Belgique : happn révèle les meilleurs bars belges pour Soft Dater cet été

En 2025, les façons de se rencontrer ne cessent d’évoluer, portées par une envie commune : vivre des connexions plus authentiques et plus locales, dans des cadres propices aux échanges. happn, l’application de rencontres de la vraie vie, dévoile, grâce à sa fonctionnalité Spots, les bars et restaurants préférés des célibataires en Belgique. Autant de lieux que de possibilités de créer du lien, dans une ambiance qui transforme une rencontre en moment privilégié.

Le Soft Dating est le nouveau mot d’ordre des célibataires

À l’heure où les habitudes de sorties évoluent, les jeunes célibataires privilégient de plus en plus les lieux où iels peuvent réellement échanger. Loin des ambiances trop bruyantes, iels recherchent des environnements chaleureux, vivants, et propices à la discussion. Près d’un·e célibataire sur quatre (23%)* déclare éviter les dates impliquant de l’alcool. L’envie de sortir, elle, reste intacte mais se vit autrement : une bonne playlist, un cadre détendu, et la possibilité de créer une vraie connexion. La musique joue d’ailleurs un rôle central dans ces nouvelles dynamiques : 74%** des utilisateurs·rices affirment s’en servir comme icebreaker. Dans ce contexte, happn, grâce à sa fonctionnalité Spots, met en avant les bars et restaurants les plus appréciés par les célibataires en Belgique, pour des faire rencontres spontanées et authentiques.

Le top 10 des bars/restaurants les plus fréquentés en Belgique

Le Pot au Lait (Liège) Au Point de Vue (Liège) Tam Tam (Liège) Le Délirium (Bruxelles) Poechenellekelder (Bruxelles) À La Mort Subite (Bruxelles) Banabeer (Namur) Le Panorama (Namur) Le Caprice d’Ambiance (Namur) Le Trappiste (Bruges)

Claire Rénier, directrice communication chez happn déclare : “On remarque que les célibataires ne cherchent plus forcément à sortir “pour sortir”, mais plutôt à vivre des moments qui leur ressemblent, dans des lieux où iels se sentent bien. Avec Spots, happn accompagne cette évolution en mettant en avant des endroits choisis par la communauté — des lieux où la musique, l’ambiance et la simplicité favorisent les échanges sincères. L’idée, c’est de permettre à chacun·e de créer du lien dans un cadre qui respecte son rythme et ses envies, sans pression.“