OPPO Reno14 – Doté de la photographie flash IA et d’un look sirène

OPPO annonce le lancement de ses nouveaux téléphones dopés à l’IA, la série OPPO Reno14. Les Reno14 5G et Reno14 F(S) 5G combinent la technologie de pointe de photographie flash IA d’OPPO à un design inspiré de l’univers des sirènes. Ces appareils allient technologie et esthétique. La série Reno14 est clairement taillée pour le quotidien avec Livephoto IA 2.0, une retouche IA avancée et des outils de productivité rassemblés dans un châssis durable certifié IP69 contre l’eau et la poussière.

L’alliance de l’expertise technique et d’un design moderne

La série Reno14 incarne l’esthétique sirène tendance avec le tout nouveau Design de Sirène Irisée. Pour créer ce rendu envoûtant, OPPO a mis au point le processus Iridescent Glow, une technologie de pointe qui marie douze couches de finition ultraprécises. Cinq étapes de production millimétrées gravent des textures optiques microscopiques, créant ces reflets magiques qui donnent au dos son fini irisé si particulier.

L’arrière du Reno14 5G se compose d’un dos en verre d’une seule pièce parfaitement intégré et d’un châssis en aluminium de qualité aérospatiale, offrant une plus grande durabilité. Les modèles de la série Reno14 sont certifiés IP66, IP68 et IP69 [1] pour leur résistance à la poussière et à l’eau. De plus, le port USB est doté d’un revêtement en platine qui empêche la corrosion et garantit une durabilité à long terme, y compris dans des conditions difficiles.

Les modèles sont équipés d’un écran AMOLED plat aux bords fins. Ils bénéficient des technologies exclusives Splash Touch et un mode gants d’OPPO, qui permettent à l’écran de rester réactif même lorsque les utilisateurs ont les mains mouillées ou grasses, ou lorsqu’ils portent des gants. Les Reno14 5G et Reno14 F 5G ont un écran compact de 6,59 pouces et de 6,57 pouces, respectivement.

La série Reno14 est déclinée dans plusieurs couleurs vives et raffinées. Le Reno14 5G est disponible en Blanc opale (en exclusivité sur la boutique en ligne OPPO) et Vert lumineux, tandis que le Reno14 F 5G est proposé en Bleu opale (en exclusivité sur la boutique en ligne OPPO) et Vert lumineux.

Capturez la beauté de la lumière avec la photgraphie flash IA

OPPO propose la photographie flash IA sur la série Reno14, pour encore plus de liberté créative. Le Reno14 5G dispose d’un système à trois flashs. Le capteur principal et le capteur ultra grand angle utilisent deux flashs pour assurer un éclairage optimal à courte distance. Le troisième est un flash de mise au point unique pour le téléobjectif. Ce système de flash innovant offre une image jusqu’à 10 fois plus lumineuse que la génération précédente et éclaire parfaitement le sujet, même avec un zoom. [2] Le Reno14 F 5G dispose d’un puissant système à deux flashs pour un excellent éclairage de près, avec une luminosité deux fois supérieure à celle de la génération précédente. [2]

Le flash optimisé des Reno14 permet de prendre aisément des clichés nets au relief spectaculaire, avec un rendu fidèle des carnations même en faible luminosité. Le Reno14 5G standard est désormais doté du superbe téléobjectif 50 MP 3,5x, offrant une grande versatilité pour les portraits comme pour les prises de vue avec zoom.

L’IA révolutionne le traitement d’image

OPPO repousse les limites de la photo mobile et enrichit son héritage de traitement d’image par l’IA avec les Reno14, dotés de puissantes capacités IA pour saisir chaque moment avec une intensité saisissante.

La fonction Livephoto très appréciée a été améliorée pour devenir Livephoto IA 2.0. Via sa technologie intégrée de fusion de deux expositions, le Reno14 5G prend deux clichés en parallèle – un rapide pour figer le mouvement, un lent pour capter plus de lumière – qu’il combine instantanément. Cette innovation permet au Reno14 5G d’immortaliser l’instant décisif sans effort, avec une réactivité éclair et une netteté optimale, aussi bien en photo classique qu’en Livephoto.

Outre Livephoto IA 2.0, l’èditeur IA de la série Reno14 introduit plusieurs outils qui transforment des clichés ordinaires en images professionnelles. Entraîné à partir de données photo professionnelles, Recomposition IA configure automatiquement les proportions, recadre et ajuste les images en corrigeant la distorsion et en appliquant différents filtres. Les utilisateurs ont le choix entre plusieurs options et peuvent générer le résultat d’un seul clic.

Tirage parfait IA corrige automatiquement les grimaces, paupières closes ou mèches rebelles en puisant dans votre galerie pour créer une image de référence et générer différentes expressions faciles à remplacer.

Ces innovations s’ajoutent aux fonctionnalités d’édition IA existantes, notamment l’effaceur IA qui supprime sans effort les personnes ou les objets indésirables des photos d’un simple geste, Traitement anti-reflets IA qui détecte et supprime facilement les reflets sur le verre, Améliorateur de netteté IA qui utilise l’IA pour accentuer les détails après un recadrage et Déflouteur IA qui ajoute de la netteté aux photos floues.

En outre, le Reno14 supporte la vidéo 4K HDR optimisée par l’IA, qui offre non seulement une résolution 4K ultra-claire, mais aussi une plage dynamique plus large et un rendu des couleurs plus naturel, permettant aux utilisateurs de réaliser des vidéos de qualité cinématographique avec leur smartphone.

Plus productif grâce à l’IA

Avec le tout dernier ColorOS 15, la série Reno14 offre plusieurs innovations IA pour organiser les informations sur votre appareil, supprimer la barrière de la langue et traiter intelligemment les documents, ce qui vous permet d’être plus productif que jamais.

Les informations ne sont plus fragmentées grâce à Espace mental IA. Sur le Reno14 5G, dès qu’une information vous intéresse – numéro de téléphone, rendez-vous, réservation d’hôtel, article, photo ou vidéo –, il vous suffit de balayer rapidement vers le haut avec trois doigts pour l’enregistrer aussitôt dans l’application Espace mental. Les utilisateurs trouvent directement les informations recherchées dans l’application Espace mental ou utilisent la recherche IA pour les localiser via le langage naturel.

Enfin, la série Reno14 supprime la barrière de la langue grâce à plusieurs fonctionnalités IA puissantes. Traducteur d’appels IA, disponible sur le Reno14 5G, effectue une traduction bidirectionnelle en direct pendant vos appels téléphoniques, ce qui facilite les conversations naturelles avec des personnes parlant une autre langue.

L’application de traduction dédiée sur la série Reno14 offre encore plus de possibilités de traduction. Vous pouvez utiliser l’appareil photo du téléphone pour comprendre en temps réel des contenus physiques tels que des menus ou des cours, et participer à des conversations bilingues fluides à l’aide des modes voix et écran partagé.

Plus performant : un bond en avant pour le gaming mobile

Pour booster encore les performances, les modèles de la série Reno14 sont équipés d’un système de refroidissement avancé Vapor Chamber (VC). Le Reno14 5G est aussi doté d’un système de refroidissement AI Nano Dual-Drive. Couplé à AI HyperBoost 2.0, ce système de pointe garantit des performances élevées et une gestion thermique optimale durant les marathons gaming. Test à l’appui : même à 35°C l’été, les Reno14 restent sous la barre des 43°C après 3 heures de jeu intensif.

La série Reno14 est la première à intégrer la dernière technologie Booster de réseau IA 3.0 d’OPPO, conçue pour offrir des performances réseau plus puissantes et plus stables dans différents scénarios d’utilisation. Avec ses antennes repensées et ses optimisations propriétaires, Booster de réseau IA 3.0 surveille intelligemment la qualité réseau, bascule automatiquement vers la meilleure connexion disponible et privilégie les données critiques. Résultat : une connectivité toujours stable et performante, y compris lorsque les conditions réseau sont sous-optimales.

Les Reno14 5G et Reno14 F 5G sont tous deux équipés de batteries de 6 000 mAh et intègrent la célèbre technologie de charge rapide SUPERVOOC d’OPPO, garantissant une autonomie et une rapidité de charge inégalées dans leur catégorie de prix.

La série Reno14 tourne sur la dernière version de ColorOS 15 basée sur Android 15. Grâce aux moteurs Trinity et Luminous Rendering, les utilisateurs profitent de performances fiables et d’animations fluides. Les modèles de la série Reno14 bénéficieront de cinq mises à jour majeures de ColorOS et de six années de mises à jour de sécurité, pour une assistance logicielle complète et une fiabilité à long terme du système.

Prix et disponibilité

La série Reno14 est dès à présent disponible en Belgique. Les Reno14 en Blanc opale et Reno14 F(S) en Bleu opale sont proposés en exclusivité dans la boutique en ligne OPPO. Ces appareils sont également déclinés en Vert lumineux.

Prix :

Reno14 5G 512 Go – 649 €

Reno14 5G 256 Go – 599 €

Reno14 FS 5G 512 Go – 449 €

Reno14 F 5G 256 Go – 399 €

Offres spéciales de lancement (jusqu’au 28 septembre 2025 inclus) :

Reno14 5G 512 Go : Enco Air4 Pro (99 €) + chargeur SUPERVOOC 80 W (59 €)

Reno14 5G 256 Go : Enco Air4 Pro (99 €) + chargeur SUPERVOOC 80 W (59 €)

Reno14 FS 5G 512 Go : Enco Buds3 Pro (59 €) + chargeur SUPERVOOC 45 W (39 €)

Reno14 F 5G 256 Go : Enco Buds3 Pro (59 €) + chargeur SUPERVOOC 45 W (39 €)