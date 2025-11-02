Bluesky fête ses 40 millions d’utilisateurs… et balance un bouton “j’aime pas” pour pimenter l’ambiance

Tu connaissais les “likes”, les coeurs, les pouces levés sur les réseaux sociaux. Eh bien, prépare-toi à la contre-attaque : Bluesky (oui, ce réseau « alternatif » qui monte) annonce fièrement avoir passé les 40 millions d’utilisateurs, et, comme si ce n’était pas assez, lance un test bêta d’un bouton dislike.

Oui, un « je n’aime pas » numérique. On se croirait presque dans un diner parisien où tout le monde va critiquer le cassoulet du voisin.

Les chiffres qui font lever les cils

Bluesky a atteint plus de 40 millions d’inscrits à la date annoncée.

Le bouton dislike sera privé : tu pourras indiquer que tu n’aimes pas un contenu, mais les autres ne verront pas ton vote négatif. (Pour l’instant.)

L’objectif annoncé : utiliser ce nouveau signal pour améliorer la personnalisation des flux et réduire les contenus indésirables ou à faible qualité.

Analyse (avec lunettes et barbe grise)

Bluesky fait deux pirouettes stratégiques d’un coup :

Le “boom des 40 million” est une joli tape-dans-le-dos à la concurrence. Ça montre que le réseau n’est pas un terrain de jeu vide. L’introduction du dislike est… subtil et subversif. Parce qu’il ne s’agit pas d’un « je n’aime pas ouvert et visible par tous » (ce qui en général crée une ambiance “trahisons et guerre des boutons”). Non : c’est un vote silencieux, interne, pour dire “non merci, pas ça”. En gros : un sabotage pacifique depuis l’ombre.

Le pari ? Que les utilisateurs « aiment moins » certains posts, mais que ça reste dans les coulisses — ce qui permet à Bluesky d’affirmer : « On respecte l’expérience utilisateur, on ne fait pas de voyeurisme de la haine ».

Mais (et il y a un mais), tout bouton dislike contient un potentiel larvé :

de devenir un champ de mines émotionnel (“hé, t’as vu combien de dislikes j’ai reçu, je suis victime !”) ;

de se faire détourner (“clic dislike sur tout ce que je n’aime pas, juste pour embêter”) ;

de créer une bulle encore plus hermétique (“mon algorithmme sait ce que je n’aime pas, plus besoin de voir de nouvelles idées”).

En gros : même profil “cool, décalé, alternatif”, Bluesky doit garder l’équilibre pour ne pas tomber dans le même “brol” que les réseaux plus anciens.

Pourquoi c’est intrigant pour toi

Si tu es utilisateur de réseaux sociaux : tu vas peut-être voir ton fil devenir plus “propre”, ou du moins “ciblé”. Ou peut-être détecter que tu es trop souvent servi ce que tu n’aimes pas (sans le savoir).

Si tu es curieux de la tech / des médias sociaux : c’est un cas d’étude intéressant sur comment on tente de “nettoyer” le feed sans devenir ultra-modérateur.

Si tu es sceptique (et pourquoi pas) : garde un œil sur la façon dont le dislike sera implémenté – s’il reste vraiment privé, ou s’il évolue vers “score public”.

Conclusion

Bluesky dit : “On grandit, on frappe les 40 millions, et maintenant on te donne un bouton non merci.” On peut y voir une démarche saine — ou une façon de dire “on veut que tu restes longtemps, sans ras-le-bol”.

Quoi qu’il en soit — que tu aimes, que tu détestes ou que tu observes — ce petit nouveau bouton dislike pourrait bien être le canari dans la mine des réseaux sociaux.

Source : Techcrunch.