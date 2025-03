5 rendez-vous bien-être pour jeune maman

Après la naissance de son enfant, penser aussi à soi

Donner naissance à un enfant est un évènement majeur. Dès la venue au monde d’un bébé, une maman doit répondre aux nombreuses sollicitations liées à son nouveau statut. Or, il est primordial, pour sa santé, pour son bien-être, que la jeune mère prenne soin de soi. Pour cela, elle ne doit pas hésiter à déléguer ou à laisser son enfant à son conjoint ou à sa proche famille.

Nous pensons à cette jeune maman qui aurait peut-être envie de massages, de spa, de rendez-vous beauté ou d’activités physiques douces. Nous avons élaboré une liste de cinq activités ou soins à faire dans les deux mois après la naissance. Alors, que vous soyez sa meilleure amie, sa mère, son conjoint ou ses collègues, voici des idées de cadeau spécialement pour elle.

Cinq moments de bien-être pour une jeune maman

Un après-midi shopping : certaines jeunes femmes retrouvent très vite leur poids initial après l’accouchement. Après avoir porté des vêtements de grossesse, la jeune maman aura vite envie de s’habiller comme avant. Rien de tel qu’un chèque-cadeau dans sa boutique préférée.

Une séance en spa : seule ou partagée, la séance de spa est idéale pour les jeunes mamans. Détente assurée grâce à l’eau chaude, aux bains bouillonnants et massant. Le spa enveloppe la mère dans une bulle de douceur. Il faudra simplement attendre au moins deux mois après l’accouchement.

Une séance de sport douce : gym douce, pilates, yoga connecté il existe des formules à l’unité pour découvrir ces activités, à l’extérieur ou avec un prof à domicile, pendant la sieste du bébé. La jeune maman active aura besoin de reprendre une routine dynamique. La gym douce peut être une première étape vers la reprise d’un sport.

Un film au ciné : il garantit une déconnexion totale avec l’extérieur. En soirée ou en pleine après-midi, une séance au cinéma fera passer un excellent moment à la jeune mère.

Un rendez-vous chez le coiffeur : les derniers jours de la grossesse et les premiers jours qui suivent l’accouchement sont peu propices au coiffage et au maquillage. Un rendez-vous coiffeur fera à coup sûr plaisir à une jeune maman qui aura besoin de nouveauté pour passer cette étape et de soigner sa chevelure.

Planity, la plateforme coiffeur indispensable

Inutile de passer plusieurs coups de fil pour savoir si un salon peut vous accueillir. Rendez-vous vite sur cette plateforme pour trouver un coiffeur. Quel que soit votre souhait (coupe femme, homme, enfant, maquillage, barbe…) vous trouverez en un clic un coiffeur près de chez vous. De plus, vous connaissez immédiatement les disponibilités ainsi que les tarifs précis. En effet, les prestations sont détaillées selon les options, par exemple : shampoing massage, brushing, coloration, dégradé… De plus, les résultats sont filtrés selon les critères que vous choisissez : date du rendez-vous, coiffeurs les mieux notés, les plus chers, les moins chers.

Ainsi, prendre soin de soi est primordial pour une jeune mère. Il s’agit de se réapproprier son corps, son emploi du temps, de mieux appréhender son nouveau rôle, d’accepter les nouvelles tâches. Les moments de bien-être sont à choisir selon sa personnalité, ses envies.