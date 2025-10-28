OPPO Find X9 : Une gigantesque batterie de plus de 7000 mAh et un impressionnant téléobjectif

OPPO, la marque mondiale d’appareils intelligents, annonce la disponibilité dans le monde entier de ses derniers smartphones haut de gamme, les Find X9 et Find X9 Pro.

Cette nouvelle série offre une expérience complète avec un système photo développé en collaboration avec Hasselblad, une autonomie révolutionnaire, des performances de pointe et le système d’exploitation ColorOS 16, à la fois fluide et intelligent.

« La série Find X9 fait un grand bond en avant dans le domaine de l’imagerie mobile grâce à des innovations uniques comme le téléobjectif Hasselblad 200 MP », déclare Pete Lau, SVP et Chief Product Officer chez OPPO. « Avec la série Find X9, OPPO signe une nouvelle génération de flagships qui bénéficie d’une mise à niveau complète et établit une nouvelle référence à l’échelle mondiale. »

La précision dans chaque pixel : le système photo Hasselblad Master

La série Find X9 perpétue la tradition d’excellence visuelle de la série Find X avec un système photo Hasselblad Master de nouvelle génération. En associant hardware avancé et photographie computationnelle, elle franchit un cap majeur dans la qualité d’image.

Le Find X9 dispose d’une caméra principale de 50 MP de niveau professionnel avec un capteur Sony LYT 808 de 1/1,4 pouce et une ouverture de f/1,6, qui capte 57 % de lumière en plus et garantit ainsi une luminosité exceptionnelle.

De plus, l’appareil est équipé d’une caméra ultra grand-angle polyvalente de 50 MP avec autofocus pour la macrophotographie et d’un téléobjectif périscopique de 50 MP avec un capteur Sony LYT600 de 1/1,95 pouce, générant des images zoomées de qualité supérieure. En complément des trois caméras de 50 MP, le Find X9 intègre une True Color Camera – une première dans le secteur. Ce capteur spectral dédié mesure avec précision la lumière ambiante et rend la reproduction des couleurs plus fidèle, même dans les situations d’éclairage difficiles.

Le Find X9 Pro va plus loin, en perfectionnant à la fois la caméra principale et le téléobjectif. La caméra principale Ultra XDR dispose d’un capteur Sony LYT 828 adapté de 1/1,28 pouce. Celui-ci utilise la technologie Real-Time Triple Exposure pour capturer des détails époustouflants, aussi bien dans les ombres que dans les zones surexposées. Le Find X9 Pro inaugure un téléobjectif Hasselblad de 200 MP, conçu pour repousser les limites du zoom optique.

Ce module 3x, développé en partenariat avec Hasselblad, intègre un grand capteur de 200 MP au format 1/1,56 pouce. Combiné à une optique certifiée par Hasselblad, avec une ouverture f/2.1 ultra-lumineuse et une distance focale minimale de 10 cm, il permet de réaliser des macros d’une clarté et d’une richesse de détails incomparables. OPPO a également développé le processus Active Optical Alignment, un calibrage minutieux de la lentille sur le capteur, avec un gain de supplémentaire de 15 % de résolution.

Le tout nouveau LUMO Image Engine fait son entrée sur la série Find X9. Cette suite d’algorithmes de photographie computationnelle d’OPPO améliore la luminosité, la plage dynamique et la couleur tout en veillant à ce que les photos gardent un aspect naturel. Le renouvellement du pipeline de traitement d’image avec Parallel Computing permet à la solution de faire plus avec moins, faisant baisser jusqu’à 50 % l’utilisation du processeur, 60 % la mémoire et 50 % la consommation électrique. [1]

L’efficacité du LUMO Image Engine tire le meilleur parti du potentiel des capteurs haute résolution. En plein soleil, les utilisateurs prennent par défaut des photos en résolution complète 50 MP, avec plus de quatre fois plus de détails que les photos standard de 12 MP. Par faible luminosité ou dans d’autres situations difficiles, la caméra choisit intelligemment le mode 25 MP ou 12 MP, utilisant le pixel binning pour accroître la réduction du bruit.

La série lance aussi en première mondiale les 4K Motion Photos, portant la résolution vidéo de ces photos animées de 1080p à 4K, pour un résultat encore plus net. En outre, les utilisateurs peuvent extraire chaque image comme une photo fixe haute résolution, capturant ainsi chaque moment dans les moindres détails.

Votre meilleur ami aux concerts

Parfaite pour capturer concerts et spectacles, la série Find X9 dispose d’un zoom d’une précision inégalée, en photo comme en vidéo.

En exploitant intelligemment son capteur de 200 mégapixels, le Find X9 Pro propose un zoom jusqu’à 13,2x avec une qualité d’image préservée. Les deux modèles intègrent l’algorithme Super Zoom d’OPPO, pour une netteté sans pareille dans les agrandissements jusqu’à 120x. Avec le Stage Mode d’OPPO, les utilisateurs prennent des photos de concert avec un contraste et des teintes améliorés, pour un effet dramatique et atmosphérique.

Les capacités vidéo professionnelles de la série sont tout aussi impressionnantes. Les deux appareils supportent l’enregistrement vidéo 4K 120 fps Dolby Vision HDR avec la caméra principale. Le Find X9 Pro étend cette capacité à son téléobjectif Hasselblad 200 MP. Pour les utilisateurs professionnels, la série Find X9 permet l’enregistrement LOG avec certification ACES. Elle génère un fichier neutre, chargé en informations, parfaitement adapté à la correction des couleurs en post-production.

En point d’orgue, OPPO introduit le Hasselblad Teleconverter, un accessoire optique haut de gamme conçu spécialement pour le Find X9 Pro. Il métamorphose le smartphone en un outil photographique redoutable, capable d’un zoom optique 10x et d’un zoom numérique de 200x en photo et 50x en vidéo.

Une révolution pour l’autonomie des batteries : 7000 mAh et plus

Le Find X9 embarque une imposante batterie de 7025 mAh dans un boîtier fin de 7,99 mm à peine. Le Find X9 Pro va encore plus loin avec une batterie de 7500 mAh, la plus imposante de tous les flagships OPPO.

Cette prouesse – loger une batterie aussi performante dans un châssis aussi mince – est rendue possible par la troisième génération de la technologie de batterie silicium-carbone d’OPPO, qui contient 15 % de silicium. Avec son matériau en carbone sphérique exclusif, conçu par OPPO, la série Find X9 garantit une endurance exceptionnelle : même après cinq ans d’usage quotidien, la batterie conserve encore plus de 80 % de sa capacité initiale. [1]

Les deux modèles supportent la charge rapide filaire 80W SUPERVOOC, la charge sans fil 50W AIRVOOC et la charge sans fil inversée 10W pour recharger d’autres appareils.

Un design élégant, conçu pour durer

La série Find X9 arbore un design moderne à l’esthétique épurée, avec un châssis subtilement incurvé offrant une prise en main confortable. Le module caméra profilé est positionné de manière à ce que les doigts ne le touchent pas pendant l’utilisation.

Les deux modèles ont un écran plat de nouvelle génération avec des bords symétriques ultrafins de 1,15 mm, pour une expérience visuelle immersive et sans bordure. Les écrans 120Hz se distinguent par une luminosité maximale de 3600 nits et une luminosité minimale de 1 nit, combinées à une gradation PWM haute fréquence pour un confort visuel en toutes circonstances.

Le Find X9 est proposé dans notre pays en deux finitions : Titanium Grey et Space Black. Le Find X9 Pro est décliné dans les finitions exclusives Silk White et Titanium Charcoal. Tous les modèles ont un boîtier en aluminium mat et un dos en verre traité anti-traces.

Au-delà de leurs qualités esthétiques, les deux appareils sont conçus pour une durabilité totale. Avec les certifications IP66, IP68 et IP69, la série Find X9 dispose d’une protection contre la poussière, les jets d’eau puissants, l’immersion dans l’eau et même les températures élevées.

Exploiter la puissance maximale de Dimensity

La série Find X9 est propulsée par le chipset avancé MediaTek Dimensity 9500. Elle reposer sur le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC, et son architecture CPU « All-Big-Core » offre jusqu’à 32 % de performances supplémentaires tout en réduisant la consommation de pointe de 55 %.

La puce graphique Arm G1 Ultra apporte un gain de 33 % en performances graphiques et de 42 % en efficacité énergétique, tandis que la nouvelle NPU 990 de MediaTek délivre plus du double de puissance avec une efficacité accrue de 56 %. Ces performances sont renforcées par les chambres à vapeur dédiées de la série Find X9, qui garantissent une expérience de jeu fluide et stable tout en maintenant l’appareil à une température optimale. [2]

Le tout nouveau Trinity Engine d’OPPO, développé en étroite collaboration avec MediaTek, révolutionne la gestion des ressources au niveau de la puce, assurant à la fois des performances durables et une efficacité énergétique exemplaire.

Il inclut des fonctionnalités telles que Chip-Level Dynamic Frame Sync pour plus de fluidité dans les scénarios exigeants, un modèle Unified Computing Power pour une précision de plus de 90 % dans la prédiction de la consommation d’énergie, et Sensor Offload, ce qui se traduit par 16,1 % de consommation d’énergie en moins lors de l’enregistrement vidéo 4K 60fps HDR. [1]

ColorOS 16 : plus intelligent, plus fluide, plus connecté

ColorOS 16, qui fait ses débuts avec la série OPPO Find X9, redéfinit les attentes en offrant une expérience plus fluide, plus intelligente et mieux connectée que jamais.

S’appuyant sur la technologie Parallel Animation de ColorOS 15, la nouvelle fonctionnalité Seamless Animation rend les interactions instantanées et fluides avec le tout nouveau Luminous Rendering Engine.

ColorOS 16 propose également une gamme de fonctionnalités pilotées par l’IA qui boostent la productivité et la créativité. AI Mind Space permet aux utilisateurs de capturer directement le contenu à l’écran avec la nouvelle Snap Key. AI Recorder génère automatiquement des titres et des résumés, tandis qu’AI Portrait Glow corrige d’un seul geste les portraits sous-exposés, en harmonisant la lumière et les nuances de peau pour un rendu naturel.

O+ Connect étend ses capacités multi-appareils et supporte désormais Mac et Windows. Les utilisateurs peuvent gérer les fichiers de leur téléphone depuis leur ordinateur ou contrôler à distance leur PC via leur smartphone. Avec Screen Mirroring, jusqu’à cinq applications peuvent être affichées et contrôlées avec une souris et un clavier – un must pour le multitâche sur différents appareils.

Disponibilité des Find X9 et Find X9 Pro d’OPPO

Les Find X9 et Find X9 Pro d’OPPO sont disponibles dès à présent dans le monde entier. Le Find X9 est proposé dans une configuration 12 Go + 512 Go, et le Find X9 Pro dans une configuration 16 Go + 512 Go.

Prix

OPPO Find X9 Pro : 1 299 €

OPPO Find X9 : 999 €

Offres spéciales de lancement (jusqu’au 2 décembre 2025) :

Find X9 Pro : Enco Air4 Pro (99 €) + chargeur SUPERVOOC 80 W (59 €) gratuits

: Enco Air4 Pro (99 €) + chargeur SUPERVOOC 80 W (59 €) gratuits Find X9 : Enco Air4 Pro (99 €) + chargeur SUPERVOOC 80 W (59 €) gratuits

Des promotions exclusives sont proposées en Belgique

Telenet : jusqu’au 5 janvier inclus, profitez d’une remise de lancement et payez 999 euros pour le Find X9 Pro et 799 euros pour le Find X9 (+ des cadeaux de lancement pendant le premier mois)

Coolblue : les 7 et 8 novembre, le lancement de la série Find X9 sera célébré dans le Coolblue Store Brussels et vous recevrez en exclusivité dans ce magasin une Aramid Fiber Magnetic Cover d’une valeur de 49,95 euros (en complément des Enco Air4 Pro + du chargeur SUPERVOOC 80W inclus).

Les appareils seront commercialisés en Belgique via la boutique en ligne officielle d’OPPO, des revendeurs agréés et des opérateurs partenaires. Pour plus d’informations sur la vente et les promotions de lancement, rendez-vous sur le site web d’OPPO, ou bien suivez les réseaux sociaux officiels d’OPPO.