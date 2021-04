Sony X-Series : 3 nouvelles enceintes sans fil puissantes

La musique est faite pour être partagée ; avec ces trois nouvelles enceintes, c’est encore plus facile. Elles sont toutes spécialement conçues pour offrir un son large et puissant pour accompagner tout type de musique.

La vie devrait être vécue à plein volume : en clair, avec la musique à fond pour danser toute la nuit sur un son limpide et riche. Grâce à la nouvelle gamme d’enceintes X-series de Sony, annoncée aujourd’hui, il est désormais possible de profiter au maximum de chaque instant et de vivre des expériences inoubliables, en résumé : « LIVE LIFE LOUD ».

Haut-parleurs X-Balanced innovants

Les enceintes sont toutes équipées des innovations X-Balanced de Sony. Leur diaphragme non circulaire augmente la pression sonore et diminue la distorsion audio en maximisant la surface du haut-parleur. On obtient ainsi un son plus riche et plus clair, quel que soit le style de musique que l’on écoute.

Son omnidirectionnel en soirée avec la XP700

La XP700 est équipée de trois tweeters High Efficiency à l’avant et d’un tweeter High Efficiency à l’arrière pour diffuser un son de fête omnidirectionnel d’une grande clarté avec des basses profondes et percutantes.

Son puissant pour faire la fête avec la XP500 et la XG500

Les enceintes XP500 et XG500 sont dotées de deux tweeters High Efficiency avant qui fonctionnent à l’unisson pour offrir un son de fête puissant. De plus, la XG500 intègre des radiateurs passifs optimisés pour reproduire des basses claires, et finalement diffuser un son exceptionnel et digne d’être partagé.

MEGA BASS et LIVE SOUND

La fonction MEGA BASS de toute la gamme permet de renforcer les basses de l’enceinte pour des graves profonds et percutants.

Avec ces nouvelles enceintes, on peut profiter de sa musique comme s’il s’agissait d’un concert en live. Le mode LIVE SOUND permet en effet de recréer cette atmosphère unique et de revivre ses expériences musicales préférées au quotidien.

La fête en plein air

Certifiée IP66, la toute nouvelle XG500 résiste à l’eau et à la poussière pour profiter de fêtes au son puissant à peu près partout. Elle peut s’utiliser au bord de la piscine, au parc pour un pique-nique ou à la plage pour une journée de détente, sans avoir peur de l’endommager. Grâce à sa finition en maille déperlante et durable, la XG500 reste au sec et la musique retentit sans bémol en toute circonstance.

En pleine préparation d’une fête en plein air ? Aucun problème. Grâce à l’indice de résistance à l’eau IPX4 sur les XP700 et XP500, quelques gouttes de pluie ne risquent pas de gâcher la soirée.

La fête nomade



Batterie longue durée

La batterie longue durée des XG500, XP700 et XP500 permet d’emmener sa musique partout avec soi. Et lorsque les enceintes arrivent à court de batterie, pas de panique, elles peuvent se recharger rapidement.

Par ailleurs, les 3 enceintes sont dotées du mode Battery Care qui empêche l’enceinte d’atteindre une charge de 100 % afin d’augmenter la durée de vie de sa batterie.

Des poignées tout confort

Ces nouvelles enceintes possèdent toutes une poignée confortable pour les transporter facilement de sa chambre, son salon à son jardin ou sa terrasse, par exemple.

Illuminer son quotidien

Un tout nouvel éclairage d’ambiance produit des effets lumineux modernes et subtils. Plusieurs configurations d’éclairage sont possibles pour dynamiser les fêtes ou insuffler une ambiance détendue à la maison.

Divertissement assuré !

Karaoké

Fan de Karaoké ? Un duo parfait avec ces nouvelles enceintes sera possible. Avec leurs entrées micro et guitare, elles sont idéales pour s’amuser et chanter jusqu’au bout de la nuit.

Positionnement horizontal ou vertical

Plusieurs configurations sont possibles avec les enceintes XP700 et XP500 elles peuvent être positionnées horizontalement ou verticalement. La XP700 intègre un capteur capable d’adapter le son en conséquence pour optimiser ses performances sonores.

Compatibilité Bluetooth

Les trois enceintes sont compatibles avec la technologie BLUETOOTH : il est ainsi possible de les appairer directement avec un appareil BLUETOOTH et de diffuser directement sa musique sur son enceinte.

Party Connect

Grâce à Party Connect installée d’office sur les trois enceintes, il est possible de connecter jusqu’à 100 enceintes compatibles, capables ensuite de se synchroniser avec la musique et les éclairages.

Ports USB

Les trois nouvelles enceintes sont nées pour la fête avec leurs ports USB fonctionnant aussi bien pour la lecture que le chargement. Il est donc possible d’écouter des fichiers numériques depuis ses supports USB, et si jamais le smartphone arrive en fin de batterie, il suffit de le brancher à l’enceinte pour le recharger directement.

Sony | Music Center et Fiestable

La nouvelle gamme d’enceintes est compatible avec les applications Sony | Music Center et Fiestable. Grâce à Sony | Music Center, il est possible de sélectionner des listes de lecture, programmer la chanson suivante, modifier les configurations d’éclairage et les modes audio, le tout depuis la piste de danse. Quant à Fiestable, l’application permet d’accéder à des fonctions amusantes pour créer une ambiance de fête grâce à la création de playlists, des fonctions de karaoké (changeur de voix et Echo compris), ainsi qu’au contrôle DJ pour ajouter des effets sonores.

Prix et disponibilité

La SRS-XP700 sera proposé au prix d’environ 500 € à partir de juin 2021.

La SRS-XP500 sera proposé au prix d’environ 350 € à partir de juin 2021.

La SRS-XG500 sera proposé au prix d’environ 450 € à partir de juin 2021.