Nouveau FUJIFILM X-T30 III et objectif FUJINON XC13-33mm

FUJIFILM annonce le lancement mondial du FUJIFILM X-T30 III, la dernière addition dans la célèbre série « X-T30 ». Cet appareil photo numérique sans miroir allie un design classique à une technologie de pointe, offrant une qualité d’image exceptionnelle et des options créatives polyvalentes dans un boîtier compact et léger ne pesant que 378 g.

Il annonce également l’objectif FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS dans la gamme d’objectifs interchangeables de la Série X de Fujifilm. Conçu pour offrir une excellente qualité d’image grâce à la technologie unique de reproduction des couleurs de Fujifilm, cet objectif allie une portabilité exceptionnelle à des performances impressionnantes.

FUJIFILM X-T30 III

Imagerie avancée

Équipé d’un capteur CMOS 4 X-Trans™ rétroéclairé de 26,1 mégapixels et du puissant processeur X-Processor 5, le X-T30 III offre un traitement rapide des images et un autofocus exceptionnel avec détection des sujets par auto apprentissage profond, ainsi que des visages, des yeux, des animaux, des véhicules, etc.

Molette de simulation de films

Molette intuitive sur le dessus de l’appareil avec 20 modes de simulation de films (dont « REALA ACE » et « NOSTALGIC Neg. »), trois emplacements FS Recipe personnalisables pour des styles photos personnalisés, permettant une expression créative sans limite.

Capacités vidéo améliorées

Prend en charge l’enregistrement vidéo interne 6,2K/30P et 4K/60P avec stabilisation d’image numérique avancée, idéal pour les amateurs de photos et de vidéos.

Fonctionnalités conviviales

Viseur central classique pour un cadrage précis, flash intégré, sélecteur de mode AUTO et écran LCD arrière inclinable de 1,62 million de points pour des angles de prise de vue polyvalents.

Compact et confortable

Conserve le design léger et ergonomique très apprécié, idéal pour un transport quotidien, associé à la connection sans fil aux imprimantes Link, pour une expérience fluide de la prise de vue à l’impression.

Le FUJIFILM X-T30 III est conçu pour ravir les photographes novices ainsi que les utilisateurs chevronnés, promettant un fonctionnement intuitif inspirant la créativité.

Connecté sans fil à la série Link

Le X-T30 III se connecte sans fil aux imprimantes smartphone de la série Link de Fujifilm, permettant une impression directe sans passer par une application. Grâce à la prise en charge des formats instax™ mini, instax™ SQUARE et instax™ WIDE, les utilisateurs peuvent profiter d’une expérience fluide de la prise de vue à l’impression.

FUJINON-lens XC13-33mm F3.5-6.3 OIS

L’objectif zoom le plus petit et le plus léger

Avec un poids de seulement 125 g et une longueur compacte de 37,5 mm, c’est l’objectif zoom le plus léger de la gamme XC. Sa structure rétractable le rend extrêmement portable et parfait pour être emporté partout.

Plage focale idéale pour une utilisation quotidienne

Couvre une plage polyvalente allant du grand angle 13 mm (équivalent 20 mm) au standard 33 mm (équivalent 50 mm), adapté à la photographie de paysages, de portraits, street photo et en intérieur.

Conception optique supérieure

Il utilise une conception sophistiquée à 10 éléments et 9 groupes, dont 4 éléments asphériques et 3 éléments en verre ED, afin de minimiser la distorsion, la courbure de champ et l’aberration chromatique sur toute la plage de zoom.

Capacité de gros plan

Permet d’obtenir une distance minimale de mise au point de 20 cm sur toute la plage de zoom et un grossissement maximal de 0,25x, idéal pour capturer des gros plans détaillés de fleurs, d’animaux domestiques et de petits objets.

Fonctions avancées

L’autofocus haute vitesse (~0,025 seconde) vous garantit de ne jamais manquer la photo parfaite.

La stabilisation d’image à 4 stops élargit les possibilités de prise de vue, permettant des prises de vue nocturnes à main levée et des effets créatifs avec une vitesse d’obturation lente.

Une ouverture circulaire à 9 lamelles produit de magnifiques effets bokeh fluides pour des portraits et des paysages époustouflants.

Pour compléter ce nouvel objectif, Fujifilm lance un kit combinant l’appareil photo FUJIFILM X-T30 III et l’objectif XC13-33mmF3.5-6.3 OIS – un ensemble idéal pour ceux qui découvrent la Série X, alliant légèreté et performances puissantes.

Le Fujifilm X-T30 III est proposé en précommande au tarif de 957 €, boîtier nu. Livraison : aux alentours de mi-novembre.