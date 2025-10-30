Garmin Venu 4 : la montre qui vous coach même quand vous traînez les baskets

Certains matins, on se dit qu’une montre connectée pourrait nous aider à mieux gérer nos journées. Puis on se rappelle qu’elle pourrait aussi nous dire à quel point on ne bouge pas assez. La Garmin Venu 4 débarque pour faire tout cela, avec son petit air sérieux et son sens du détail presque médical.

Entre sport, bien-être et technologie, elle a décidé de devenir ce coach personnel qui ne vous crie pas dessus, mais qui, mine de rien, sait tout sur vous.

Un design soigné mais discret

La Venu 4 ne cherche pas à briller de mille feux. Elle se fond sur le poignet avec une élégance sobre, sans clinquant inutile. Son boîtier en aluminium, son écran AMOLED net comme une feuille fraîchement nettoyée et ses finitions soignées font penser à une montre de ville plutôt qu’à un outil de sport. Pourtant, derrière ce look civilisé, se cache un concentré de technologie prêt à suivre vos exploits, même si votre plus grand marathon reste la file du dimanche à la boulangerie.

Le sport, mais sans pression

La Garmin Venu 4 ne se limite pas à compter les pas. Elle propose plus de 25 profils d’activités : course, natation, cyclisme, yoga, musculation, et même respiration consciente (pour les journées où le simple fait d’exister demande un effort). Chaque séance est enregistrée avec précision grâce à des capteurs de dernière génération, dont un cardiofréquencemètre plus sensible que jamais.

Le GPS intégré reste fidèle, même quand les bâtiments se liguent pour brouiller le signal. En somme, elle sait où vous êtes, combien de temps vous y êtes resté et à quel rythme votre cœur a décidé d’y survivre.

La santé, de la tête aux pieds

Garmin pousse toujours plus loin le suivi de la santé. La Venu 4 analyse la qualité du sommeil, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, le niveau de stress et même la température cutanée. Elle ne vous dira pas si votre moral va bien, mais elle pourra détecter que vous dormez comme un hérisson nerveux.

Une nouvelle fonction “Body Battery” vous indique votre niveau d’énergie global, façon jauge de jeu vidéo. Pratique pour savoir si vous êtes prêt à courir un semi-marathon… ou simplement à affronter une réunion interminable.

Une autonomie qui ne lâche pas

Les montres connectées ont souvent le défaut d’avoir l’endurance d’un téléphone en fin de soirée. Garmin, fidèle à sa réputation, fait mieux : la Venu 4 peut tenir plusieurs jours sans recharge, même avec le suivi santé activé en continu. Le mode GPS consomme davantage, bien sûr, mais vous pouvez traverser un week-end sportif sans traîner le câble de chargeur derrière vous.

Et si la montre tombe à plat, la recharge rapide fait son travail : quelques minutes suffisent pour repartir à l’aventure, ou pour simplement suivre votre prochaine sieste.

Une connectivité sans complication

La Venu 4 se connecte facilement au smartphone, qu’il soit Android ou iPhone. Notifications, appels entrants, musique embarquée : tout est là, sans fioritures. Il est possible de répondre à des messages, de consulter des alertes météo ou de payer sans sortir le portefeuille grâce à Garmin Pay. Bref, un petit concentré d’efficacité, sans transformer votre poignet en centre de contrôle spatial.

Conclusion

La Garmin Venu 4 ne cherche pas à réinventer la montre connectée, elle affine plutôt une recette déjà solide. Élégante, endurante et plus attentive à votre bien-être que beaucoup d’êtres humains, elle trouve sa place aussi bien sur le poignet d’un sportif que sur celui d’un étudiant pressé ou d’un cadre en quête d’équilibre.

Ce n’est pas une montre qui fait du bruit, mais une montre qui observe, analyse et vous rappelle subtilement que la santé n’est pas une application que l’on peut désinstaller.

Écran AMOLED tactile 1,4 pouces Capteurs Cardio, SpO₂, température, stress, sommeil Activités +25 sports intégrés GPS Multi-satellite intégré Autonomie Jusqu’à 10 jours en mode montre Connectivité Bluetooth, Wi-Fi, Garmin Pay Étanchéité 5 ATM Poids Environ 50 g

Prix

La Garmin Venu 4 est en vente pour 499€ chez Coolblue. D’autres modèles, dans certaines couleurs ou diamètres, sont disponibles pour 549€.