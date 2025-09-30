Logitech MX Master 4 : La souris qui transforme vos doigts en chefs d’orchestre numériques

La plupart des souris se contentent de déplacer un curseur comme un escargot hésitant sur un trottoir mouillé. La MX Master 4, elle, a choisi la voie du grand spectacle : chaque clic devient une note, chaque défilement une envolée. Vos doigts n’appuient plus, ils dirigent une symphonie numérique.

Dès que vous la prenez en main, l’ergonomie joue son rôle. La forme épouse la main avec la délicatesse d’un gant taillé sur mesure. On en oublie presque qu’il s’agit d’un objet technique, tant la fluidité des mouvements semble naturelle.

La molette reste la star. Elle sait se montrer lente et minutieuse comme un horloger, puis basculer en mode turbo pour avaler des documents interminables à la vitesse d’un TGV. Mais cette fois, elle n’est pas seule en vedette : le retour haptique configurable enrichit l’expérience. Chaque clic et chaque défilement peuvent être personnalisés pour vibrer, pulser ou rester silencieux. Une communication tactile s’installe, comme un code Morse secret entre la souris et vos doigts.

À cette dimension sensorielle s’ajoute une puissance de précision : jusqu’à 8 000 DPI. Ce chiffre signifie que la sensibilité est réglable au poil près, que vous travailliez sur une fresque numérique ou un tableau Excel interminable. Le curseur devient aussi précis qu’un scalpel ou aussi rapide qu’un faucon en piqué, selon vos envies.

Action ring

L’innovation logicielle s’appelle Actions Ring. Derrière ce titre presque cosmique se dissimule une surcouche ingénieuse, à débloquer grâce à Logi Options+. Concrètement, il s’agit d’un anneau virtuel de raccourcis que vous activez d’un simple geste du pouce. Imaginez un cercle invisible apparaissant sous vos doigts : vous le parcourez en inclinant légèrement la souris ou en effectuant un mouvement circulaire, et chaque direction correspond à une action que vous avez choisie. Changer d’application, régler le volume, naviguer entre les onglets du navigateur, lancer une commande… tout devient accessible en un quart de seconde.

L’intérêt est évident : au lieu d’empiler les clics ou d’atteindre laborieusement un menu caché, vous déclenchez une action par un mouvement fluide et naturel. C’est comme avoir une petite boussole numérique sous la main, où chaque point cardinal est programmé pour exécuter la fonction de votre choix.

Une souris pour tout contrôler

La polyvalence matérielle est toujours au rendez-vous. La MX Master 4 saute d’un ordinateur à un autre, puis vers une tablette, comme un espion numérique sans passeport. La transition est instantanée, sans gymnastique technique.

Quant à l’autonomie, elle se montre généreuse. Une recharge en USB-C, et vous voilà tranquille pour plusieurs semaines. Une vraie marathonienne électronique, taillée pour les longues sessions sans pause.

Enfin, le capteur ne connaît presque aucune limite : bois, verre, plan de travail… tout devient un tapis de souris potentiel. Là où d’autres modèles déclarent forfait, celle-ci reste imperturbable.

En résumé, la MX Master 4 est bien plus qu’une souris. Elle est un chef d’orchestre discret, un instrument de précision, et désormais une extension logique de votre main grâce à son retour haptique, ses 8 000 DPI et l’Actions Ring.

Caractéristiques principales

Ergonomie avancée pour un confort prolongé

Molette intelligente à vitesse adaptable

Retour haptique configurable pour une expérience tactile personnalisée

Capteur haute précision jusqu’à 8 000 DPI , réglable finement

Actions Ring via Logi Options+ : gestes circulaires programmables

Connexion multi-appareils avec bascule instantanée

Fonctionne sur de nombreuses surfaces, y compris le verre

Recharge en USB-C, autonomie longue durée

Prix

La Logitech MX Master 4 est disponible pour 129.99 € sur Amazon.