TEST – WAMBO X5, un projecteur lumineux sous Android 9.0

Après avoir testé le Wanbo T2 Max New, je m’attaque à un modèle plus haut de gamme, le Wanbo X5. Qui dit plus cher, dit forcément meilleures spécifications techniques. Hormis la luminosité qui est trois fois supérieure au T2 Max New (450 ANSI versus 1100 ANSI pour le X5), tout comme une puissance sonore supérieure, les différences sont assez négligeables entre les deux modèles.

Unboxing et premier test

Pour des raisons de planning, c’est Audrey qui a réalisé le déballage. À peine la boîte ouverte, elle m’a envoyé un message en mentionnant que ce modèle était énorme par rapport au T2 Max New. Il est plus grand que ce dernier, mais néanmoins plus petit qu’un rétroprojecteur “classique”.

Une fois branché, Audrey l’a testé avec ses enfants. Son deuxième constat est qu’il génère énormément de bruit, surtout comparé au silencieux T2 Max New, particulièrement discret. N’étant pas experts dans le domaine, ni elle ni ses enfants n’ont constaté de différence en matière de qualité ou de luminosité d’image.

Spécifications techniques

Bien qu’ils ne soient pas comparables, car destinés à des usages différents, les deux projecteurs partagent de nombreux points communs. En voici les principaux :

Présence de port HDMI et USB

Mise au point automatique

Correction automatique trapézoïdale

Mémoire interne 16Go

Mémoire RAM 1Go

Android 9.0

Télécommande identique

Wanbo X5 vs Wanbo T2 Max New

Le T2 Max New est disponible au prix de 156€, tandis que le Wanbo X5 est proposé à 221,29€. Compte tenu de ce surcoût de d’environ 50%, je m’attendais à une différence similaire concernant les performances. Même si le Wanbo X5 offre une luminosité pratiquement trois fois supérieure, sur certains aspects, je le trouve moins bon. Par exemple, les options de configuration du T2 Max New sont plus complètes. Je ne comprends pas pourquoi les menus ne sont pas identiques alors que techniquement, les produits se ressemblent comme deux gouttes d’eau et qu’ils fonctionnent tous les deux sous Android 9.0. La navigation dans les menus est plus fluide avec le Wanbo X5, suggérant un processeur plus puissant.

Bien que les haut-parleurs du T2 Max New soient juste assez puissants pour des petits espaces (2 x 3W), ceux du Wanbo X5 sont de 2 x 5W. Outre la puissance, la qualité sonore, surtout au niveau des basses, est meilleure. Le son est plus profond et plus agréable à écouter.

Autres différences :

Le Wanbo X5 est compatible HDR10 !

En ce qui concerne les dimensions, le Wanbo X5 est nettement plus imposant

Le bruit de refroidissement est plus prononcé sur le Wanbo X5

Le Wanbo X5 est équipé d’un petit support permettant de le surélever jusqu’à 12°

Présence d’un filtre à poussière

L’avis plus éclairé de Nicolas

N’ayant pas de grand mur disponible chez moi, je me suis rendu chez Audrey pour mettre à l’épreuve le Wanbo X5 en le projetant sur un mur situé en face des fenêtres par une journée ensoleillée. Nous avons positionné le projecteur à 2,5m du mur et avons été très étonnés par un affichage très fade (je rappelle que les conditions étaient difficiles et que nous projetions sur un mur blanc-cassé, et non sur une toile blanche).

Pour comparer rationnellement les deux modèles, nous avons lancé une vidéo 4K sur les deux projecteurs que nous avons placés côte à côte. Quand nous avons démarré les vidéos, Audrey et moi nous sommes regardés d’un air stupide (surtout Audrey), en nous disant : “On s’est bien planté, la différence de luminosité est énorme !” Malgré cela, les 1100 ANSI du Wanbo X5 ne sont pas suffisants pour pouvoir regarder un film dans une pièce en plein jour.

Nous avons poursuivi le test en lançant un film d’action. L’image est fluide, le son sature un peu lors des explosions, mais la qualité générale est très bonne. Les tests en plein jour terminés, nous avons fermé les rideaux pour nous plonger dans une ambiance plus propice à regarder un film. Dans une pièce parfaitement sombre, la différence de luminosité n’est pas aussi grande entre le Wanbo X5 et le T2 Max New. Pour un cinéphile (ou un geek tatillon), cela saute aux yeux, mais pour Audrey et ses enfants, le T2 Max New est suffisant.

Conclusion

Audrey, étant moins exigeante que moi en ce qui concerne la qualité d’image et du son, préfère le T2 Max New pour son utilisation (regarder un film dans le salon le vendredi soir avec ses enfants), car le projecteur est silencieux et moins encombrant. Mon avis est plus mitigé. En effet, le T2 Max New est pratiquement inaudible, ce qui permet de profiter d’un film au calme en toute tranquillité. La qualité du son est suffisante pour un petit espace, un van aménagé ou une petite chambre.

Le Wanbo X5 est supérieur sur le plan de la qualité d’image et du son, mais il excelle largement en luminosité et en contraste. Ce modèle est à choisir pour les cinéphiles ayant un budget limité.

Quand j’étais jeune, il y a bien longtemps, un rétroprojecteur de cette qualité coûtait facilement 1000-1500€. Le Wanbo X5 coûte moins de 250€ (221€ actuellement chez Geekbuying), ce qui le rend très attractif pour ceux qui veulent mettre un pied dans le monde des projections sur grand écran.

WAMBO X5 221 € 8.3 Qualité d'image 8.5/10

















Qualité de son 7.5/10

















Utilisation et app (OS) 9.0/10

















Rapport qualité/prix 8.0/10

















On aime Qualité d'image

Luminosité 1150 ANSI On aime moins Dimension imposante

Ventilateur bruyant

Nécessite une pièce sombre Acheter