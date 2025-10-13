Bose QuietComfort Ultra 2 (2nd Gen) : le casque qui réduit le bruit, pas votre ego

Il y a des casques faits pour écouter. Et puis il y a le Bose QuietComfort Ultra Headphones (2ᵉ génération), conçu pour ne plus rien écouter du tout. Avec lui, les cris des enfants, le klaxon du bus et les réunions sur Teams deviennent de lointains souvenirs. Ce n’est pas juste un casque, c’est une bulle spatiale pour tympans fatigués. Bose a compris que le vrai luxe, ce n’est pas le cuir ou l’or, c’est le silence.

Le silence, c’est d’or (et un peu d’ingénierie aussi)

Cette nouvelle version du QuietComfort Ultra ne révolutionne pas la planète audio, mais elle polit son royaume avec précision. Bose a pris tout ce qui marchait déjà très bien et y a ajouté une poignée de magie technologique. Le résultat ? Un casque encore plus efficace pour faire taire le monde.

La réduction de bruit ActiveSense utilise une armée de dix micros par oreille pour isoler les bruits extérieurs. Même le moteur d’un avion ou le voisin qui tond à 7 h du matin ont enfin trouvé leur maître. Bose n’en fait pas trop, mais le silence est si dense qu’on pourrait presque y entendre son propre cerveau réfléchir (ce qui, avouons-le, peut être une expérience nouvelle).

30 heures d’autonomie pour fuir la réalité

Avec 30 heures d’autonomie avec ANC activé, et 45 heures sans, le QuietComfort Ultra 2 promet assez de jus pour survivre à un aller-retour Paris–Tokyo sans recharge — ou à une semaine entière de “je m’isole du monde”.

Ajoutez à cela le Bluetooth 5.4, la connexion multipoint (pour passer du téléphone à l’ordi sans jurons), et même un mode USB-C lossless pour ceux qui aiment la pureté du son numérique comme d’autres aiment le vin bio.

Mode cinéma : le Dolby du dimanche soir

Bose a aussi ajouté un mode Cinema, histoire de transformer votre canapé en salle obscure sans l’odeur du popcorn brûlé. Les dialogues gagnent en clarté, les explosions en profondeur, et même un documentaire sur les dauphins prend des allures de blockbuster. Le casque adapte le rendu sonore à ce que vous regardez, et pour une fois, la technologie ne sonne pas comme un gadget marketing.

Design : toujours chic, jamais fatigant

Visuellement, le QuietComfort Ultra 2 reste fidèle à l’élégance minimaliste de Bose. Les coussinets sont doux comme des nuages qui auraient fait un stage en ergonomie. Le bandeau se fait oublier, même après plusieurs heures. Le casque se décline en plusieurs couleurs : Noir, White Smoke, Driftwood Sand, Midnight Violet — un spectre chromatique qui va du “sobre” au “je suis discret mais je sais que j’ai du goût”.

Bose n’a pas changé la recette, mais a clairement peaufiné la présentation. C’est du haut de gamme sans le côté “bijou fragile”. Un casque que l’on porte sans craindre de ressembler à un influenceur dans une pub de parfum.

Pour qui ? Pour ceux qui veulent tout entendre sauf le monde

Le QuietComfort Ultra 2 s’adresse à ceux qui veulent écouter leur musique comme si la planète avait mis “pause”. Travailleurs nomades, gamers concentrés, rêveurs urbains ou simples allergiques au bruit : tout le monde y trouve son compte. Ce n’est pas un casque pour frimer, c’est un casque pour respirer — et ça, c’est rare.

Résumé des caractéristiques

Réduction de bruit : ActiveSense avec 10 micros par oreille

Autonomie : 30 h avec ANC , 45 h sans ANC

Audio USB-C lossless (16 bits, 44,1 / 48 kHz)

Mode Cinema pour films et séries

Bluetooth 5.4 , multipoint, détection sur tête

Coussinets ultra-confortables, design premium

Couleurs : Noir, White Smoke, Driftwood Sand, Midnight Violet

Poids : environ 250 g

Prix

Le casque Bose QuietComfort Ultra Headphones 2 (seconde génération) est disponible sur Amazon pour 449€.