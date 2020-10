Comment louer une remorque, porte-vélo et van aménagé en Belgique ?

Souvenez-vous… La dernière fois que vous avez voulu partir en weekend, partir au ski ou déménager quelques affaires… que s’est-il passé? Vous aviez besoin d’un porte-vélo, d’une remorque ou d’autres accessoires de voiture. Après quelques secondes de réflexion, vous vous êtes sans doute rendu dans un magasin où vous avez fait l’acquisition d’un superbe porte-vélo tout neuf. De retour de vacances, vous avez déposer cet objet dans votre garage / cave… d’où il n’est plus jamais sorti.

La plupart des caves et garages belges ressemblent à un champ de bataille poussiéreux où s’empilent des objets qui n’ont pas été utilisés depuis de nombreux mois. Malheureusement jusqu’aujourd’hui, il était difficile de faire différemment.

Pourquoi ne loue-t-on pas plus de matériel ?

Cédric, fondateur d’Aliloca explique: “Louer du matériel est souvent compliqué. Trouver des partenaires pro proches de chez soi qui mettent du matériel en location peut prendre beaucoup de temps… Ensuite il y a la complexité de comparer des caractéristiques et prix, l’impossibilité de réserver le matériel à l’avance, la caution qu’on doit souvent apporter en cash,… Au final, nombreux sont ceux qui préféreront acheter ou article bas de gamme plutôt que de louer près de chez eux”.

Les solutions de location de matériel se développent

Face à ce constat, plusieurs personnes ont été lancé des projet ces dernières années. On notera notamment les initiatives locales telles que tournevie ou usitoo. Ces ASBLs proposent de payer un “abonnement location outillage”, qui permet une fois membre de venir emprunter des outils quand on le souhaite. C’est un premier pas qui va dans le bon sens!

Dans le secteur automobile, nombreuses sont également les PMEs qui fournissent des solutions de location de certains accessoires de mobilité. Malheureusement, le problème est généralement que ces acteurs souffrent d’un manque de visibilité sur leur offre de location. Au final, cette activité est souvent marginale. Il en va de même pour le matériel de sport, le matériel dans l’événementiel, etc.

Comment Aliloca veut aider les belges à louer du matériel

En regroupant l’ensemble des acteurs du secteur de la location de matériel sur une seule et même plateforme, Aliloca veut faciliter la location pour le fournisseur et pour le consommateur. Pour l’instant, ce sont principalement les objets liés à la mobilité qui sont référencés: remorques, porte-vélo, boxes de toit, barres de toit, … le site a regroupé plus de 500 produits à l’heure actuelle et enregistre une forte croissance. “On augmente de 20% chaque semaine”.

2021 sera t’elle l’année du zéro déchet et de la location ?

Si 2020 a été l’année du covid et de la mouvance zéro déchets, 2021 sera peut-être l’année de la location. Les grandes chaînes se lancent doucement dans la mouvance : Decathlon et même IKEA ont récemment annoncé qu’ils allaient tester de nouveaux business modèles dans lesquels ils mettront du matériel à disposition plutôt que de le vendre à leur client.

Du côté d’Aliloca.com, on prévoit de regrouper 1000 partenaires et atteindre les 10 000 références article début 2021. Avec tout cela, on se demande bien ce qu’on aura encore besoin de stocker dans notre garage !