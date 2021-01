Boks, la consigne sécurisée française qui accueille vos colis.

Boks, une start-up française, nous a accordé un peu de temps pour faire le point sur leur service de consigne sécurisée. Un chouette concept, fabriqué dans l’hexagone voisin, qui vous évite bien des déboires pour vous faire livrer vos colis en toute sérénité.

Quels besoins couvrent votre produit et à qui est-il destiné ?

Ce projet est né d’un constat simple : Recevoir un colis chez soi peut rapidement se transformer en un véritable enfer. Entre les avis de passage et les allers-retours en bureau de poste pour s’entendre dire que notre colis est introuvable, les problèmes liés à la réception des colis sont très fréquents et nous font perdre un temps très important.

Pour palier à ce problème devenu quasi quotidien (avec la croissance exponentielle du e-commerce et donc de la réception de colis à domicile) Boks propose une solution de boîte à colis connectée qui permet de recevoir ses colis aussi simplement que l’on reçoit son courrier et ce de manière sécurisée et systématique même en l’absence du destinataire.

Que vous habitiez en maison ou en immeuble ne change rien à notre promesse de valeur : Boks assure la réception de vos colis en maison (boksONE), en immeuble (boksHUB) ou dans vos locaux professionnels (boksPRO).

Techniquement, comment fonctionne Boks ?

Notre système de boîtes à colis intelligentes repose sur un système d’ouverture développé en interne qui permet d’ouvrir la Boks grâce à un code à usage unique à taper sur le clavier de cette dernière ou grâce au Bluetooth du téléphone.

Etape 1 : Générez un code d’ouverture clavier à usage unique depuis l’application (vous pouvez réceptionner un colis en plusieurs fois, dans ce cas l’application générera 1 code par batch de colis)

Etape 2 : Renseignez ce code dans votre adresse de livraison (écrivez “code boite à colis : XXXX” dans l’adresse, le complément d’adresse ou les instructions) ou transmettez le à la personne en charge de la livraison de votre colis.

Etape 3 : Le livreur dépose votre colis dans la Boks en tapant le code à usage unique sur le clavier de la Boks

Etape 4 : Récupérez votre colis ouvrant votre boîte à colis via le Bluetooth de votre téléphone

Quelles sont vos offres tarifaires ?

boksONE : la solution privative pour toute la famille (achat 299€ TTC)

boksHUB : la solution collective pour l’immeuble (abonnement 590€ HT/an pour 30 logements comprenant la maintenance et un accès à backoffice de gestion dédié)

boksPRO : la solution logistique pour les professionnels (achat 690€ HT + option forfait premium 149€ HT/an avec accès à backoffice de gestion dédié et un nombre illimité d’utilisateurs )

boksMAX : la solution dédiée aux livraisons XXL (achat + frais de service, devis sur demande)

Enfin, qui se cache derrière Boks et comment voyez-vous l’avenir ?

Derrière Boks se cache une équipe motivée qui travaille d’arrache-pied pour faire de Boks une solution abordable, facile à mettre en place (l’installation ne nécessite aucun travaux lourds ni aucun raccordement électrique ou internet) et à la pointe de la technologie (application mobile, fonctionnement par BLE, système “Smart Unlock” breveté par Boks).

Nous restons à l’écoute de nos utilisateurs en vue d’améliorer sans cesse notre service et de répondre au mieux à leurs besoins. En ce sens, des mises à jour de l’application et du software sont souvent proposées à nos utilisateurs, avec des services toujours plus innovants. Par exemple, nous proposons depuis peu le suivi des colis dans notre application mobile ou encore le retour/expédition à domicile en Boks.

Avec le boom du e-commerce de ces dernières années, combiné aux nouvelles habitudes de consommation issues des deux confinements et aux normes sanitaires en vigueur proscrivant tout contact physique entre livreurs et destinataires, le dernier kilomètre est à l’aube d’une révolution technologique sans précédent. Très vite, nous pensons que notre service va se généraliser à la fois sur le neuf et l’ancien puisqu’il répond à un besoin réel et présent depuis des années, qui s’accentue à marche forcée.

Par ailleurs, nous allons très prochainement diversifier notre offre en lui adjoignant une gamme de consignes multi-casiers Click & Collect répondant à une forte demande des retailers physiques, et basées sur la technologie de contrôle des accès Boks, qui est notre marque de fabrique.

