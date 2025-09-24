Baseus Security S2 (Solaire) : Quand même les pigeons se sentent surveillés

Il fut un temps où le seul œil indiscret dans un jardin était celui du voisin qui arrosait ses géraniums un peu trop longuement, le cou tendu vers la haie. Désormais, les choses ont changé. Avec la Baseus Security S2 Outdoor Camera 4K, même un hérisson de passage peut se sentir comme une vedette de télé-réalité, filmée sous toutes ses coutures.

La promesse est simple : installer un garde du corps électronique qui ne se fatigue jamais, ne cligne pas des yeux et surtout, ne demande pas de pause-café.

Car cette caméra ne se contente pas de lancer un petit « clic-clac » discret. Elle offre de la vidéo en 4K, autrement dit une définition où chaque brin d’herbe prend presque des airs de figurant. Ainsi, si un chat errant vient renifler votre pot de basilic, vous saurez non seulement qu’il est venu, mais aussi distinguer chaque moustache en haute résolution.

Quand la lumière devient énergie

Le panneau solaire intégré est bien plus qu’un gadget : il transforme la caméra en sentinelle autonome. Chaque rayon absorbé est une recharge pour sa batterie interne, ce qui permet de maintenir l’appareil actif même dans les endroits éloignés des prises électriques. Ainsi, que vous viviez au cœur d’une ville, à la campagne ou dans une maison de vacances isolée, la caméra fonctionne sans nécessiter de rallonge disgracieuse.

De jour comme de nuit, la caméra est donc prête à enregistrer, stocker et transmettre les images. Elle ne craint pas un manque d’énergie, tant que le soleil se décide à apparaître régulièrement. Même dans un climat capricieux, la batterie de secours prend le relais.

Une image qui ne laisse rien au hasard

Comme son nom l’indique, la Baseus Security S2 en version solaire n’oublie pas l’essentiel : une vidéo 4K Ultra HD. Autrement dit, elle ne se contente pas de montrer une silhouette floue ; chaque détail est net, précis et exploitable. Que ce soit un animal en vadrouille, un visiteur attendu ou un inconnu à la démarche suspecte, tout est capté avec une clarté remarquable.

La vision nocturne prend le relais à la tombée du jour. Pas besoin de projecteurs supplémentaires, la caméra distingue clairement ce qui se passe, même dans l’obscurité.

Détection et interaction

Grâce à sa détection de mouvement, l’appareil sait différencier les moments d’inactivité et ceux où il faut déclencher l’enregistrement. Une alerte peut être envoyée dès qu’une présence est repérée. Pour compléter le dispositif, l’audio bidirectionnel permet de communiquer à distance. Ainsi, il est possible de rassurer un visiteur, de donner une consigne à un livreur ou de rappeler poliment à un curieux que l’endroit est surveillé.

Sauvegarde des images

La caméra utilise du stockage local, ce qui signifie que les images (et vidéos) sont enregistrées sur une carte microSD (max 256 Go), ajoutée à l’appareil, plutôt que nécessairement sur un serveur distant ou dans le cloud. Aucun abonnement n’est donc nécessaire.

Un centre de contrôle du votre téléphone

Accès en direct (Live View)

Vous pouvez visualiser en temps réel ce que la caméra filme via l’appareil mobile. Cela permet de vérifier ce qui se passe à l’extérieur à tout moment.

Notifications et alertes de mouvement

Lorsqu’un mouvement est détecté par la caméra (grâce à la technologie Radar + PIR), l’application envoie une notification push sur le smartphone. Vous pouvez paramétrer les sensibilités, les zones actives à surveiller et filtrer les alertes (ex. : ne recevoir des alertes que pour une détection de personnes) afin de réduire les fausses alertes.

Enregistrement et gestion des fichiers

Via l’application, il est possible de déclencher manuellement un enregistrement ou consulter les vidéos sauvegardées dans le passé. L’app sert d’interface pour parcourir les archives stockées localement (sur microSD) ou dans le buffer des événements détectés.

Reconnaissance faciale

Il est possible de définir des profils de visages : vous pouvez enregistrer des visages de membres de la famille ou personnes de confiance pour que la caméra les reconnaisse.

Paramétrage des zones privées / zones d’exclusion

Vous pouvez définir des zones dans le champ de vision de la caméra que vous ne voulez pas surveiller (zones d’intimité : chez le voisin, un sentier public) pour exclure des parties de l’image de l’enregistrement ou de la détection.

Gestion audio bidirectionnelle

L’application permet d’activer le micro de la caméra pour écouter ce qui se passe (audio entrant) ou bien de parler via le smartphone pour que le son soit diffusé via le haut-parleur de la caméra (audio sortant).

Intégration avec assistants domestiques

L’application offre des options de liaison avec Google Home / Assistant et d’autres systèmes compatibles. Par exemple, vous pouvez connecter la caméra à Google Home via l’application.

Contrôle des paramètres avancés

L’appli permet de régler divers paramètres de la caméra : la sensibilité du capteur de mouvement, le format vidéo, l’activation ou la désactivation de la LED de statut, la planification active/inactive selon les heures, les notifications selon les types d’alerte (personnes, véhicules, animaux, mouvement général), etc.

Sécurité & vie privée

L’application utilise des connexions chiffrées, et la plupart des données restent stockées localement (hors cloud obligatoire) afin que l’utilisateur conserve le contrôle.

Résistante et autonome

Conçue pour l’extérieur, la Baseus Security S2 est protégée contre la pluie, le vent et les variations de température. Son boîtier robuste, combiné à l’alimentation solaire, lui permet de fonctionner de manière continue. Qu’il s’agisse d’une entrée, d’un jardin ou d’un garage, elle s’adapte aux environnements les plus divers.

Quand autonomie rime avec tranquillité

La combinaison du panneau solaire et de la batterie intégrée réduit les contraintes d’installation. Fini les câbles à dissimuler ou les prises à chercher. Il suffit de choisir un emplacement bien exposé et de laisser la caméra faire son travail, comme un guetteur infatigable alimenté directement par le ciel.

Résumé des caractéristiques principales

Vidéo en 4K Ultra HD

Vision nocturne intégrée

Détection de mouvement intelligente

Connexion Wi-Fi pour consultation à distance

Audio bidirectionnel (écoute et communication)

Résistance aux intempéries pour usage extérieur

Alimentation solaire avec batterie intégrée pour autonomie continue

Installation simple et sans câbles

Prix

En vente sur Amazon pour 199 €.