Vue d’ensemble du site de paris 1win | paris sportifs au Mali

Les jeux d’argent continuent de gagner en popularité au Mali, ainsi que dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les personnes à la recherche d’une plateforme de paris sportifs et de machines à sous vidéo fiable devraient se tourner vers 1win. Le bookmaker est licencié à Curaçao et coopère avec l’UEFA, l’UFC, la FIFA, la FIBA et d’autres organisations sportives. Cela confirme sa fiabilité.

Interface du site 1win

Le site officiel de la société est conçu dans des couleurs sombres. L’interface prend en charge 22 langues, dont le français. Il y a 4 sections principales :

“Live” – paris sur les matchs qui se déroulent en ce moment même ;

“Line” – paris d’avant-match ;

“Casino” – jeux d’argent ;

“Jeux en direct” – jeux avec de vrais croupiers.

Des sections séparées sont prévues pour Lucky Jet, Speed and Cash, Aviator, JetX.

Les paris sportifs chez 1win Mali

La société est spécialisée dans les paris sportifs. En ouvrant la section “Ligne”, l’utilisateur peut parier sur de nombreuses disciplines sportives. Parmi les parieurs maliens, les plus populaires sont :

Le football – plus de 1140 matchs disponibles ;

Volley-ball – 220+ ;

Basket-ball – 120+ ;

Tennis de table : 160+ ;

Combat : 110+.

Moins de matchs sont disponibles pour les disciplines sportives exotiques. L’utilisateur peut parier sur :

Badminton ;

le golf ;

le football australien ;

le water-polo ;

le hockey sur gazon et d’autres sports exotiques.

En passant aux écarts spécifiques aux matchs, l’utilisateur verra une variété de marchés. Par exemple, pour le sport le plus populaire parmi les parieurs maliens, le football est fourni pour de tels marchés :

Prochain but ;

Pénalité et suspension ;

Handicap européen ;

Résultats de la mi-temps ;

Total de trois buts et autres résultats.

Différentes divisions sont disponibles. Par exemple, au cricket, vous pouvez parier sur :

la Super Ligue norvégienne ;

la Premier League finlandaise ;

le Tri-Series malaisien ;

Biratnagar Cup ;

Aklui Rural Championship et d’autres championnats.

Vous pouvez également parier sur les sports électroniques. Les jeux vidéo et les marchés sont particulièrement populaires chez 1win Mali :

League of Legends – vainqueur, nombre total de tours détruites, premier baron tué, premier sang, nombre de morts pair/impair ;

Counter-Strike : Global Offensive – handicap par carte, score exact, prolongation ou non, nombre de rounds pair/impair, 1×2 ;

Dota 2 – total des fractions, total pair/impair, handicap sur les fractions, 1×2, score exact ;

Call of Duty – vainqueur, handicap, avantage du tour, total sur les cartes, score exact ;

Valorant – total par round, handicap par round, vainqueur, score exact, handicap par cartes.

Différentes ligues d’eSports sont disponibles pour les parieurs. Par exemple, dans League of Legends, vous pouvez parier sur :

Prime League ;

Hitpoint Masters ;

LEC ;

LVP SuperLiga ;

LCK Challengers et d’autres divisions.

Les utilisateurs peuvent également parier sur des matchs sportifs virtuels. Au Mali, les matchs virtuels sont très populaires :

Les courses de chevaux ;

Le football ;

Cricket ;

Courses de chiens ;

Baseball.

La ligne en direct est presque aussi bonne que la ligne d’avant-match. Vous pouvez parier sur le championnat d’Europe de football, la DreamLeague Dota 2 et d’autres compétitions. Un streaming vidéo d’excellente qualité est disponible pour de nombreux matchs.

Le casino en ligne 1win Mali

1win Mali propose plus de 11700 jeux de hasard. Il y a des logiciels de :

Atmosfera ;

Barbara Bang ;

Endorphina ;

Gamecode ;

Kalamba et d’autres fournisseurs.

La catégorie de jeux la plus populaire parmi les joueurs maliens est celle des machines à sous. Vous pouvez jouer à Candy Stash, Lucky Gold Miner et d’autres machines passionnantes. Différentes variantes de la roulette sont également disponibles : américaine, classique, Power Up, externe et autres.

La société permet également aux joueurs d’accéder à différentes versions du blackjack. Vous pouvez jouer à des variantes de jeux de cartes aussi populaires que Speed, VIP, European, American, Unlimited, Super 7 et d’autres.

Le casino 1win propose également diverses loteries. Les loteries les plus populaires au Mali sont :

Fire Fly ;

Keno Pop ;

Keno Universe ;

Park Bingo ;

Flex Game.

En ouvrant la section des jeux en direct, l’utilisateur peut jouer avec de vrais croupiers. Une large gamme de jeux de table et de jeux de loterie peut être jouée avec de vrais croupiers, mais les plus populaires au Mali sont :

Speed Auto Roulette ;

Mega Sic Bo ;

Boom City ;

Blackjack éclair ;

Dream Catcher.

Les vrais croupiers sont des hommes et des femmes séduisants et polis.

Comment placer un pari sportif chez 1win Mali ?

Pour placer vos paris, vous devez passer par 1win inscription. Pour ce faire, vous devez

Ouvrir le site de 1win. Cliquez sur “Inscription”. Entrez votre nom, votre numéro de téléphone, votre e-mail. Choisissez votre devise. Définir un mot de passe. Acceptez la politique de l’entreprise. Cliquez sur le bouton de confirmation de l’enregistrement. Après l’enregistrement, vous serez automatiquement connecté.

Déposer un compte sur 1win

Une fois que vous vous êtes connecté à votre profil, vous devez effectuer un dépôt. La limite minimale dépend de la manière dont vous effectuez le dépôt :

ClaPay, Pay Plus, MoneyGo Voucher – 1 EUR ;

Umob – 4 EUR ;

Perfect Money, OuiPay, Ligdicash, MoneyGo – 5 EUR ;

Visa, MasterCard, Bitcoin, Ethereum – 10 EUR.

Les fonds seront crédités sur votre compte en une seule fois.

Placement d’un pari

Lorsque vous avez de l’argent sur votre solde, vous pouvez placer un pari. L’algorithme est le suivant :

Ouvrez la section “Live” ou “Line”. Sélectionnez une discipline sportive. Sélectionnez la division. Sélectionnez le match. Cliquez sur les marchés pour les ajouter au pari. Sélectionnez le type de pari : simple, multiple, série. Saisissez le montant de la mise ou cliquez sur “Tout placer”. Activez l’accord automatique avec le changement de cotation, si nécessaire. Cliquez sur “Placer un pari”. Vous pouvez voir les paris placés en cliquant sur “Paris ouverts”. Cliquez sur “Voir l’historique” pour consulter les résultats de vos sélections précédentes.

Comment retirer de l’argent sur le site de paris 1win ?

Vous pouvez retirer de l’argent de votre compte à partir de 4 EUR. Vous pouvez utiliser les mêmes services de paiement que pour le dépôt. Le retrait prend environ 15 minutes. Nous ne prélevons aucune commission pour les dépôts et les retraits.

Il peut vous être demandé de vérifier votre profil pour le premier retrait. Afin de vérifier votre profil, vous devrez vérifier votre identité, votre lieu de résidence au Brésil, en utilisant une photo des documents appropriés et en remplissant le formulaire.

Bonus sur 1win Mali

Il existe de nombreuses récompenses différentes chez 1win. Le principal bonus est le cadeau de bienvenue. Il équivaut à 500 % de votre premier dépôt, avec un maximum de 800 EUR. Les récompenses suivantes sont également disponibles :

Bonus express, qui vous permet d’augmenter vos paiements pour les paris à marges multiples ;

Cashback jusqu’à 30 %, attribué chaque semaine pour les jeux de casino ;

Jackpot pouvant atteindre 1 650 000 francs CFA pour les joueurs ;

Freeroll de poker avec une cagnotte de 600 000 XOF ;

Jusqu’à 50 % de rakeback pour les joueurs de poker ;

70 freespins pour un dépôt supérieur à 18 000 XOF ;

Prix pour le jeu actif dans le logiciel Spinomenal ;

Tournoi d’Evoplay avec une cagnotte de 6 500 000 XOF ;

Un prix allant jusqu’à 600 000 XOF pour un jeu d’argent aux tables de poker ;

Tournoi de Wazdan avec 2 500 gagnants, une cagnotte de 165 000 000 XOF ;

Un tournoi de Mascot Games avec une cagnotte de 650 000 000 XOF.

Il existe également un programme de fidélité. En progressant, l’utilisateur aura accès à un cashback plus important, à des promotions personnelles, à des retraits accélérés et à un gestionnaire personnel. Pour progresser dans le programme de fidélité, vous devez parier activement sur les sports.

La version mobile de 1win

Les services de la société peuvent être utilisés à partir d’un gadget mobile. Il existe une version du site web adaptée aux écrans tactiles qui s’ouvre automatiquement lorsque vous vous rendez sur 1win via votre navigateur mobile.

L’application de la société est également disponible pour les parieurs maliens. Elle peut être installée sur les appareils Android, iOS. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site principal de la société. Il existe également une application de bureau 1win pour Windows.

Le service d’assistance de 1win Mali

La société fournit aux parieurs un excellent service client. L’équipe d’assistance de 1win connexion peut être contactée de différentes manières :

Chat en direct ;

Courriel support@1win.xyz ;

Numéro de téléphone +7-800-301-77-89 ;

Telegram ;

Instagram.

Inscrivez-vous, puis approvisionnez votre compte pour faire 1win Bet et, si vous êtes chanceux, gagner un prix de valeur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la société pour ne pas manquer les nouvelles offres promotionnelles.