XGIMI MoGo 4 / MoGo 4 Laser : le cinéma nomade qui tient dans un sac

Il y a des objets technologiques qui aiment se faire remarquer, et d’autres qui préfèrent s’installer discrètement dans notre quotidien. Le XGIMI MoGo 4 et son grand frère, le MoGo 4 Laser, sortis en juin 2025, ont choisi la seconde option, mais avec un petit twist : ils transforment à peu près n’importe quel mur blanc en salle de projection improvisée. Ces deux vidéoprojecteurs nomades veulent redéfinir ce que signifie “emmener son cinéma partout”, quitte à faire de l’ombre aux télévisions restées coincées au salon.

Un duo compact qui se distingue

Derrière leur format réduit – facilement transportable dans un sac à dos – se cachent deux approches de l’image. Le MoGo 4 classique mise sur la technologie LED avec une luminosité de 450 lumens ISO, tandis que la version Laser pousse un peu plus fort avec 550 lumens ISO. Le principe est simple : plus de clarté, plus de netteté, et la possibilité de projeter en Full HD jusqu’à 200 pouces. Cela signifie que même une façade de maison peut se transformer en écran géant.

Ces projecteurs ne se contentent pas de l’image : le son est signé Harman Kardon, avec des haut-parleurs intégrés capables de restituer une spatialisation suffisante pour une projection en intérieur ou en extérieur. Les soirées improvisées dans le jardin ou les présentations en déplacement deviennent alors plus faciles à organiser, sans devoir transporter une enceinte supplémentaire.

Google TV intégré et installation simplifiée

Le MoGo 4 et le MoGo 4 Laser sont livrés avec Google TV intégré, ce qui évite de multiplier les appareils. Les applications de streaming sont accessibles directement, le tout relié en Wi-Fi et Bluetooth. Cela signifie que le projecteur peut fonctionner seul, sans ordinateur ou console branchés.

Autre atout : la correction automatique de l’image. L’appareil ajuste la netteté, l’angle et l’alignement sans intervention manuelle. Même posé de travers sur une table basse, il rectifie pour donner une image bien cadrée et proportionnée. L’objectif est clair : limiter au maximum les réglages techniques pour se concentrer sur le contenu.

Batterie intégrée et autonomie variable

Ces modèles se distinguent aussi par leur batterie intégrée de 71 Wh, offrant environ 2,5 heures d’autonomie en mode vidéo et jusqu’à 6 heures en mode audio. Pour ceux qui veulent prolonger la séance, l’accessoire optionnel PowerBase permet de doubler l’endurance et d’atteindre environ 5 heures de projection. C’est suffisant pour un long film ou plusieurs épisodes d’une série.

Le choix de la batterie interne positionne le MoGo 4 et le MoGo 4 Laser comme de véritables outils de mobilité. Ils peuvent fonctionner loin d’une prise de courant, ce qui les rend adaptés aux voyages, aux événements en extérieur ou même aux lieux où l’installation électrique n’est pas pratique.

Design et maniabilité

Visuellement, les deux appareils reprennent les codes habituels de XGIMI : un format compact, des courbes douces, et une grille qui laisse deviner les haut-parleurs intégrés. Le poids reste contenu, ce qui permet un transport sans effort. Leur taille ne les empêche pas d’intégrer des ports HDMI et USB, pour brancher une console de jeu ou une clé de stockage.

Caractéristiques techniques principales

Modèles : XGIMI MoGo 4 et MoGo 4 Laser

Résolution : Full HD (1080p)

Technologie d’éclairage : LED ( MoGo 4) / Laser ( MoGo 4 Laser )

Luminosité : 450 ISO lumens (MoGo 4) / 550 ISO lumens (MoGo 4 Laser)

Taille de projection : jusqu’à 200 pouces

Système audio : Harman Kardon intégré

Système d’exploitation : Google TV

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB

Autonomie : environ 2,5 h en vidéo, 6 h en audio, jusqu’à 5 h avec PowerBase

Batterie : 71 Wh intégrée

Correction automatique : autofocus, alignement et keystone intelligent

Prix

Le XGIMI MoGo 4 est disponible pour 599 € et le MoGo 4 Laser à 799 €.

Des packs incluant, en plus du projecteur, un écran, des filtres, un pied et une mallette de transport sont aussi disponible pour 949 €.