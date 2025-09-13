AirPods Pro 3 : l’évolution qui fait du bruit (et pas que dans tes oreilles)

Imaginez : vous marchez dans la rue, les écouteurs vissés dans les oreilles, et soudain, le monde extérieur disparaît comme par magie. Les klaxons, les conversations, les cris du marchand de glaces… tout s’efface. Vous êtes seul avec votre musique, vos podcasts, vos voix préférées, ou même vos rêves audio les plus fous. Bienvenue dans le monde des AirPods Pro 3.

Apple ne se contente plus de nous offrir de simples écouteurs : ils veulent devenir votre meilleur ami musical, votre coach sportif, votre traducteur personnel et, pourquoi pas, votre garde du corps sonore. Avec ces petits bijoux, il ne s’agit pas seulement d’écouter de la musique, mais de transformer chaque minute d’écoute en expérience immersive, tout en surveillant votre rythme cardiaque et en adaptant le son à votre environnement. Bref, ces AirPods Pro 3 sont un peu comme cette tasse de café parfaite le matin : indispensables, performants et étrangement réconfortants.

Caractéristiques principales

Dans ces bouchons d’oreille vendu 249€, nous trouvons les caractéristiques suivantes :

Audio haute fidélité : Équipés de puces H2 et Bluetooth 5.3, les AirPods Pro 3 offrent une qualité sonore améliorée par rapport à la première génération.

Réduction active du bruit (ANC) : Jusqu’à deux fois plus efficace que les AirPods Pro de première génération.

Autonomie : Jusqu’à 8 heures d’écoute avec ANC activé, et jusqu’à 7,5 heures avec Spatial Audio et suivi dynamique de la tête.

Boîtier de charge MagSafe USB-C : Compatible avec les chargeurs MagSafe et les chargeurs Apple Watch.

Audio spatial personnalisé : Avec suivi dynamique de la tête pour une immersion accrue.

Mode Conversation Awareness : Permet de mieux entendre les voix humaines tout en écoutant de la musique.

Audio adaptatif : Ajuste automatiquement le son en fonction de l’environnement.

Capteur cardiaque intégré : Mesure la fréquence cardiaque et les calories brûlées pendant l’exercice.

Traduction en temps réel : Traduction vocale instantanée via l’AirPod et l’iPhone associé.

Résistance à l’eau et à la sueur : Certifié IP57 pour une utilisation en toute confiance lors de vos activités sportives.

Comparons avec la version précédente

Caractéristique AirPods Pro (1ère génération) AirPods Pro 3 Puce H1 H2 Bluetooth 5.0 5.3 Réduction active du bruit Oui Jusqu’à 2x plus efficace Autonomie Jusqu’à 4,5 heures Jusqu’à 8 heures Audio spatial personnalisé Non Oui Boîtier de charge Lightning MagSafe USB-C Capteur cardiaque Non Oui Traduction en temps réel Non Oui Résistance à l’eau Non Certifié IP57 Prix de lancement 249 € 249 €

Les AirPods Pro 3 représentent donc une évolution majeure par rapport à la première génération, avec une meilleure qualité sonore, une autonomie prolongée, et des fonctionnalités innovantes pour le suivi de santé et la traduction instantanée.

En vente sur le site d’Apple pour 249€.