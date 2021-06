Huawei lance les tout nouveaux écouteurs HUAWEI FreeBuds 4, nouvelle référence en matière de réduction active du bruit

Huawei vous dévoile ses écouteurs Bluetooth sans fil dernier cri : les HUAWEI FreeBuds 4. La nouveauté de cette série Huawei : les oreillettes TWS révolutionnaires qui réduisent le bruit ambiant (ANC) et s’adaptent à la perfection à vos oreilles. Grâce à une technologie ANC 2.01, un design léger, une qualité sonore haute résolution et une connectivité audio intelligente, les HUAWEI FreeBuds 4 vous offre non seulement une qualité audio exceptionnelle, mais propulse également votre expérience à un tout autre niveau grâce à sa technologie ANC open-fit.

Les Freebuds 4 seront disponibles dans les commerces belges à partir du 23 juin, au prix conseillé de 149€. Ils seront disponibles en 2 coloris : White et Silver. Huawei annonce une offre de lancement en proposant, à l’achat des Freebuds 4, le Huawei Band 6 et 6 mois d’abonnement à Huawei Music pour le même prix.

La nouvelle référence en matière de confort et d’expérience d’écoute

En 2019, Huawei a lancé ses tout premiers écouteurs open-fit ANC TWS – Les HUAWEI FreeBuds 3 qui permettaient enfin aux utilisateurs de profiter d’écouteurs open-fit tout en ayant un grand confort grâce à la qualité sonore immersive ANC. Après deux ans de recherches, d’expertises et de progrès continus, les HUAWEI FreeBuds 4 sont désormais disponibles. Ces écouteurs sont équipés de la technologie ANC 2.0 open-fit qui améliore la réduction du bruit et propulse votre expérience d’écoute à un tout autre niveau.

Les nouveaux HUAWEI FreeBuds 4 sont dotés d’une technologie de réduction du bruit à double micro qui vous offre une expérience d’écoute exceptionnelle. Avancée révolutionnaire – ces écouteurs captent le bruit ambiant avec la plus grande précision grâce à leurs microphones – technologie dernier cri dans le secteur.

Afin de neutraliser le bruit ambiant de manière efficace, les HUAWEI FreeBuds 4 sont munis d’une technologie de réduction du bruit AEM (Adaptive Ear Matching) et sont les tout premiers écouteurs open-fit de ce genre sur le marché. Une fois la fonction de réduction du bruit activée, les écouteurs détectent automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur et déterminent la configuration optimale pour réduire les bruits environnants afin de profiter d’une expérience d’écoute exceptionnelle et adaptée pour chaque utilisateur.

Une gamme de fréquence allant jusqu’à 40 kHz pour écoute immersive garantie

Les HUAWEI FreeBuds 4 utilisent un diaphragme composite en polymère à cristaux liquides (LCP), qui prend en charge une gamme de fréquences allant jusqu’à 40 kHz, garantissant ainsi une qualité sonore haute résolution avec des aigus plus intenses et puissants. De plus, les FreeBuds 4 sont également équipés d’un haut-parleur dynamique de 14,3mm offrant des sons graves plus profonds et imposants.

La performance des basses des HUAWEI FreeBuds 4 est améliorée grâce à un moteur des basses dernier cri composé d’un tube de basses et d’une carte mère qui forment une cavité sonore étanche. En comparaison avec les FreeBuds 3, ces tout nouveaux écouteurs FreeBuds 4 améliorent considérablement l’étanchéité et la pression acoustique avec un volume des basses augmenté de 15%, ce qui offre une intensité nouvelle de résonance de l’air et du diaphragme.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont les tout premiers écouteurs open-fit dotés de la technologie AEM (Adaptive Ear Matching). Ils détectent automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur et ses habitudes d’écoute afin d’optimiser intelligemment l’effet audio, ce qui garantit une expérience d’écoute unique et haute résolution adaptée à chaque utilisateur2.

Lorsque le système ANC est désactivé, les HUAWEI FreeBuds 4 vous offrent 4 heures d’écoute en continue et en activant le système ANC vous profiterez de 2,5 heures d’écoute. Grâce à leur étui de chargement, ces écouteurs peuvent atteindre 22 heures d’écoute. De plus, leur technologie de charge rapide révolutionnaire vous offre 2,5 heures d’écoute avec un chargement de 15 minutes, l’utilisateur ne devrait donc jamais se soucier du niveau de batterie lorsqu’il est en déplacement ou dans l’urgence.

Un modèle aéré pour un confort ultime avec un design sophistiqué et naturel

Un design naturel et confortable est la clef pour une expérience utilisateur unique et sans précèdent. En comparaison aux HUAWEI FreeBuds 3, les FreeBuds 4 ont été perfectionnés de par leur taille et leur poids plus léger (un écouteur pèse 4,1g)3. De plus, les HUAWEI FreeBuds 4 sont plus courbés offrant un meilleur ajustement pour chaque utilisateur. Ces améliorations garantissent non seulement une expérience agréable et une rigidité accrue lorsque vous les portez, mais également une performance exceptionnelle de la technologie ANC.

Le boîtier de chargement des HUAWEI FreeBuds 4 ne mesure que 21,2mm et ne pèse que 38g, soit 6,3% de moins et 20,8% de moins que leur prédécesseur. Avec un design arrondi et un savoir-faire raffiné, ces écouteurs sont à la fois sophistiqués et naturels.

Une connectivité audio intelligente

Grâce à l’écosystème Huawei et l’expertise en matière de connectivité sans fil, les HUAWEI FreeBuds 4 offrent diverses fonctions de connexion, telles que l’appairage de proximité, l’appairage via le partage d’informations dans le Cloud, la connexion de deux appareils4 et le centre de connectivité audio5. Les écouteurs peuvent se connecter à tous les appareils sous la mise à jour EMUI, qu’il s’agisse des smartphones, tablettes ou ordinateurs. Cela vous garantit une expérience de connectivité audio exceptionnelle grâce à l’interconnexion de vos appareils.

La connexion de deux appareils est prise en charge par les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4. Qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur, d’une montre intelligente ou d’un écran intelligent Huawei, ou de tout autre appareil intelligent Android, iOS ou Windows, deux appareils peuvent être connectés simultanément aux FreeBuds 4. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter de leur musique ou de leur émission préférée sans manquer aucun appel. Lorsque l’on vous appelle, la musique ou l’émission sera mise en pause afin que vous puissiez prendre votre appel en toute tranquillité.

Le centre de connectivité audio disponible dans l’application Huawei AI Life donne un aperçu des dix appareils récemment connectés et permet à chaque utilisateur de changer d’appareil connecté en un seul clique.

En tant que dispositif important de la stratégie Huawei Seamless AI Life, les FreeBuds 4 sont améliorés de manière optimale en comparaison à leur prédécesseur, avec une réduction du bruit, une expérience agréable lorsque vous les portez et une qualité audio et de connectivité sans précédent. Non seulement ces écouteurs offrent une qualité d’écoute exceptionnelle, mais ils illustrent également la stratégie judicieuse de Huawei : fournir une expérience d’intelligence artificielle intégrée. Huawei a pour but de poursuivre cette stratégie pour garantir une connectivité transparente et une expérience audio intelligente tout en proposant des produits audios toujours plus performants pour les consommateurs à travers le monde.

Prix et disponibilité

Plus d’info: https://consumer.huawei.com/be-fr/audio/freebuds4/