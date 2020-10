Dell dévoile ses nouveaux écrans UltraSharp et ses solutions pour les espaces de réunion

Selon une étude d’IDC, 81 % des professionnels estiment que les écrans offrant une résolution, une ergonomie et des couleurs optimisées améliorent l’expérience de travail dans sa globalité1. Cette extension de la gamme UltraSharp intègre de nouvelles technologies de pointe, telles que les écrans avec mini-LED, colorimètre intégré et réduction de la lumière bleue.

« La technologie est essentielle pour maximiser nos performances dans le nouvel environnement de travail hybride dans lequel nous évoluons » déclare Bert Park, Senior Vice-President et Directeur Général, Software & Peripherals Product Group chez Dell Technologies. « Depuis toujours, nous aidons nos clients à booster leur productivité, tout en leur offrant un niveau élevé de performance de design et de confort. Notre nouvelle gamme ne fait pas exception ». Leader du marché des écrans pour la septième année consécutive2, Dell détient le record mondial d’écrans homologués EPEAT® Gold et propose un écosystème d’outils de collaboration de bout en bout, répondant ainsi aux besoins de chaque collaborateur.

Couleurs, contraste et précision d’exception pour les créatifs

Les spécialistes du design comptent sur la précision des couleurs pour leurs réalisations. L’écran Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor(UP3221Q) est le premier écran professionnel au monde avec des zones 2K de “Local Dimming” directement rétroéclairées par mini-LED3. Le contrôle individuel du rétroéclairage garantit un contraste optimal avec des noirs profonds et des blancs lumineux.

Alliant une couverture couleur DCI-P3 de 99,8 % (un record pour un écran professionnel)3, une résolution 4K et la certification VESA DisplayHDR 1000, l’UltraSharp 32 pouces permet une reproduction précise et uniforme des couleurs des contenus vidéos. Il s’agit également du premier écran professionnel 31,5 pouces au monde muni d’un colorimètre intégré, reposant sur la technologie Calman®3. L’intégration de Powered4 offre aux créateurs la flexibilité d’un étalonnage à la demande ou programmé, avec ou sans PC connecté.

Plus de confort et d’espace à l’écran pour les professionnels

Les écrans Dell UltraSharp 24 USB-C Hub (U2421E) et UltraSharp 34 Curved USB-C Hub offrent l’équilibre idéal entre confort et fonctionnalité pour les professionnels travaillant régulièrement avec des feuilles de calcul et des données.

Conçu pour garantir un bien-être maximal, l’écran UltraSharp InfinityEdge 24 pouces doté d’un format d’image 16:10 est le premier écran Dell à bénéficier de ComfortView Plus – une solution intégrée et certifiée TÜV Rheinland qui réduit l’émission de lumière bleue afin d’offrir un plus grand confort visuel, sans compromettre la précision des couleurs à l’écran. Quant à l’écran UltraSharp 34 pouces, il confère une résolution WQHD, une couverture couleur DCI-P3 de 95 % ainsi qu’une expérience audiovisuelle immersive avec des bordures ultrafines sur trois côtés et deux haut-parleurs intégrés.

Des solutions pour les espaces de réunion, garantes d’une collaboration fluide sur site et à distance

Les entreprises doivent reconfigurer leurs espaces de réunion afin de répondre efficacement aux besoins de collaboration des équipes, qu’elles soient sur site ou à distance. La dernière solution Dell pour les espaces de réunion Microsoft Teams offre un écosystème complet de collaboration. Elle intègre l’OptiPlex 7080 Micro, des écrans de grand format ainsi que des périphériques audio et vidéo. Grâce à la détection de présence et à la connexion en un clic, les utilisateurs peuvent commencer leurs réunions à l’heure et projeter instantanément du contenu dans la salle pour les participants virtuels.

Barre de son magnétique plug-and-play

Les nouveaux écrans de la série P (P2721Q, P3221D, P3421W) et le nouvel écran UltraSharp de 24 pouces peuvent être couplés à la dernière innovation audio, la barre de son Dell Slim Soundbar (SB521A). Elle se fixe magnétiquement au bas de l’écran et permet aux utilisateurs d’incliner, de pivoter et de faire tourner l’écran sans que la barre de son ne gêne. Les puissants haut-parleurs (3,6 W) de la barre de son la plus fine et la plus légère au monde4, offrent un son de haute qualité dans une configuration plug-and-play.



Disponibilité et prix