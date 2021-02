Netflix : les séries à regarder absolument

Depuis son lancement il y a une dizaine d’années, la plateforme Netflix propose une variété de divertissements. Sa sélection éclectique de séries s’apprécie tous les jours de la semaine et sans modération. Drame, science-fiction ou fantasy, tous les genres sont à votre disposition. Voici quelques suggestions pour les sérievores.

Les nouvelles aventures de Sabrina

Avec cette production, Netflix brise les codes. Les fans qui ont en mémoire la petite sorcière dans Archie Comics seront surpris. Depuis les années 1990, le public l’a reconnait par sa chevelure blonde. Aventures rigolotes et sortilèges bon enfant sont la signature des aventures de Sabrina.

Avec « Les nouvelles aventures de Sabrina », Netflix vous transporte dans un univers plus adulte. Pour cette version inédite, la gentille petite sorcière est devenue une adolescente mature et prête à en découdre. Dans un univers plus sombre, Sabrina est à la fois sérieuse et décontractée, responsable et implacable.

Avec 4 saisons au compteur, « Les nouvelles aventures de Sabrina » est une série à découvrir.

Sex Education

Après l’effort, le réconfort ! Rien de tel que de se détendre devant Sex Education ! Le fond de l’histoire ? Otis se retrouve enrôlé dans une aventure folle avec Maeve, la rebelle du lycée. Fils d’une sexologue de renom, le voilà qui se retrouve à dispenser des conseils à des élèves à problèmes.

Avec cette série, Netflix met en avant l’humour So british. Avec 2 saisons déjà sorties et une 3e en préparation, vous vous attacherez aux personnages intéressants et légèrement agaçants.

The Crown

Vous êtes passionné de séries historiques ? Plongez dans l’univers de la royauté britannique avec The Crown. Véritable chef-d’œuvre, cette production made in Netflix retrace avec art et émotion les faits marquants des Windsor.

C’est l’occasion pour les téléspectateurs de découvrir la reine Elizabeth II, le prince Charles ou lady Diana sous un jour nouveau. Véritable succès, The Crown est un incontournable dans le monde des séries. En 4 saisons, elle a présenté la famille royale britannique d’une manière inédite.

Depuis sa diffusion en 2016, cette série a eu un fort impact. L’explosion des mots-clés sur les moteurs de recherche en témoigne. The Crown a changé les mentalités, selon le casino en ligne Betway. En effet, d’après quelques sondages, 35 % des Britanniques l’ayant visionné ont une meilleure compréhension de la monarchie anglaise.

The Queen’s Gambit

Les échecs sont souvent considérés comme un jeu intellectuel et difficile à suivre. Avec The Queen’s Gambit ou Le jeu de la dame, cette image s’est grandement transformée.

En effet, en suivant les péripéties de Beth Harmon pour remporter le tournoi mondial d’échecs, le public le redécouvre. En seulement quelques épisodes, la série a cumulé plus de 60 millions de vues.

Le jeu de la dame a aussi attisé la curiosité du public. Depuis le 23 octobre 2020, les recherches concernant le jeu d’échecs ont augmenté de 88 %. De même, le site chess.com a vu son taux d’inscription croître de 500 %.