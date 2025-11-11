Tinynews

#BONPLAN : Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est à 499€ chez Coolblue

Bertrand ,

Un ordinateur portable qui ne se prend pas pour une fusée mais assure comme un pro : voilà ce que propose le Lenovo IdeaPad Slim 3 version 16 Go RAM / 512 Go SSD. Cerise sur le clavier : ce modèle est actuellement en bon plan chez Coolblue à 499 € au lieu de 599 €, ce qui en fait une affaire à considérer sérieusement.

Spécifications techniques 

  • 16 Go de mémoire vive fixée sur la carte mère.  

  • SSD de 512 Go en format M.2 PCIe. 

  • Processeurs : Intel Core i5

  • Connectique : 1 USB-C, 2 USB-A, HDMI, lecteur de cartes SD, audio Jack.

  • Écran Full HD anti-reflet (15,6″)

  • Poids : 1.62 kg

Prix

Disponible chez Coolblue pour 499€ au lieu de 599€. Livré gratuitement dans les 24h.

