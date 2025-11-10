Anker Nano Batterie Externe 10 000 mAh InstaCord – Le compagnon énergétique qui glisse dans votre jean (ou presque)

Il existe deux grands types de personnes dans la vie : Celles qui surveillent leur pourcentage de batterie comme un faucon et celles qui vivent dangereusement (1 % et une confiance absolue dans l’univers).

Dans les deux cas, une batterie externe peut s’avérer assez pratique. Voici donc l’Anker Nano 10 000 mAh, un modèle compact, avec un câble rétractable intégré qui s’enroule comme un badge de salon professionnel mais en plus stylé.

Il s’agit d’une petite batterie portable d’environ la taille d’un jeu de de cartes, capable de recharger un smartphone moderne environ deux à trois fois selon les modèles d’appareil (3X un iPhone 15 ou 2X un Samsung S25).

Elle possède :

Une capacité de 10 000 mAh .

Un câble intégré rétractable de 70 cm (appelé InstaCord ).

Un port USB-C.

Une puissance de charge pouvant aller jusqu’à 45 W selon les variantes.

Disponible sur Amazon pour 49.45€.