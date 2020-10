OnePlus 8T : le nouveau smartphone offre une recharge ultra-rapide et un défilement hyper fluide

OnePlus présente le OnePlus 8T. Ce smartphone haut de gamme est doté du chargeur le plus rapide jamais produit par l’entreprise, d’un bel écran à l’affichage étonnamment fluide et d’un logiciel entièrement nouveau.

Recharge ultrarapide

Avec Warp Charge 65, le OnePlus 8T se recharge à la vitesse de la lumière : cette technologie à deux batteries permet d’utiliser l’appareil une journée durant après quinze minutes de charge seulement. Il n’est donc plus nécessaire de le recharger la nuit. Et grâce à douze capteurs de température, votre appareil ne surchauffe jamais, même à la puissance maximale de 65W.

Image fluide

L’écran 120 Hz Fluid AMOLED du OnePlus 8T affiche des images d’une fluidité impressionnante à chaque swipe ou défilement, et est donc idéal pour jouer ou pour consulter les flux des réseaux sociaux. En outre, grâce à l’écran Full HD+, l’image est parfaitement nette et visible, même en plein soleil. Les plus de huit mille niveaux de luminosité de l’appareil rendent les transitions des réglages lumineux à sombres (et vice versa) aussi naturelles que possible.

Les plus belles photos et vidéos

Le OnePlus 8T est doté d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un objectif ultra grand angle de 16 mégapixels et d’objectifs macro et monochrome spéciaux. Vous pouvez ainsi prendre des photos de qualité professionnelle. Vous voulez immortaliser un vaste paysage ou un gigantesque bâtiment en plein cadre ? C’est un jeu d’enfant pour l’objectif ultra grand-angle. Même la nuit, car la fonction Nightscape améliorée rend les prises de vue nettes dans toutes les conditions d’éclairage. Et la caméra polyvalente du OnePlus 8T vous permet aussi de réaliser de superbes vidéos. Quelle que soit la vitesse du sujet, le logiciel de stabilisation vidéo rend l’image ultra stable.

Une puissance de pointe

Le OnePlus 8T est doté d’une puissance de calcul de pointe et d’une connectivité 5G ultrarapide. Vous pouvez ainsi jouer de façon nomade à des jeux gourmands avec des graphismes ultra réalistes. Et grâce au support du WiFi6, le transfert de données est encore plus rapide et fiable.

Avec jusqu’à 256 Go de stockage flash UFS 3.1, le OnePlus 8T est rapide et stable. Vous pouvez ainsi enregistrer ou lire des vidéos 4K en toute fluidité avec une consommation de batterie réduite. Et vous profitez de la vitesse du réseau 5G pour streamer des vidéos HD, par exemple.

Logiciel flexible

Non seulement le OnePlus 8T est le premier appareil OnePlus à être fourni dès sa sortie avec la dernière version du système d’exploitation de OnePlus, OxygenOS 11, mais c’est aussi le premier smartphone au monde à disposer d’Android 11, hormis ceux fabriqués par Google. OxygenOS 11 réinvente l’expérience logicielle OnePlus avec une mise en page améliorée, un design audacieux et des fonctions utiles qui rendent l’utilisation à une main plus facile.

La musique dans vos oreilles

Écoutez de la musique en déplacement avec les OnePlus Buds Z : les nouveaux écouteurs intra-auriculaires sans fil de OnePlus. Complètement chargés, ils offrent une autonomie impressionnante de 20 heures en lecture, tandis qu’une recharge rapide de 10 minutes permet de profiter d’une musique envoûtante pendant trois heures. Découvrez les booming bass plein pot et le son stéréo 3D Dolby Atmos pour un effet sonore fantastique.

Les OnePlus Buds Z sont disponibles en blanc et en édition spéciale dans une palette de couleurs choisies par l’artiste Steven Harrington. Les trois tailles d’embouts en silicone rendent l’ajustement confortable.

Tout aussi pratique : les OnePlus Buds Z résistent à la sueur et l’eau. N’hésitez donc pas à faire votre séance de jogging ou de fitness avec ceux-ci. Vous pouvez facilement les contrôler avec une double pression.

Les OnePlus Buds Z en blanc seront disponibles à partir du 4 novembre 2020 au prix indicatif de 59 euros.

OnePlus annoncera le prix et disponibilité des OnePlus Buds Z en édition spéciale plus tard.

Un nouveau coloris pour le smartphone abordable OnePlus Nord

En juillet, OnePlus a lancé le OnePlus Nord, le smartphone le plus abordable de la marque, en deux variantes : Blue Marble et Gray Onyx. OnePlus dévoile aujourd’hui une édition spéciale du OnePlus Nord dans un nouveau coloris : Gray Ash. Gray Ash combine un style industriel brut à une texture mate élégante, ce qui rend le OnePlus Nord encore plus agréable à l’œil.

Dotée de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, cette édition spéciale sera disponible à partir du 15 octobre en Europe au prix indicatif de 499 €, sur OnePlus.com et chez Proximus, FNAC, Vanden Borre et Coolblue.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 8T peut être précommandé à partir du 14 octobre à 17 heures. Le OnePlus 8T sera disponible sur OnePlus.com, Fnac, Proximus, Vanden Borre et Coolblue dès le 20 octobre.

Le OnePlus 8T en version Aquamarine Green ou Lunar Silver 8 GB + 128 GB est proposé au prix indicatif de 599€ .

. Le OnePlus 8T en version Aquamarine Green 12 GB + 256 GB est proposé au prix indicatif de 699€.