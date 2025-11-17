Belkin BoostCharge Pro 65 W : un chargeur puissant, compact et intelligent

Le BoostCharge Pro de Belkin dispose de deux ports USB-C : l’un principal peut délivrer jusqu’à 65 W, tandis que si vous utilisez les deux ports simultanément, la puissance se répartit entre 45 W sur le port supérieur et 20 W sur le port inférieur.

Cette configuration est idéale pour recharger un ordinateur portable (ou un gros appareil) tout en alimentant un smartphone ou une tablette.

Technologie et efficacité : GaN + PPS

Le chargeur utilise la technologie GaN (nitride de gallium) , ce qui lui permet d’être plus petit, plus efficace et moins chaud que les chargeurs au silicium classiques.

Il supporte les protocoles USB Power Delivery 3.0 et PPS (Programmable Power Supply), ce qui garantit une charge rapide et optimisée selon les appareils compatibles.

Selon Belkin, il peut recharger un iPhone 14 Pro de 0 à 50 % en 25 minutes, et un Samsung Galaxy S22 Ultra de 0 à 50 % en 22 minutes (tests internes).

Design et sécurité

Le boîtier est compact : Belkin met l’accent sur un format “voyage / bureau / à la maison”.

Il est conçu pour être sûr : Belkin affirme avoir passé son chargeur à plus de 25 tests qualité.

La chaleur reste raisonnable : dans les tests de Test-Achats, la température maximale relevée après 10 minutes à pleine puissance est d’environ 66 °C.

Compatibilité

Le BoostCharge Pro 65W est optimisé pour une large gamme d’appareils :

MacBook, ultrabooks et autres laptops compatibles USB-C.

Smartphones récents grâce à la prise en charge de PD et PPS.

Tablettes, consoles portables (ex : Nintendo Switch), et d’autres appareils à fort besoin de puissance.

PD et PPS : Qu’est-ce donc ?

PD et PPS sont deux technologies de charge rapides modernes. Elles servent à simplifier la vie des batteries tout en essayant de ne pas les transformer en pain grillé.

PD veut dire Power Delivery. C’est une norme USB-C officielle qui permet d’envoyer plus de puissance qu’une prise USB classique, avec un dialogue intelligent entre le chargeur et l’appareil. Le téléphone annonce : « Voici la puissance maximale que je peux accepter sans griller mes circuits », et le chargeur ajuste. Grâce à PD, on peut envoyer jusqu’à plusieurs dizaines de watts, parfois même recharger un ordinateur portable.

PPS signifie Programmable Power Supply. C’est comme un Power Delivery plus raffiné. Plutôt que de fournir la puissance par gros paliers fixes (5 V, 9 V, 12 V…), PPS ajuste la tension et le courant en temps réel, par petites marches, selon la température et l’état de la batterie. L’idée est d’éviter la surchauffe, de prolonger la durée de vie et de maintenir une charge rapide sans épuiser les électrons comme un marathon sous 40°C.

Smartphones compatibles PD + PPS = charge rapide, contrôlée, et batterie moins stressée. L’avenir de la prise est moins « brute » et plus « zen électroniquement ».

Prix

Le chargeur BoostCharge Pro 65 W est disponible sur Amazon pour 37€.