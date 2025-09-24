Bang & Olufsen Beo Grace : les écouteurs qui font danser vos oreilles sans faire sourire votre compte en banque

Imaginez un objet capable de transformer votre trajet en métro en concert privé, votre jogging en festival et votre pause café en séance de méditation sonore. Oui, c’est exactement ce que promet le Bang & Olufsen Beo Grace, des écouteurs intra-auriculaires qui ne se contentent pas de diffuser de la musique : ils la sculptent, la subliment et la font vibrer directement dans vos oreilles. Si vous pensiez que tous les écouteurs se ressemblent, préparez-vous à revoir vos standards.

Ces écouteurs affichent un design élégant, minimaliste et raffiné, fidèle à l’ADN Bang & Olufsen. Les matériaux sont nobles : aluminium poli, finitions précises et embouts confortables pour un maintien parfait. On pourrait presque croire que chaque écouteur a été conçu comme une petite œuvre d’art, prête à orner vos oreilles tout en offrant un confort digne d’un coussin sonore.

La restitution sonore couvre un spectre complet, avec des graves, médiums et aigus reproduits de manière détaillée. Les écouteurs sont compatibles avec la connexion Bluetooth et permettent l’accès aux services audio via un appareil mobile ou un ordinateur. Une application dédiée offre des réglages pour personnaliser l’égalisation selon les préférences de l’utilisateur.

Les BeoGrace sont livrés avec un boîtier de transport et de charge. Chaque écouteur a une autonomie d’environ 8 heures, avec le boîtier permettant jusqu’à 24 heures supplémentaires. Le design compact et léger facilite le transport et l’usage quotidien.

Les amateurs de musique peuvent enfin profiter d’une immersion totale, même dans les environnements les plus bruyants, grâce à l’isolation passive offerte par les embouts intra-auriculaires.

Les BeoGrace allient également esthétique et durabilité. Chaque écouteur est conçu pour résister aux usages quotidiens, tout en conservant son éclat et son élégance. Que vous les portiez lors d’un marathon musical, d’un déplacement urbain ou d’une simple promenade, ils restent à la fois confortables et performants, prouvant qu’un design raffiné peut parfaitement cohabiter avec la robustesse.

Pour résumer, voici les caractéristiques principales des écouteurs Bang & Olufsen BeoGrace :

Type : écouteurs intra-auriculaires.

Qualité sonore : graves profonds, médiums détaillés, aigus cristallins.

Connectivité : Bluetooth haute qualité, compatibilité assistants vocaux, app dédiée.

Design : minimaliste, aluminium poli et finitions élégantes.

Confort : embouts ergonomiques pour un maintien optimal et isolation passive.

Dimensions et poids : chaque écouteur 2,5 cm x 1,5 cm x 1,2 cm ; poids total 15 g.

Batterie : autonomie jusqu’à 8 heures, avec boîtier de charge offrant 24 heures supplémentaires.

Prix

Les écouteurs intra-auriculaires Bang & Olufsen BeoGrace seront commercialisés en Europe au prix de 1 200 €, avec une disponibilité prévue à partir du 17 novembre 2025.