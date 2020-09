Le Samsung Galaxy Z Fold2 est disponible et on vous dit tout !

Samsung a dévoilé aujourd’hui le Galaxy Z Fold2. Amélioré et perfectionné, le nouveau smartphone pliable de Samsung déborde d’innovations. Le Galaxy Z Fold2 offre une expérience unique aux personnes qui recherchent les dernières technologies. Avec un Cover Screen plus grand et un écran principal immense, le Galaxy Z Fold2 combine un design solide et un savoir-faire de première classe avec de nouvelles fonctions intuitives pour une expérience mobile inédite.

« C’est une voie ponctuée de nombreuses originalités et innovations qui mène à la prochaine génération de smartphones, indique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. Forts du lancement du Samsung Galaxy Z Fold2, nous démontrons que nous avons écouté attentivement les retours des utilisateurs. Par exemple, nous avons optimisé le matériel, tandis que l’expérience de l’utilisateur a été améliorée grâce à de nombreuses innovations. Et la collaboration avec Google et Microsoft nous a permis de redéfinir les possibilités dans le domaine des expériences mobiles. »

Un nouveau design raffiné

Le Galaxy Z Fold2 combine un design audacieux et une technologie de pointe. Résultat : un smartphone qui attire tous les regards pour une utilisation quotidienne.

Des expériences « contenu » complètes et immersives – Le Cover Screen Infinity-O de 6,2 pouces offre une facilité d’utilisation maximale. Vous n’avez plus besoin de déployer votre smartphone lorsque vous consultez vos e-mails, cherchez quelque chose ou consultez rapidement certains de vos contenus préférés. Mais lorsque vous le faites, le grand écran principal de 7,6 pouces vous offre une expérience extraordinaire. Avec pratiquement aucun bord et aucune encoche pour la caméra frontale, l’écran semble encore plus grand. Le taux de rafraîchissement réglable de 120 Hz assure un défilement et une expérience de gaming fluides. De plus, le Galaxy Z Fold2 est doté du meilleur son actuellement disponible sur un appareil Galaxy. L’effet stéréo amélioré et le son clair proviennent des doubles haut-parleurs dynamiques.

Un design solide et un savoir-faire de tout premier ordre – Le design épuré confère au Galaxy Z Fold2 une apparence premium de haute qualité. Cette caractéristique est renforcée par un Samsung Ultra Thin Glass sur l’écran principal et par la charnière Hideaway, qui se fond parfaitement dans le corps de l’appareil grâce au mécanisme CAM. Ces innovations permettent également d’ouvrir le smartphone, tout comme l’écran d’un ordinateur portable, sous différents angle. À l’instar du Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Fold2 est doté d’une technologie de « sweeper », qui bloque la poussière et les particules indésirables dans le petit espace entre le boîtier et les charnières. La technologie est maintenant si raffinée qu’elle offre une protection même dans le plus petit espace. La charnière Galaxy Z Fold2 Hideaway doit son existence à des techniques de coupe extrêmement précises et à diverses opérations avancées sur les fibres.

Personnalisable selon votre style – Pour ceux qui cherchent à se démarquer encore plus, Samsung propose un outil en ligne pour personnaliser votre Galaxy Z Fold2 avec quatre couleurs distinctes de Hideaway Hinge : Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, et Metallic Blue. Vous pouvez désormais créer le Galaxy Z Fold2 qui s’harmonise parfaitement avec votre style unique, en ajoutant une touche personnalisée à un design premium.Capturez et regardez comme vous le voulez

La possibilité de pliage et le design élégant du Galaxy Z Fold2 sont encore hissés à un niveau supérieur grâce aux expériences mobiles uniques que l’appareil rend possibles. Pour une flexibilité extrême, le Galaxy Z Fold2 combine le mode Flex avec l’App Continuity. De cette manière, vous déterminez comment vous créez ou visualisez le contenu, que votre smartphone soit fermé ou déplié.

Aussi flexible et productif que vous l’êtes – Le mode Flex vous permet plus facilement que jamais de capturer et de visualiser des contenus en temps réel. Avec le mode Capture View, il n’est plus nécessaire de quitter l’appli Camera. Vous pouvez visualiser la photo ou la vidéo que vous venez de prendre ou revoir jusqu’à cinq de vos dernières prises de vue dans la moitié inférieure de l’écran principal, tandis que l’aperçu de votre nouvelle création est déjà visible dans la moitié supérieure. Ou vous pouvez encore aller plus loin avec le cadrage automatique. Le Galaxy Z Fold2 enregistrera des vidéos mains libres pour vous et gardera le sujet au centre de l’attention, même lorsqu’il est en mouvement. Idéal, bien sûr, si vous voulez immortaliser vos mouvements de danse ou vos talents de cuisinier, par exemple.

Des fonctions qui favorisent votre créativité – Souhaitez-vous non seulement saisir le point de vue du photographe et le sujet dans la même prise de vue, mais aussi en discuter avec lui ? Le Dual Preview vous permet d’utiliser l’écran principal et le Cover Screen en même temps. Cela permet à tous les intervenants de voir ce qui est photographié ou filmé. Vos « selfies » deviennent également plus beaux lorsque vous les prenez avec les appareils photo du dos de l’appareil, le Cover Screen faisant office de viseur.

Des fonctions caméra de haute qualité – La qualité et la facilité d’utilisation des appareils photo et caméras du Galaxy Z Fold2 atteignent des sommets ! Avec les modes Pro Video, Single Take, Bright Night et Night, le Galaxy Z Fold2 immortalise chaque moment de manière étonnante.

Tirer le meilleur parti de chaque instant

Le Galaxy Z Fold2 introduit des capacités multitâches améliorées grâce à des modes d’interaction intuitifs. Ces possibilités ne seraient même pas envisageables sans l’écran principal de la taille d’une tablette.

Un multitâche sans faille – Multi-Active Window est votre sésame pour un monde de possibilités censées augmenter facilement votre productivité. Expérimentez plus de flexibilité maintenant que vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers de la même appli en même temps pour les visualiser côte à côte. Ou vous pouvez ouvrir plusieurs applis simultanément avec le Multi-Window Tray amélioré. La fonction drag and drop vous permet de déplacer des textes, des images et des documents d’une appli à l’autre. Vous pouvez également enregistrer l’écran dans une appli et déplacer l’image enregistrée dans une autre avec la fonction Split Screen Capture.

Votre flux parfait grâce à une interaction optimale avec l’appli – Sur l’écran principal, choisissez l’interface utilisateur qui vous convient parfaitement. Passez rapidement et facilement de la disposition d’un grand écran à celle plus traditionnelle d’un téléphone. En fonction de vos souhaits du moment.

App Display optimisé – Vous pouvez mettre à niveau vos applis préférées, comme Gmail, YouTube et Spotify, sur l’écran principal avec les applis Office dans Microsoft 365. De cette manière, vous aurez l’impression de travailler sur une tablette. Exploitez, par exemple, tout le potentiel de Microsoft Outlook, en affichant votre boîte de réception à gauche avec les conversations en cours au même moment. Vous pouvez également éditer des documents Word, des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint avec des paramètres de barre d’outils « façon PC ».

Le leadership du Galaxy est renforcé à l’aide de partenariats stratégiques

Les partenariats sont importants pour Samsung. Forte de sa collaboration de longue date avec Google, Samsung a créé un écosystème ouvert pour les appareils pliables. Grâce à l’association avec Microsoft, l’utilisateur bénéficie d’une productivité maximale dans les environnements mobiles.

Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung s’appuie sur l’héritage du Galaxy et repousse encore plus loin les limites de l’innovation et de l’ingéniosité technique en matière de téléphonie mobile. Vous profiterez de débits ultra élevés grâce à la 5G, tandis que la batterie d’une très grande autonomie de 4 500mAh et la recharge Super Fast Charging vous permettent de ne plus vous soucier de problèmes d’alimentation. Le Galaxy Z Fold2 vous donne aussi un accès sans encombrement à Samsung DeX. L’appareil est par ailleurs équipé de l’UWB (l’ultra large bande) intégrée ce qui vous permet de partager rapidement et facilement des fichiers, des photos et des vidéos avec Nearby Share.

Le service de première classe du Galaxy Z

En tant qu’utilisateur du Galaxy Z Fold2, vous avez accès au Galaxy Z Premier Service : une assistance à la demande assurée par une équipe de spécialistes en produits. Il est ainsi plus facile que jamais de contacter des experts en tête-à-tête et de découvrir comment exploiter au mieux votre smartphone pliable. Les utilisateurs du Galaxy Z Fold2 bénéficieront également des meilleures expériences mobiles possibles grâce à la prise en charge de trois générations de mises à niveau du système d’exploitation (OS) Android.

Disponibilité

Le Galaxy Z Fold2 sera disponible à partir du 18 septembre dans les couleurs Mystic Black et Mystic Bronze à un prix de vente conseillé de €1999. Les précommandes peuvent être passées à partir du 1er septembre.

Galaxy Z Fold2 Product Specifications Display Main Screen* – 7.6” QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Display (22.5:18) Infinity Flex Display (2208 x 1768), 373ppi Cover Screen** – 6.2” HD+ Super AMOLED Display (25:9), 2260 x 816, 386ppi *Main Screen: Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners.

**Cover Screen: Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners. Dimension & Weight Folded: 68.0 x 159.2 x 16.8mm (Hinge) ~ 13.8mm(Sagging), 282g

Unfolded: 128.2 x 159.2 x 6.9mm(Frame) ~ 6.0mm(Screen) , 282g Camera Cover Camera 10MP Selfie Camera : F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚ Front Camera 10MP Selfie Camera: F2.2, Pixel size: 1.22μm, FOV: 80˚ Rear Triple Camera 12MP Ultra Wide Camera : F2.2 ,Pixel size: 1.12μm, FOV : 123˚ 12MP Wide-angle Camera : Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Pixel size: 1.8μm, FOV: 83˚

12MP Telephoto Camera : PDAF, F2.4, OIS, Pixel size: 1.0μm, FOV: 45˚

Dual OIS, 0.5x out and 2x in optical zoom, Up to 10x digital zoom, HDR10+ recording, Tracking AF AP 7㎚ 64-bit Octa-Core Processor (3.09㎓ + 2.40㎓ + 1.80㎓) Memory 12GB RAM with 256GB internal storage (UFS3.1)* *Actual storage availability may depend on pre-installed software Battery 4500mAh (typical) dual battery* *Typical value tested under third-party laboratory condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 4365mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. Charging Fast Charging compatible on wired and wireless*

Wireless PowerShare***Wired charging compatible with QC2.0 and AFC, Wireless charging compatible with WPC and PMA

**Wireless PowerShare is limited to Samsung or other brand smartphones with WPC Qi wireless charging, such as Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+ S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5, and wearables such as Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch, and Galaxy Buds. May not work with certain accessories, covers, or other brand devices. May affect call reception or data services, depending on your network environment. OS Android 10 Network [LTE]*: Enhanced 4X4 MIMO, 7CA, LAA, LTE Cat.20

– Up to 2Gbps Download / Up to 200Mbps Upload[5G]**: Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave

*Actual speed may vary depending on market, carrier, and user environment.**Requires optimal 5G connection. Actual speed may vary depending on market, carrier, and user environment. Connectivity [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM [Bluetooth]* Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra Wide Band]

*Galileo and BeiDou coverage may be limited. BeiDou may not be available for certain countries. SIM Card One eSIM and one Nano SIM

*SIM card sold separately. Availability may vary depending on market and carrier.

*eSIM requires a wireless service plan and allows you activate a mobile network plan without the use of a nano SIM. eSIM availability may vary depending on software version, market and carrier. Check with your carrier if your mobile network plan supports eSIM. Payment(Samsung Pay) Credit & debit cards: supports MST and/or NFC

Membership cards, Gift cards, Transit cards, Reward point service

*Available in select countries. Payment solutions and available features may vary depending on market, carrier, and service providers. Sensors Capacitive Fingerprint sensor (side), Accelerometer, Barometer, Gyro sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, Light sensor Authentication Lock type: pattern, PIN, password

Biometric lock type: Fingerprint sensor*, Face recognition

*Galaxy Z Fold2 has a Capacitive Fingerprint sensor on the side. Audio Stereo speakers Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.)

UHQ 32-bit &DSD64/128 support*, PCM: Up to 32 bits, DSD: DSD64/128

Audio playback format : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF *DSD64 and DSD128 playback can be limited depending on the file format. Video Video playback format: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

TV connection: Wireless: Smart View (screen mirroring 1080p at 30fps) / Wired: supports DisplayPort over USB type-C. Supports video out when connecting via HDMI Adapter. (DisplayPort 4K UHD at 60 fps) Security Knox protection: real-time monitoring and protection.

Virus, malware prevention. (Powered by McAfee)

Secure Folder: a secure space on the device to keep content such as apps, photos and videos, secured by fingerprint scanning.

*Virus and malware prevention solution providers may vary depending on market. Availability may vary by market and carrier. Colors [Essential Color]

Mystic Black, Mystic Bronze

[Customization Hinge Color]*Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue* Hideaway Hinge color customization will be available in 21 markets, including Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, New Zealand, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Thailand, UAE, United Kingdom, United States and Vietnam. In the Box Galaxy Z Fold2, Data Cable, Travel Adapter, Ejection Pin, Quick Start Guide, Earphones (USB Type-C) with sound by AKG, Galaxy Z Premier Service Leaflet, Brand Story Leaflet

*Actual components, including earphones, may not be available depending on the model you purchase or the market or region you live in. Package and cover color may vary depending on device color.