidents comme les plafonds et les murs, mais aussi les meubles et même les systèmes de chauffage au sol.

L’installation plug-and-play est également un jeu d’enfant. Une fois que vous avez branché le premier adaptateur, tous les autres adaptateurs branchés dans les deux minutes qui suivent sont automatiquement connectés les uns aux autres, sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur un seul bouton. Il suffit ensuite de connecter un adaptateur au routeur à l’aide d’un câble Ethernet et devolo Magic est prêt à fonctionner !

Si nécessaire, l’application pratique devolo Home Network peut vous guider tout au long du processus grâce à un assistant d’installation facile à suivre. De l’ordinateur dans le bureau au téléviseur intelligent dans le salon, le signal Internet atteint désormais tous les appareils, et vous pouvez choisir si un appareil est alimenté par l’adaptateur à partir de l’un de ses deux ports Gigabit ou par le biais d’un puissant Wi-Fi Mesh.

Wi-Fi Mesh pour plus de Plaisir en ligne

Un système Mesh désigne un réseau LAN sans fil composé de plusieurs points d’accès Wi-Fi qui communiquent automatiquement entre eux et forment un réseau Wi-Fi serré présentant certains avantages intelligents :

Airtime Fairness gère automatiquement le réseau Wi-Fi en accordant plus de temps de connexion aux clients Wi-Fi rapides, ce qui améliore les performances de l’ensemble du réseau sans fil.

gère automatiquement le réseau Wi-Fi en accordant plus de temps de connexion aux clients Wi-Fi rapides, ce qui améliore les performances de l’ensemble du réseau sans fil. Access Point Steering permet une connexion à faible interruption avec plusieurs points d’accès Wi-Fi. Son avantage devient évident lorsque l’utilisateur se déplace dans la maison avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Dans un processus entièrement automatique, le réseau Mesh veille à ce que chaque client soit connecté au hotspot le plus puissant à tout moment.

permet une connexion à faible interruption avec plusieurs points d’accès Wi-Fi. Son avantage devient évident lorsque l’utilisateur se déplace dans la maison avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable. Dans un processus entièrement automatique, le réseau Mesh veille à ce que chaque client soit connecté au hotspot le plus puissant à tout moment. Band Steering dirige efficacement et automatiquement les appareils clients vers la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz sans intervention de l’utilisateur. Les connexions bénéficient ainsi à tout moment de la bande Wi-Fi la mieux adaptée, ce qui garantit une connexion stable.

dirige efficacement et automatiquement les appareils clients vers la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz sans intervention de l’utilisateur. Les connexions bénéficient ainsi à tout moment de la bande Wi-Fi la mieux adaptée, ce qui garantit une connexion stable. Beam Forming permet un contrôle particulièrement précis des appareils clients pour établir une connexion améliorée entre le point d’accès et, par exemple, une tablette.

permet un contrôle particulièrement précis des appareils clients pour établir une connexion améliorée entre le point d’accès et, par exemple, une tablette. Config Sync permet de synchroniser les données de configuration Wi-Fi sur tous les points d’accès devolo Magic. De plus, devolo Magic WiFi permet de copier les données d’accès depuis le routeur, de sorte qu’un seul mot de passe Wi-Fi doit être enregistré pour tous les appareils clients.

permet de synchroniser les données de configuration Wi-Fi sur tous les points d’accès devolo Magic. De plus, devolo Magic WiFi permet de copier les données d’accès depuis le routeur, de sorte qu’un seul mot de passe Wi-Fi doit être enregistré pour tous les appareils clients. Fast Roaming (Client Steering) donne un coup de pouce à l’itinérance Wi-Fi en laissant les appareils clients compatibles décider de manière autonome quel point d’accès permet la connexion la plus rapide.

donne un coup de pouce à l’itinérance Wi-Fi en laissant les appareils clients compatibles décider de manière autonome quel point d’accès permet la connexion la plus rapide. Bi-directional Multi-User MIMO tire parti de la technologie multi-antennes des unités d’émission et de réception en envoyant et en recevant plusieurs flux de données simultanés vers et depuis différents clients. Cela constitue un avantage décisif pour les ménages dans lesquels plusieurs services Internet en temps réel sont fréquemment exécutés en même temps.

Simple et sécurisé

Les possibilités de réglage des adaptateurs de la série de produits devolo Magic 2 WiFi 6 sont tout aussi pratiques que les processus automatiques du Wi-Fi Mesh. devolo Cockpit sur les ordinateurs de bureau (Windows, MacOS, Linux) et l’application Home Network pour les appareils mobiles (Android, iOS) permettent aux utilisateurs d’affiner leurs réseaux privés et de modifier d’autres paramètres. Il est ainsi possible de configurer un accès invité, d’activer le contrôle parental ou de mettre en place un planning utile à la volée. Et bien-sûr, le logiciel devolo est constamment amélioré grâce à des mises à jour gratuites.

La maintenance de ce produit devolo est tout aussi fiable que la sécurité de la connexion en ligne basée sur WPA3. La norme de sécurité actuelle de la Wi-Fi Alliance est basée sur le protocole WPA2 et offre, grâce à un cryptage amélioré de 128 bits, une solide protection contre les accès indésirables. Pour cela, les clients Wi-Fi doivent également prendre en charge le cryptage WPA3. Pour tous les autres appareils clients, la protection WPA2 est toujours disponible.

Prix et disponibilité

Le kit de démarrage, composé de deux adaptateurs, est disponible au prix de 239,90 euros. Pour les espaces de vie plus grands, nous recommandons le kit Multiroom, qui comprend trois adaptateurs pour 399,90 euros. Ceux qui souhaitent étendre leur réseau ultérieurement peuvent acheter séparément un adaptateur d’extension pour 179,90 euros. Tous les prix mentionnés ici sont des prix de vente recommandés et incluent la TVA. devolo offre une garantie fabricant de 3 ans sur tous les produits.