DJI Osmo 360 : La Caméra qui voit tout, même tes mauvaises décisions

Quand DJI, le grand manitou des drones et des gadgets qui filment mieux que ton œil, décide de se lancer dans la caméra 360°, on sait qu’on va en prendre plein la vue. Sortie fin juillet 2025, la DJI Osmo 360 n’est pas juste une caméra : c’est un petit bijou technologique qui capture le monde entier, y compris ce moment gênant où tu as glissé sur une flaque en essayant de faire le malin. Avec son look compact et son attitude de “je filme tout, partout, tout le temps”, elle est prête à devenir la star de tes aventures, qu’elles soient épiques ou… franchement embarrassantes.

Alors, c’est quoi le deal avec cette Osmo 360 ? Imagine une caméra qui te suit comme un fidèle acolyte, mais sans jamais râler quand tu choisis le mauvais sentier en rando. Elle est minuscule, à peine plus grosse qu’une orange (145 g, quand même !), et elle se plie pour se glisser dans ta poche.

Waterproof jusqu’à 16 mètres sans caisson, résistante à la poussière et aux températures polaires (-20°C, pour tes sessions ski en mode “je suis un pro”), elle est taillée pour les baroudeurs. Et avec son effet “selfie stick invisible“, tu peux te la jouer cinéaste hollywoodien sans qu’un bâton disgracieux gâche le plan.

Côté image, la Osmo 360 ne rigole pas. Ses deux capteurs 1 pouce crachent du 8K/30fps en 360°, avec des pixels si gros (2,4 μm) qu’ils capturent la lumière comme un chat attrape une souris dans le noir. Résultat ? Des vidéos ultra-détaillées, même quand le soleil se couche et que tu filmes ta descente en VTT dans une forêt sombre. Tu veux ralentir l’action ? Passe en 4K/120fps pour un mode “Boost” à 170° qui donne des airs de blockbuster à tes exploits. Et pour les pros du montage, le mode D-Log M et les 10 bits de couleur te donnent de quoi jouer les Spielberg en post-prod.

Mais ce qui rend cette caméra vraiment agréable, c’est sa facilité d’utilisation. L’appli DJI Mimo te permet de reframer tes vidéos en agitant ton téléphone comme une baguette magique grâce à GyroFrame. Pas besoin d’être un geek pour transformer ton 360° en un clip parfaitement cadré. Et si tu es du genre à filmer des podcasts dans une tempête, le son OsmoAudio avec réduction du bruit de vent te sauve la mise (surtout si t’as un DJI Mic 2 ou 3). Bonus : 105 Go de stockage interne, extensible par microSD, et une batterie qui tient 100 minutes en 8K (ou 180 avec le combo Aventure).

Bon, soyons honnêtes, elle n’est pas parfaite. L’édition 360° peut être un poil intimidante si tu n’es pas habitué, et l’appli Mimo pourrait être plus intuitive pour les montages complexes. Mais franchement, quand tu vois la qualité d’image et la stabilisation RockSteady qui rend tes vidéos fluides comme un tapis roulant, tu pardonnes vite. Que tu sois un vlogueur, un skieur fou ou juste quelqu’un qui veut immortaliser sa chute en paddle, la Osmo 360 est là pour capturer chaque angle, même ceux que tu préférerais oublier.

Caractéristiques Principales

Capteurs : Double capteur 1 pouce, 2,4 μm pixels.

Vidéo : 8K/30fps (360°), 4K/120fps (170° Boost), 10-bit D-Log M.

Photo : Jusqu’à 120 MP (360°), 30 MP (binned, basse lumière).

Stabilisation : RockSteady et HorizonSteady.

Étanchéité : Jusqu’à 16 m sans caisson, résistante à -20°C.

Batterie : 100 min (8K), jusqu’à 180 min avec Combo Aventure.

Stockage : 105 Go interne, extensible via microSD.

Audio : OsmoAudio avec DJI Mic 2/3, réduction bruit vent.

Connectivité : Bluetooth/Wi-Fi, appli DJI Mimo.

Poids : 145 g, design pliable.

Le bundle standard est disponible sur Amazon pour 479 € ou 475€ chez CoolBlue.